Hiddence - 匿名托管服务商

无需身份验证的专用虚拟和独立服务器

匿名优先

忘记KYC、验证和其他麻烦。想要启动一个项目并保持在阴影中吗？Hiddence可以实现这一切。注册——无需个人数据。支付——仅限加密货币。一切你所需，帮助你不暴露你的面容、IP，甚至是你猫的名字。

快速开始，无烦扰

您付费 — 您起飞。用户友好的面板，60秒内部署 — 一切设计都旨在不让您从主要任务中分心。

最新硬件

我们使用最新的处理器，如 AMD Ryzen™ 9 9950X 和 Intel® Core™ i9-14900K，以实现最大性能，提供高达 200 Gbps 的互联网通道，并具备 L3-L4 DDoS 保护。

各种任务的灵活解决方案

我们的服务适用于各种目的——无论是托管网站、运行应用程序，或是其他在线项目。服务器位于离岸司法管辖区，提供了额外的保护层以抵御法律和监管风险。在这里，他们真的不会问“你是谁”；他们只会给你你所支付的——力量、稳定性、隐私。

无意外定价

需要短期？每日支付。需要长期？通过月度计划节省开支。最低——$1.50/天。这个价格不仅仅是获取一个 VPS；您还能够自由地做自己需要的事情，没有侵入性规则的束缚。

奖金

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简单管理

通过 Telegram 机器人或网络控制面板管理服务。 为开发人员提供 API 以进行应用集成。

使用 Hiddence，您的数据将获得可靠的保护！

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