Money Safe 评论：为任何要求创建高质量的白皮书

Money Safe 评论：为任何要求创建高质量的白皮书前往合作伙伴网站
在本文中，我们将讨论Money Safe 服务。该工具专注于为客户的任何请求创建独特的白色页面，从而使得能够在所有流量来源中顺利通过审核，没有障碍。
使用灰色和黑色竖条现在变得非常困难，因此值得将安全页面与隐蔽结合使用。
各种服务的收费标准
Money Safe 没有月订阅，这一点非常令人高兴。客户只需支付一次。 有几种不同的定价方案，Starter、Pro 和 Business，它们之间唯一的区别在于一个套餐基于 CMS WordPress，另一个是基于 HTML 文件。
在 Wordpress 上的费用：
白皮书关税HTML文件：
钱包安全的特点
首先，我们想强调这种工具的许多优点和特性：
- 由Money Safe开发人员在短短30分钟内创建的高质量安全页面;
- 一种在所有广告网络上都进行审查的解决方案;
- WP计划已经包括一个可信赖的域和主机，为您节省可观的预算;
- 服务仅购买超过1个月的全新域名。这些域名以前从未被使用过;
- 额外收费还可以更改域名的可能性;
- 您可以将您的域名连接到Money Safe托管;
- 在世界上任何语言（1000多种语言）创建Safe页面。
开始使用服务
在本节中，我们将向您展示逐步说明，以便为您的要求获取白页：
- 您应在Money Safe 网站上选择一个资费计划。如果您是一个大团队的代表，我们建议选择商业资费，可以节省20%，如果您输入促销代码 UNDETECTABLE，您将获得任何资费的终身优惠-10%。
- 点击“创建安全页面”按钮，我们将进入下一个窗口，在那里我们应该指定简要信息 - 电子邮件，联系方式，然后插入优惠代码 UNDETECTABLE 并选择付款方式。目前，Money Safe 服务仅接受加密货币付款。然后根据详细信息进行转账，插入哈希 ID（非必需），接受条款和条件，并确认付款。
- 随后，您将收到该服务的支持代表联系，以澄清所有Safe Pages的愿望。并且在30分钟内，您将立即获得网站的管理面板和FTP的访问权限。
联系人
Telegram频道 Money Safe - https://t.me/+i_2Ge_wZanMzODMy
支持24/7 - https://t.me/money_safe_support