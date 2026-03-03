Multicards - 虚拟卡服务概述
Multicards.io 是一项虚拟卡服务，主要为重视稳定 BIN、安全支付以及透明费用控制的套利来团队和个人买家而打造。这些卡可用于包括 Facebook、Google、TikTok 等在内的广告平台，同时也支持 Google Pay 和 Apple Pay 用于各种在线购买。
Multicards 的优势
- 超过 80 个 BIN 跨越 5 个地理区域 (USD & EUR) 可用，并且列表不断扩展。
- 首次充值最高可达**$5,000且零佣金**，以及可获得5张免费卡片，适用于所有新客户。
- VIP 团队 的个别条款根据数量和具体需求而定。通过客户经理单独讨论。
- 优秀的 24/7 支持和会计服务，每个团队配备一名专职的专业服务经理，以协助解决任何问题。
- 灵活的功能：可对卡片和角色进行批量操作，一键限制买家对系统和卡片的访问，详细的费用控制，以及通过API进行集成的能力。
条款：
- 充值手续费 — 最高可达 3%
- 交易手续费 — 0%
- 拒绝不收费
- 免费的银行卡维护
使用虚拟卡的可能性
该服务强烈强调一组功能，这些功能有助于在团队内高效分配角色和控制预算分配。例如：
- 角色分配和相应的功能可以在所有者、团队负责人、媒体购买者，甚至是财务经理之间进行分配。这种结构允许整个团队在没有账户重叠或频繁重新登录的情况下高效运作。
- 基于限额的卡片允许灵活管理每日和总支出限额。这些卡片可以链接到一个没有限制的共享余额，或者，支出可以被限制以防止买家超出分配的预算。
- 直观界面 可实现快速导航关键功能，提供所有基本指标的可见性。重要部分包括统计、余额、卡片、团队等。
- 一个专门的财务经理角色允许直接从仪表板生成报告表，涵盖所有当前费用和充值。
- 数据导出 可用于与充值、团队间预算分配及所有交易相关的关键部分，支持 CSV 和 XLSX 格式。
所有这些都可以让您快速计算广告和管理费用，并有效管理财务。
新客户促销
促销代码 UNDETECTABLE 现已激活，可为您提供20张免费卡片，以及您的首笔充值最高可达$5,000且0%佣金。访问网站并在不产生不必要费用的情况下测试这些卡片。