Novada - 代理服务评测

Novada，您全方位的数据赋能伙伴

Novada，作为您数据驱动业务的关键增长工具，我们不仅提供尖端的IP代理服务，还构建了涵盖整个数据采集过程的综合解决方案，从基础的IP代理到复杂的网络抓取和定制数据集交付。Novada致力于为您扫除所有障碍，让您轻松掌握数据，赢得未来。

Novada 的核心功能

Novada的IP代理产品是您通往数据世界的通行证。我们提供多维度、高纯度的IP资源，以确保在任何情况下都能顺畅访问。

1. 旋转住宅代理：模拟真实用户的无限可能性

旋转住宅代理，顾名思义，是一种代理服务，其中IP地址不断自动更换，并且来自真实的家庭网络。其核心价值在于“动态性”和“高可信度”。

核心价值 高度匿名和旋转IP： 每次连接或请求可能使用不同的IP，有效地模拟大量真实用户的访问行为，轻松避免单个IP因高频访问引起的阻塞。 高信誉度： IP地址来自真实的家庭宽带网络。对于目标网站来说，您是一个普通的家庭用户，而不是可疑的数据中心流量。这使您能够轻松访问对数据中心IP敏感的网站，如社交媒体和电商平台。



Novada 的旋转住宅代理池覆盖全球220多个国家和地区，拥有超过1亿个真实住宅IP，并支持“旋转会话”和长期“粘性会话”选项，完美适应需要高匿名性和真实IP轮换的场景，如大规模网络抓取、本地化数据收集和多账户社交媒体管理。立即注册并享受价值超高的$5.5/5GB套餐！

2. 旋转 ISP 代理和静态 ISP 代理：结合住宅 IP 的真实性和数据中心的速度

Novada 的 ISP 代理产品是在数据中心托管的住宅代理。它完美结合了数据中心的高速和稳定性以及住宅 IP 的高可信度，使其成为专业应用的理想选择。

核心价值 高可靠性和卓越性能： IP直接来自互联网服务提供商（ISP），来源清晰且不易被识别。同时，由于网络路径较短，数据传输效率更高，响应速度更快。 高稳定性： ISP IP拥有良好的声誉，被封锁的风险远低于普通数据中心IP，能够满足需要持续、稳定和高速访问的业务需求。



我们提供旋转和静态ISP代理服务。旋转ISP代理适用于需要频繁更换IP和高速传输的场景，而静态ISP代理则为需要保持固定IP的企业提供稳定可靠的解决方案（如长时间登录电商/社交账户、银行交易等）。Novada的静态ISP代理池拥有超过500,000个来自优质ASN提供商（如AT&T和Sprint）的高质量IP，确保高达99.9%的网络可用性。

3. 数据中心代理和移动代理：高效和反检测的工具

数据中心代理： 以“高吞吐量、高效率、低成本”的优势而闻名，特别适用于大规模数据采集、大量注册和流量分配任务。Novada 的旋转 + 专用混合架构结合了安全性和效率，帮助用户在大规模数据任务中节省成本并提高效率。

以“高吞吐量、高效率、低成本”的优势而闻名，特别适用于大规模数据采集、大量注册和流量分配任务。Novada 的旋转 + 专用混合架构结合了安全性和效率，帮助用户在大规模数据任务中节省成本并提高效率。 移动代理： 利用来自移动网络运营商的IP地址，以模拟真实移动用户的网络行为。它们的“动态性”和“固有的高匿名性”使其成为极高反检测需求场景的首选，如移动数据抓取、本地化广告验证和移动应用测试。Novada 直接与全球主流运营商合作，提供原生移动IP，确保出色的反检测能力。

Novada 的独特优势 - 不仅仅是代理

Novada 的价值远不止于提供 IP 代理。我们通过一系列强大的爬取解决方案和定制数据集服务，将复杂的数据采集过程进一步简化为一站式、可预测的体验。

1. 抓取解决方案：突破所有技术障碍

Web Unblocker: 对于像 Cloudflare 这样的高级反爬虫系统，Novada 的 Web 解锁器模拟一个真实的浏览器环境，自动处理 JavaScript、CAPTCHA、人机识别等挑战，确保您能够顺利访问和爬取网页内容。

对于像 Cloudflare 这样的高级反爬虫系统，Novada 的 Web 解锁器模拟一个真实的浏览器环境，自动处理 JavaScript、CAPTCHA、人机识别等挑战，确保您能够顺利访问和爬取网页内容。 Scraping API: 我们将复杂的爬虫程序封装到简单的 API 接口中。用户只需提交目标 URL，系统即会自动进行反爬措施、页面渲染和数据解析，直接返回结构化数据。这大大降低了技术门槛和运维成本，让您在无需维护复杂爬虫逻辑的情况下，稳定获取高质量数据。

