在 Undetectable 浏览器中设置 Nstproxy - 分步指南

在 Undetectable 浏览器中设置 Nstproxy - 分步指南前往合作伙伴网站
轻松将 Nstproxy ISP 代理集成到 Undetectable 浏览器中，以实现无与伦比的匿名性、速度和防封锁性能。
什么是Nstproxy？
Nstproxy 是一个由网络爬虫、自动化和数据分析专业人士信赖的高级代理服务提供商。它提供高质量的 ISP、住宅、数据中心 和 IPv6 代理，覆盖全球195多个国家。
Nstproxy 的ISP Proxy系列专为超稳定连接、最低延迟和完全匿名而设计 — 非常适合浏览器自动化、SEO、电商监控和AI数据收集。
主要特点：
-
支持195多个国家
-
低延迟，高速 ISP IPs
-
无IP泄漏，100% 匿名
-
灵活定价：从 $0.1/GB 起，按需付费或订阅制
-
适合 Undetectable 浏览器隐身配置文件
如何将 Nstproxy 添加到 Undetectable 浏览器
步骤 1：获取 Nstproxy 账户
在 Nstproxy.com 注册或登录，并购买ISP/住宅代理。
复制你的代理凭证（IP、端口、用户名和密码）。
步骤 2：打开 Undetectable 浏览器 → 代理设置
-
打开 Undetectable 浏览器仪表板。
-
前往 个人资料设置 → 网络 → 代理。
-
选择 手动配置。
步骤 3：输入代理详细信息
以这种格式输入您的代理凭据：
-
代理类型： HTTP 或 SOCKS5
-
主机/ IP： gw-us.nstproxy.io
-
端口： 24125
-
用户名： 你的Nstproxy用户名
-
密码： 你的 Nstproxy 密码
示例：
D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:[password@gw-us.nstproxy.io](mailto:password@gw-us.nstproxy.io):24125
步骤 4：选择代理类型
根据您的Nstproxy计划选择 HTTP 或 SOCKS5。
步骤 5：保存并测试连接
点击 测试连接 → 如果成功，点击 保存。
现在您的 Undetectable 配置文件已准备好安全地使用 Nstproxy。
为什么使用 Nstproxy 搭配 Undetectable 浏览器？
Nstproxy 的干净 ISP IP/ 住宅代理 与Undetectable 的先进防指纹技术的结合为您提供：
-
更高的自动化和抓取成功率
-
完整的身份隔离
-
无缝的地理定位浏览
-
与所有网站 & APIs 兼容
一起，它们为开发人员、营销人员和企业构建了一个强大且无法察觉的浏览环境。