Hoax.tech 评论 - 专业遮盖服务

Hoax.tech 评论 - 专业遮盖服务前往合作伙伴网站
Hoax.tech 是一个智能伪装服务，配备了JS指纹识别和内置的神经网络
要获得为期7天的免费试用，请在Hoax.tech注册后联系支持团队。
Hoax.tech 是一种先进的伪装服务，配有JS指纹识别和综合神经网络，可以检测到高级机器人和管理员，与普通访问者无法区分，而无需额外的用户配置。
Hoax.tech的用途：
- 支持广告网络中受限主题（例如减肥、赌博、金融、加密货币等）；
- 利用自学习流量过滤系统可靠地伪装高级机器人和版主；
- 遵循 Google Ads、Facebook 和其他广告平台的基本准则，显著延长帐户寿命。
Hoax.tech的主要特点：
Hoax.tech 结合了 PHP 过滤技术和 JavaScript 指纹识别技术，实现了对浏览器级访问者的增强扫描。JS 指纹识别实时跟踪浏览器和设备参数，包括屏幕分辨率、操作系统、语言设置、活动插件以及其他数百种对 PHP 不可访问的度量。
Matchex® 独特的算法进一步识别高级机器人。由机器学习提供支持，它持续分析数百万访问者的数字指纹，以检测异常并确保准确过滤。
骗局技术 用户仪表板
仪表板允许您监控来自所有活动流程的访问。
建立一个流程并将其集成起来非常简单，即使对初学者来说也是如此。如果遇到任何问题，hoax.tech支持团队随时准备提供帮助。
Hoax.tech的好处:
- JS指纹识别;
- 由集成神经网络驱动的自学习流量过滤系统;
- 流量或点击数没有限制;
- 面向网站构建者的JavaScript集成;
- 详细的访问分析数据;
- 简单设置;
- 优质支持;
- 免费7天试用。
结论
这些特点使 Hoax.tech 成为价格和性能方面最好的伪装解决方案之一，适合独立附属方和附属团队使用。
为了与Hoax.tech实现无缝工作，强烈推荐使用Undetectable反检测浏览器。它确保了强大的匿名性和轻松集成，使其成为管理广告账户和流量的完美组合。
在注册时使用促销代码 UNDETECTABLE，可享受首次付款 20% 的折扣。