LP-CRM - CRM 系统概览

LP-CRM 是专为产品型企业设计的乌克兰CRM系统。它可以整合来自多个渠道的订单，自动化请求处理，并以便捷的格式显示分析数据。

LP-CRM 的主要目标是帮助您在销售流程的各个阶段减少损失，并通过自动化增加利润。

LP-CRM 的好处是什么？

1. 组织所有请求

当请求来自不同来源时——网站、消息平台、市场——经理会感到困惑，联系人会丢失，回电会被遗忘。

结果： 多达30%的客户未完成购买。

使用 LP-CRM，所有订单都会在一个系统中收集，并自动分配到各个部门。每个请求都有一个状态，因此您可以准确地看到其所处的阶段。

没有请求会丢失，您的销售转换率可以在不增加广告费用的情况下提高 20–25%。

2. 清晰的界面

许多系统过于繁杂，充斥着没人用的功能。管理人员迷失在菜单中，浪费时间寻找正确的按钮，比起促成销售，他们花费更多时间在“弄清楚情况”上。

结果： 请求处理缓慢，顾客流失。

LP-CRM 具有简单且直观的界面。经理可以在一个窗口中查看所有订单，并立即知道下一步该怎么做。

即使是新员工也可以在设置后 30 分钟内完全投入工作。

您的团队无需浪费时间进行学习或搜寻；他们工作迅速且高效。处理速度提高 2-3 倍，在不增加成本的情况下创造更多销售。

3. 自动化

手动订单处理、电话和确认需要耗费数小时。如果经理感到疲惫，他们可能会忘记更新状态或创建运输标签。

结果： 处理速度下降，客户转向竞争对手。 使用 LP-CRM，您可以根据您的场景设置自动状态更新、提醒和特殊标签，提取客户数据，并通过一键生成运输文件。

订单处理时间从 5 分钟减少到 1 分钟，您的销售团队处理的请求增加 4 倍。

4. 精确分析

企业经常盲目运行：广告在播放，订单不断涌入，但没有人知道哪个优惠能带来利润，哪个只是“吃掉预算”。

LP-CRM 提供关于优惠、流量来源和管理人员的详细分析。您可以查看哪个广告有效，哪个管理人员有销售，哪个表现不佳。

通过停止无利可图的活动并专注于有利可图的活动，您可以节省高达40%的预算。

5. 免费模块

大多数 CRM 会对额外模块单独收费。价格飙升，迫使企业要么多付费，要么在有限功能下工作。 在 LP-CRM 中，所有关键模块都是内置的，无需额外费用：

与流行的配送服务的集成；

在线商店和市场平台；

SMS消息传递和IP电话服务；

webhooks。

您将立即获得一个功能齐全的工具，无隐藏费用。

6. 可扩展性

有些CRM像“黑盒”一样工作：你无法连接第三方服务或扩大业务规模。

结果是： 你的增长受到限制。

LP-CRM提供开放的API。

与网站、登陆页面、广告平台和第三方服务轻松集成。

能够创建定制模块和自动化流程，以满足您的业务需求。 无限制扩展——系统适应您的业务，而不是让业务适应系统。

为什么 LP-CRM 对你有利可图

您停止失去客户。

所有分析数据尽在掌握。

经理工作更快，更高效。

您在不丢失请求的情况下增加利润。

用户评价

LP-CRM 用户留下的评价大多为正面。在 Google 上，LP-CRM 拥有超过 2,000 条评论，并且平均评分为 5 星，反映了用户的高度满意度。在 LiveBusiness 上，企业家们称赞 LP-CRM 可与市场和送货服务集成，并指出即使是初学者也能轻松理解该系统。用户还强调其灵活的设置和高质量的支持。总体而言，评论证实了 LP-CRM 易于实施、速度快且使用成本效益高。

如何开始使用 LP-CRM：逐步指南

注册

访问 LP-CRM 网站 → 点击“注册” → 输入您的详细信息 → 确认您的帐户。 选择计划 选择一个计划或使用 14天免费试用。 连接您的业务 ** 添加您的在线商店、登陆页面或市场。 设置销售漏斗 使用现成的模板：新的 → 已确认 → 已发货 → 完成，或者自定义自己的模板。 添加管理者

创建员工账户并设置访问权限。

支持 技术支持将协助进行设置和集成。

免费演示

您也可以从我们的经理那里获得免费演示。

只需在LP-CRM网站上注册，我们将向您展示系统的所有功能，以便您可以立即了解它如何为您的业务工作。

结论

LP-CRM 是一款易于使用且快速实施的CRM系统，适用于在线商店和以产品为基础的企业。它帮助您：

处理所有请求而无损失；

实时访问分析；

即使对于初学者也能快速高效工作；

与网站、登陆页面和配送服务集成；

使用免费模块和开放 API；

获得我们的经理提供的支持和演示。

立即开始使用 LP-CRM —— 注册并测试系统 14 天免费，看看它对您的业务有多有效。