在 Undetectable 浏览器中设置 Nstproxy - 分步指南

前往合作伙伴网站

轻松将 Nstproxy ISP 代理集成到 Undetectable 浏览器中，以实现无与伦比的匿名性、速度和防封锁性能。

什么是Nstproxy？

Nstproxy 是一个由网络爬虫、自动化和数据分析专业人士信赖的高级代理服务提供商。它提供高质量的 ISP住宅数据中心IPv6 代理，覆盖全球195多个国家。

Nstproxy 的ISP Proxy系列专为超稳定连接、最低延迟和完全匿名而设计 — 非常适合浏览器自动化、SEO、电商监控和AI数据收集。

主要特点：

  • 支持195多个国家

  • 低延迟，高速 ISP IPs

  • 无IP泄漏，100% 匿名

  • 灵活定价：从 $0.1/GB 起，按需付费或订阅制

  • 适合 Undetectable 浏览器隐身配置文件

如何将 Nstproxy 添加到 Undetectable 浏览器

步骤 1：获取 Nstproxy 账户

Nstproxy.com 注册或登录，并购买ISP/住宅代理。

复制你的代理凭证（IP、端口、用户名和密码）。

步骤 2：打开 Undetectable 浏览器 → 代理设置

  1. 打开 Undetectable 浏览器仪表板

  2. 前往 个人资料设置 → 网络 → 代理

  3. 选择 手动配置

步骤 3：输入代理详细信息

以这种格式输入您的代理凭据：

  • 代理类型： HTTP 或 SOCKS5

  • 主机/ IP： gw-us.nstproxy.io

  • 端口： 24125

  • 用户名： 你的Nstproxy用户名

  • 密码： 你的 Nstproxy 密码

示例：

D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:[password@gw-us.nstproxy.io](mailto:password@gw-us.nstproxy.io):24125

步骤 4：选择代理类型

根据您的Nstproxy计划选择 HTTPSOCKS5

步骤 5：保存并测试连接

点击 测试连接 → 如果成功，点击 保存

现在您的 Undetectable 配置文件已准备好安全地使用 Nstproxy。

为什么使用 Nstproxy 搭配 Undetectable 浏览器？

Nstproxy 的干净 ISP IP/ 住宅代理Undetectable 的先进防指纹技术的结合为您提供：

  • 更高的自动化和抓取成功率

  • 完整的身份隔离

  • 无缝的地理定位浏览

  • 与所有网站 & APIs 兼容

一起，它们为开发人员、营销人员和企业构建了一个强大且无法察觉的浏览环境。