Hiddence - Анонимный хостинг-провайдер

Приватные виртуальные и выделенные серверы без верификации личности

Анонимность на первом месте

Забудь про KYC, верификацию и прочие заморочки. Хочешь поднять проект и остаться в тени? Hiddence дает эту возможность. Регистрация — без личных данных. Платежи — только криптовалюта. Все, что нужно, чтобы не светить лицо, IP и даже имя кота.

Быстрый старт без лишнего шума

Ты платишь — ты летишь. Удобная панель, развертывание за 60 секунд — всё сделано, чтобы ты не отвлекался от главных задач.

Новейшее оборудование

Используем новейшие процессоры AMD Ryzen™ 9 9950X и Intel® Core™ i9-14900K для максимальной производительности, интернет-каналы вплоть до 200 гбит/с с защитой от DDoS-атак уровня L3-L4.

Гибкие решения для разных задач

Наши услуги подходят для различных целей — будь то хостинг веб-сайта, запуск приложений или других онлайн-проектов. Серверы расположены в оффшорных юрисдикциях, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от юридических и правовых рисков. Здесь реально не спрашивают "кто ты", а просто дают то, за что ты платишь — мощность, стабильность, приватность.

Тарифы без сюрпризов

Хочешь понемногу — бери по дням. Надо надолго — экономь на месячном. Минималка — $1.50/день. За эти деньги ты получаешь не просто VPS, а свободу делать, что нужно, без навязчивых правил.

Бонусы

Делись своей реферальной ссылкой и получай вознаграждения за каждую покупку приглашенного пользователя.

Удобное управление

Управляй сервисом через Telegram-бота или личный кабинет на сайте. Для разработчиков доступно API для интеграции приложений.

С Hiddence ваши данные под надежной защитой!

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