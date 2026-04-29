LuckyCards - 虚拟卡服务概览

什么是LuckyCards

LuckyCards 是一个为在 Facebook、TikTok、Google、MGID 及其他广告平台上运营流量的联盟团队和媒体购买者发行虚拟卡片的金融科技平台。该服务是在 LuckyGroup 内部构建的，LuckyGroup 是一个拥有十年历史、并且拥有自有内购团队的媒体购买控股公司。

今天，LuckyCards 在 5 个 GEO 和 3 种货币中结合了 25 个以上的独家 BIN，具有灵活角色系统的团队功能、RESTful API、与标准支持不同的金融礼宾服务以及透明的费用模型。

什么是免费:

0% 卡维护费

0% 成功支付费

0% 内部转账费

当拒付率低于20%时拒付费用为$0

关闭不活跃卡费用为$0

0% 退款费

支付内容：

账户充值享4%（较大团队可享受更低的个人费率）

每张卡的发行费用为$1到$2

覆盖 5 个 GEO 的 25+ 个独家 BIN

该平台提供超过25个独家银行BIN，这些BIN由5个地理区域和3种货币发行。这个库是专为媒体购买需求而策划的——重点是具有高信任度和稳定绑定的BIN，以连接到Facebook、TikTok、Google和Bing广告账户。

作为奖励，该服务提供用于任何购买和业务支出的虚拟卡，并支持Apple Pay和Google Pay。

团队功能和角色模型

LuckyCards 是为团队合作而打造的。该系统包含一个灵活的角色模型：公司所有者、团队负责人和媒体采购者。每个角色都有自己的一套权限。

不同场景的两种卡片类型

LuckyCards 支持两种卡片类型:

限额卡： 拥有自己余额的卡片，以便完全控制支出。

拥有自己余额的卡片，以便完全控制支出。 账户余额卡： 与您的账户余额相连的卡片，以便实现最大支付灵活性。

用于全自动化的 RESTful API

对于大规模运营的团队，有一个功能齐全的RESTful API。

通过它，您可以自动化整个卡片工作流程——从发行到分析。

财务礼宾服务而非标准支持

LuckyCards拥有一位金融礼宾——一位24/7支持您团队的经理，并用团队自己的语言处理金融问题：解决付款延迟，帮助选择合适的BIN以匹配特定的流量来源，并为更大的团队协商个性化条款。

90%+ 广告平台绑定率

在 LuckyCards 上，卡片绑定 到 Facebook、TikTok、Google 和其他广告平台账户的平均成功率超过90% —— 这一结果在内部 LuckyTeam 的数百万美元预算中得到了验证。

Undetectable 用户专属促销代码

对于来自 Undetectable 社区的团队，有一个特别优惠。

促销代码：UNDETECTABLE100

您将获得： 从可用目录中的任何BIN中获取100张免费的虚拟卡。

如何申请： 在 luckycards.io 提交申请并将促销代码发送给我们的经理。

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