Hiddence - Анонимный хостинг-провайдер

Hiddence - Анонимный хостинг-провайдерПерейти на сайт партнёра
Приватные виртуальные и выделенные серверы без верификации личности
Анонимность на первом месте
Забудь про KYC, верификацию и прочие заморочки. Хочешь поднять проект и остаться в тени? Hiddence дает эту возможность. Регистрация — без личных данных. Платежи — только криптовалюта. Все, что нужно, чтобы не светить лицо, IP и даже имя кота.
Быстрый старт без лишнего шума
Ты платишь — ты летишь. Удобная панель, развертывание за 60 секунд — всё сделано, чтобы ты не отвлекался от главных задач.
Новейшее оборудование
Используем новейшие процессоры AMD Ryzen™ 9 9950X и Intel® Core™ i9-14900K для максимальной производительности, интернет-каналы вплоть до 200 гбит/с с защитой от DDoS-атак уровня L3-L4.
Гибкие решения для разных задач
Наши услуги подходят для различных целей — будь то хостинг веб-сайта, запуск приложений или других онлайн-проектов. Серверы расположены в оффшорных юрисдикциях, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от юридических и правовых рисков. Здесь реально не спрашивают "кто ты", а просто дают то, за что ты платишь — мощность, стабильность, приватность.
Тарифы без сюрпризов
Хочешь понемногу — бери по дням. Надо надолго — экономь на месячном. Минималка — $1.50/день. За эти деньги ты получаешь не просто VPS, а свободу делать, что нужно, без навязчивых правил.
Бонусы
Делись своей реферальной ссылкой и получай вознаграждения за каждую покупку приглашенного пользователя.
Удобное управление
Управляй сервисом через Telegram-бота или личный кабинет на сайте. Для разработчиков доступно API для интеграции приложений.
С Hiddence ваши данные под надежной защитой!
Промокод на скидку 25% при заказе новой услуги: UNDETECTABLE