IPHTML – 代理服务概述

IPHTML – 代理服务概述前往合作伙伴网站
IPHTML - 这是一个公共数据访问平台，为各种目的提供高质量的IP地址。它提供了超过6000万个IP地址的池，可以选择国家和城市进行市场研究、社交媒体管理和在线零售。在本篇文章中，我们将介绍它的主要优势、功能和定价计划。
IPHTML的优势
IPHTML在代理服务方面具有一些优势：
- 它提供不同类型的代理：数据中心、住宅和新一代代理。每种类型都有其特点，适用于不同的任务。
- 它提供高速、可靠和稳定的代理。它的代理通过100%本地设备连接的纯净IP网络，通过商业提供商。
- 它提供方便的代理管理工具。您可以通过其端口进行无限次数的请求，可以进行轮换或静态IP。您还可以通过用户名和密码或IP地址对代理进行身份验证。
- 它具有非常有竞争力的价格。它的产品平均价格仅为市场上类似产品的四分之一左右。
IPHTML的功能
IPHTML提供了几种从不同来源收集数据的服务：
- SERP Scraper API：可扩展的从搜索引擎提取数据的服务。适用于SEO和关键字监控、知识产权保护。
- 电子商务Scraper API：从美国前50个电子商务平台获取产品数据的服务。适用于价格监控、竞争对手分析、评论监控。
- Web Scraper API：从大多数网站提取公共数据的服务。适用于市场研究、情感分析、品牌保护。
IPHTML的定价计划
IPHTML根据代理类型和流量量提供不同的定价计划。以下是其中一些：
- 数据中心代理：每1GB流量0.5美元起。
- 住宅代理：每1GB流量8美元起。
- 新一代代理：每1GB流量10美元起。
- SERP Scraper API：每1个请求0.01美元起。
- 电子商务Scraper API：每1个请求0.02美元起。
- Web Scraper API：每1个请求0.03美元起。 您可以在IPHTML的网站上选择适合您的计划。
结论
IPHTML是一个在大规模数据收集方面的最佳服务之一。它提供具有地理定位的高质量IP地址，不同类型的代理用于不同任务，方便的代理管理工具和实惠的价格。如果您正在寻找可靠的业务合作伙伴，那么IPHTML就是您需要的。您可以访问他们的网站IPHTML，了解更多关于他们的服务和定价计划的信息。