我们将复杂的爬虫程序封装到简单的 API 接口中。用户只需提交目标 URL，系统即会自动进行反爬措施、页面渲染和数据解析，直接返回结构化数据。这大大降低了技术门槛和运维成本，让您在无需维护复杂爬虫逻辑的情况下，稳定获取高质量数据。 Browser API: Novada 的 Browser API 是一个完全托管的企业级解决方案，彻底封装了复杂的底层技术，并且原生支持 Selenium、Puppeteer 和 Playwright 等主流自动化框架。这不仅是一个强大的工具，也是一种高效、可靠且可扩展的基础设施平台，让您的开发团队不用在技术基础建设上耗费精力，而专注于产品创新。

Novada 的 Browser API 是一个完全托管的企业级解决方案，彻底封装了复杂的底层技术，并且原生支持 Selenium、Puppeteer 和 Playwright 等主流自动化框架。这不仅是一个强大的工具，也是一种高效、可靠且可扩展的基础设施平台，让您的开发团队不用在技术基础建设上耗费精力，而专注于产品创新。 Video Data API: 为满足日益增长的视频数据需求，Novada 提供了 Video Data API。它将视频搜索、音视频采集、转录和元数据提取等复杂流程整合到一个接口中，使您可以轻松高效地获取视频数据，为 AI 训练、内容分析及其他业务提供坚实的数据基础。

2. 定制数据集：开箱即用，直达洞见

对于缺乏技术专长但急需数据洞察的用户，Novada 提供一站式定制数据集服务。我们的专业团队将根据您的具体需求为您定制爬虫，并交付经过严格清洗和验证的干净、结构化数据。

核心价值 高效交付： 您无需投入时间和成本来维护爬虫环境。Novada 直接为您提供“开箱即用”的完整数据，加速您的业务流程。 摆脱依赖： 帮助您建立更符合自身需求的高质量数据库，以更低的成本和更及时的数据，摆脱对昂贵且滞后的第三方数据源的依赖。 构建竞争壁垒： 按需采集特定领域的深入数据，构建自己的权威数据库，获得独特的信息优势，支持内部研究、报告生成和战略规划。



Novada 的适用场景

Novada 的解决方案广泛应用于各行各业，为企业的数字化转型和业务增长提供了强劲的动力。

数据驱动业务： 无论是竞争对手价格监测、金融数据分析，还是新兴市场探索，Novada 的代理和爬虫解决方案都能提供实时、准确的数据支持，帮助您获得市场洞察力并抓住竞争机会。

无论是竞争对手价格监测、金融数据分析，还是新兴市场探索，Novada 的代理和爬虫解决方案都能提供实时、准确的数据支持，帮助您获得市场洞察力并抓住竞争机会。 数字营销和增长： Novada 的干净住宅IP和网页解锁工具可帮助您安全管理多账户矩阵，准确验证广告效果，实现大规模、安全的社交媒体运营和优化。同时，我们的全球IP覆盖和精确定位也为SEO和流量优化提供了坚实的基础，帮助您提升网站在全球的可见度。

Novada 的干净住宅IP和网页解锁工具可帮助您安全管理多账户矩阵，准确验证广告效果，实现大规模、安全的社交媒体运营和优化。同时，我们的全球IP覆盖和精确定位也为SEO和流量优化提供了坚实的基础，帮助您提升网站在全球的可见度。 安全与风控业务： 通过模拟真实用户访问，Novada 的旋转代理可以帮助您全面测试反欺诈系统，构建更强大的防御体系。此外，我们还可以协助您监控假冒网站和产品侵权，积极捍卫品牌声誉和利益。

通过模拟真实用户访问，Novada 的旋转代理可以帮助您全面测试反欺诈系统，构建更强大的防御体系。此外，我们还可以协助您监控假冒网站和产品侵权，积极捍卫品牌声誉和利益。 AI大模型训练： 在 AI 时代，数据的质量和规模直接决定了模型的上限。Novada 的全球代理、浏览器API 和视频数据API 可以突破地域限制和技术壁垒，高效收集大量文本、图像、视频和音频训练数据，为训练更强大和包容性的AI模型提供坚实的数据基础。

结论

在数据为王的时代，Novada不仅仅是代理服务提供商，更是您最可靠的数据合作伙伴。凭借我们庞大的IP资源、领先的技术实力和以客户为中心的服务理念，我们为您提供从数据获取到数据交付的端到端解决方案。

选择 Novada 意味着您选择：

高纯度 IP 资源： 全球覆盖，确保你的数据任务顺利进行。

全球覆盖，确保你的数据任务顺利进行。 强大的技术解决方案： 突破所有反爬虫障碍，使数据获取简单高效。

突破所有反爬虫障碍，使数据获取简单高效。 一站式服务体验： 从代理到定制数据集，满足你所有的数据需求。

从代理到定制数据集，满足你所有的数据需求。 可预测的成本模型： 按需付费计费，消除风险，使你投资的每一分钱都值得。

Novada，让数据易于获取，让洞察决定未来！