IPHTML – обзор прокси сервиса

IPHTML – обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
IPHTML - это публичная платформа доступа к данным, которая предоставляет высококачественные IP-адреса для разных целей. Он предлагает пул из 60+ миллионов IP с возможностью выбора страны и города для маркетинговых исследований, управления социальными медиа и онлайн-ритейла. В этом обзоре мы расскажем о его основных преимуществах, функциях и тарифных планах.
Преимущества IPHTML
IPHTML имеет ряд преимуществ перед другими сервисами прокси:
- Он предлагает разные типы прокси: дата-центр, резидентские и нового поколения. Каждый тип имеет свои особенности и подходит для разных задач.
- Он обеспечивает высокую скорость, надежность и стабильность прокси. Его прокси проходят через сети чистых IP от 100% локальных устройств, подключенных через коммерческих провайдеров.
- Он предоставляет удобные инструменты для управления прокси. Вы можете делать неограниченное количество запросов через его порты с ротацией или статическим IP. Вы также можете аутентифицировать прокси по имени пользователя и паролю или по IP-адресу.
- Он имеет очень конкурентоспособную цену. Его продукты в среднем стоят всего около четверти от аналогичных продуктов на рынке.
Функции IPHTML
IPHTML предлагает несколько сервисов для сбора данных из разных источников:
- SERP Scraper API: масштабируемый сервис для извлечения данных из поисковых систем. Он подходит для SEO и мониторинга ключевых слов, защиты интеллектуальной собственности.
- E-Commerce Scraper API: сервис для получения данных о продуктах из топ-50 американских электронных торговых площадок. Он подходит для мониторинга цен, анализа конкурентов, мониторинга отзывов.
- Web Scraper API: сервис для извлечения публичных данных с большинства веб-сайтов. Он подходит для маркетинговых исследований, анализа тональности, защиты бренда.
Тарифные планы IPHTML
IPHTML имеет разные тарифные планы в зависимости от типа прокси и объема трафика. Вот некоторые из них:
- Дата-центр прокси: от $0.5 за 1 ГБ трафика.
- Резидентские прокси: от $8 за 1 ГБ трафика.
- Прокси нового поколения: от $10 за 1 ГБ трафика.
- SERP Scraper API: от $0.01 за 1 запрос.
- E-Commerce Scraper API: от $0.02 за 1 запрос.
- Web Scraper API: от $0.03 за 1 запрос. Вы можете выбрать подходящий для вас план на сайте IPHTML.
Заключение
IPHTML - это один из лучших сервисов для сбора данных в масштабе. Он предлагает высококачественные IP-адреса с геотаргетингом, разные типы прокси для разных задач, удобные инструменты для управления прокси и доступные цены. Если вы ищете надежного партнера для вашего бизнеса, то IPHTML - это то, что вам нужно. Вы можете посетить их сайт IPHTML и узнать больше о их сервисах и тарифных планах.