Обзор Hoax.tech - профессионального клоакинг-сервиса

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Hoax.tech - профессиональный клоакинг-сервис с JS-фингерпринтингом и встроенной нейросетью

Для получения бесплатного теста на 7 дней напишите в поддержку, после регистрации на hoax.tech.

Hoax.tech — интеллектуальный клоакинг-сервис c JS-фингерпринтингом и встроенной нейросетью, позволяющей без дополнительных пользовательских настроек обнаруживать продвинутых ботов и модераторов, неотличимых от обычных посетителей.

Для чего предназначен Hoax.tech

  • Возможность работы с запрещенными в рекламных сетях тематиками (например такими как: похудение, гемблинг, финансы, криптовалюты и другими);
  • Надежный клоакинг продвинутых ботов и модераторов на основе самообучаемой системы фильтрации трафика;
  • Многократное увеличение срока жизни аккаунтов при соблюдении базовых рекомендаций по работе с Google Ads, Facebook и другими рекламными сетями;

Ключевые особенности сервиса Hoax.tech

В Hoax.tech в дополнение к PHP-фильтрации, реализован JavaScript-фингерпринтинг, являющийся основой расширенного браузерного сканирования посетителей. Благодаря JS-фингерпринтингу сервис в режиме реального времени отслеживает параметры браузеров и устройств посетителей, такие как разрешение экрана, операционная система, языковые настройки, активные плагины и сотни других активных настроек, недоступных для php-фингерпринтинга.

Еще одним алгоритмом, который позволяет идентифицировать продвинутых ботов, является уникальная система Matchex®.

Используя machine learning — метод анализа данных, основанный на принципах постоянного самообучения, система непрерывно анализирует параметры цифровых отпечатков, присущих миллионам посетителей.

Кабинет пользователя Hoax.tech

В дашборде можно отслеживать визиты со всех активных потоков.

Настройка потока и интеграция максимально проста. С ней справится даже новичок, но в случае возникновения сложностей поддержка Hoax.tech всегда на связи.

Преимущества Hoax.tech

  • JS-фингерпринтинг;
  • Самообучаемая система фильтрации трафика, основанная на встроенной нейронной сети;
  • Отсутствие ограничений по количеству потоков и кликов;
  • JavaScript-интеграция для конструкторов сайтов;
  • Подробная детализация визитов;
  • Простая настройка;
  • Отличный саппорт;
  • Бесплатный тест на 7 дней;

Выводы

Перечисленные выше достоинства делают Hoax.tech, пожалуй, одним из лучших клоакинг-решений по соотношению цена-качество, подходящим как для соло-арбитражников, так и для арбитражных команд.

Для эффективной работы с клоакинг-сервисом Hoax.tech идеально подходит антидетект-браузер Undetectable, который обеспечивает высокую анонимность и легко интегрируется, создавая идеальную связку для управления рекламными аккаунтами трафиком.
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