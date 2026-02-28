IPOasis - 代理服务评测
什么是IPOasis？
IPOasis 是一家全球数据智能服务提供商，致力于为全球的企业、团队和开发者提供高效、安全和可靠的数据收集、处理和分析解决方案。
我们坚决遵守合规驱动和道德导向的数据获取原则。所有 IP 资源均通过合法和透明的渠道获取，确保一个安全、可持续和值得信赖的网络环境。
这一承诺从根本上区分了 IPOasis和依赖于不合规或不道德网络资源的服务，特别是在稳定性、可信度和长期可用性方面。
由先进的技术架构和全球分布的网络提供支持，IPOasis 提供多种代理 IP 解决方案和数据管理工具，广泛用于各种业务场景，包括：
- 网络数据收集和爬虫项目
- 市场研究和竞争情报分析
- 球鞋和限量版产品发布
- 广告验证和反欺诈解决方案
- 联属营销和流量分析
- 游戏和其他高并发、高风险控制环境
通过持续优化基础设施和服务能力，IPOasis 使用户能够在复杂的全球网络环境中更高效、更可靠地运营。
核心代理服务类型
- 旋转住宅代理
城市级别的目标旋转 IP，实现精确的地理控制。
- 静态住宅代理
可再生IP，有效期为30天，适合长期操作。
- 移动住宅代理
根据国家、城市或ASN定位，来源于真实的移动网络。
IPOasis 服务与功能
- 所有 IP 支持免费试用（在 Telegram 上获取测试 - https://t.me/IPOASIS）
- 支持 HTTP(S) 和 SOCKS5 协议
- 超过80百万个IP，遍布179个国家
- 高质量的技术支持，5分钟内响应
- 定制IP解决方案，配备专属客户经理
- 支持多种支付选项：银行卡、电子钱包和加密货币
- 新用户无需进行KYC — 仅通过电子邮件注册即可
IPOasis 定价？
代理类型 | 起始价格 | 主要特点
- 住宅代理 | 起价 $0.78/GB
基于流量的计费与分级折扣（最低至 $0.9/GB 于 2000GB），高性能动态IP轮换。
- 移动代理 | 从 $0.88/GB
支持高并发、低延迟及降低封锁或禁止风险的真实移动设备IP。
- 静态 ISP 代理 | 从 $2.8/IP
Tier-1 级运营商 ISP 基础设施，干净且专用的 IP，旨在解锁网站和社交媒体平台。