Обзор сервиса Money Safe: создание высококачественных White Pages под любой запрос

Обзор сервиса Money Safe: создание высококачественных White Pages под любой запросПерейти на сайт партнёра
В данной статье мы обсудим сервис Money Safe. Данный инструмент специализируется на создании уникальных Вайт Пейджей под любой запрос клиента, что дает возможность проходить модерку без препятствий во всех источниках трафика.
Работать с серыми и черными вертикалями сейчас очень сложно, поэтому стоит использовать Вайты в связке с клоакингом.
Разновидность тарифов сервиса
У Money Safe нет ежемесячной подписки, что очень радует. Клиент платит всего 1 раз. Есть небольшая разновидность тарифов Starter, Pro и Business, отличаются они только тем, что один пак выдается на CMS WordPress, а второй - файлами HTML.
Тарифы на Вордпрессе:
Тарифы Вайтов файлами HTML:
Особенности Money Safe
В первую очередь хотим выделить ряд преимуществ и особенностей данного инструмента:
- высококачественные Вайты, которые создаются разработчиками Money Safe всего за 30 минут;
- решение, которое проходит модерацию во всех рекламных сетках;
- в тарифный план на WP уже включен трастовый домен и хостинг, что позволяет сэкономить значительный бюджет;
- сервис закупает только новые домены, которые отлёживается больше 1 месяца. Эти домены ранее нигде не использовались;
- за доп плату есть возможность замены домена;
- можно подключить свой домен к хостингу Money Safe;
- создание Safe Pages на любом языке мира (1000+ языков).
Начало работы с Сервисом
В этом разделе покажем пошаговую инструкцию, как забрать Вайт Пейдж под ваши требования:
- Следует определиться с тарифным планом на сайте Money Safe. Если вы являетесь представителем крупной команды, рекомендуем взять тариф Business, что позволит сэкономить 20%, а если ввести промокод UNDETECTABLE, вы получите Lifetime скидку -10% на любой тариф.
- Кликаем на кнопку “Создать White Page” и нас перекидывает в следующее окно, где следует указать краткую информацию - email, контакт для связи, далее вставить промокод UNDETECTABLE и выбрать способ оплаты. На данный момент, сервис Money Safe принимает платежи только криптовалютой. Далее делаем перевод по реквизитам, вставляем hash id (не обязательно), принимаем условия и подтверждаем оплату.
- Далее с вами связывается представитель поддержки сервиса для уточнения всех пожеланий по Вайтам. И в течение 30 минут вы уже получите доступ к админ панели сайта и к FTP.
Контакты
Телеграм канал Money Safe - https://t.me/+7jWQVOgBbE5kYmQy
Support 24/7 - https://t.me/money_safe_support