Prosox - 代理服务评测
Prosox – 您的业务和项目发展的代理合作伙伴
到2026年，多账户管理不再只是管理浏览器配置文件的问题。即使是最先进的反检测浏览器也无法保护项目，如果网络层构建不当的话。各个平台分析的不仅仅是浏览器指纹，还包括IP地址、ASN信誉、地理一致性、连接历史和会话稳定性。
Prosox 是一个专业的代理提供商 提供住宅、ISP 和移动代理，以便与反侦测浏览器结合进行安全操作。Prosox 的基础设施可以扩展流量套利、账号养殖、SEO 项目、自动化和联盟网络，而不会出现 IP 重叠或信任丧失。
为什么代理是使用反检测浏览器时的关键要素
一个浏览器处理指纹隔离：画布、WebRTC、字体、时区、用户代理。然而，反欺诈系统还会额外分析网络层：
- IP 信誉
- ASN 历史
- 帐户之间的IP重叠
- IP 变更频率
- 地理一致性
- 连接类型（移动 / 住宅 / ISP）
如果代理质量较低，即使指纹完美，账户也可能会被封锁。Prosox 通过其自身的基础设施解决了这个问题：
- 6000万+ IP 池
- 覆盖195多个国家
- 网络带宽高达 100 Gbps
- 稳定连接
- 支持 HTTP / HTTPS / SOCKS5
这使得Prosox成为专业反检测浏览器操作的合适工具。
Prosox 代理类型
1. 住宅代理
住宅代理是分配给真实家庭用户的IP。平台将它们视为常规流量。
用途：
- 账户注册
- 个人资料预热
- SEO抓取
- 社交媒体管理
- SERP 解析
优点：
- 高信任级别
- 最小化 CAPTCHA 风险
- 灵活的IP轮换
- 精确的地理定位
2. ISP 代理（静态）
ISP proxies 是由互联网服务供应商提供的静态IP。适用于：
- Facebook广告
- Google 广告
- TikTok 广告
- 长期账户管理
- 稳定的广告设置
益处：
- 专用IP
- 清洁 ASN
- 高速
- 没有突然的IP变化
适合构建大型广告项目。
3. 移动代理
移动代理使用真实的4G/5G运营商网络。
用于：
- 抖音
- 电报
- 账户养殖
- 加密货币和赌博项目
移动 IP 拥有最大的信任，因为它们看起来像普通智能手机用户。
如何将 Prosox 与反检测浏览器集成
设置只需几分钟：
- 在 Prosox 仪表板中选择一个代理。
- 复制IP、端口、登录名和密码。
- 将代理添加到您的浏览器配置文件中。
- 为每个账户分配一个唯一的 IP。
推荐模型：1 反侦测浏览器配置文件 = 1 个独特的 Prosox 代理。
这可以最大限度地减少账户之间的网络指纹重叠。
Prosox 为 Anti-Detect 用户提供的独特优势
可扩展性
6000多万个IP地址允许构建数百或数千个帐户网络而不会出现范围重复。
地理准确性
您可以选择具体国家和地区的IP进行精确定位。
速度
Prosox's 网络（最高可达 100 Gbps）确保快速页面加载、无延迟广告和稳定会话。
自动化
API 访问可用于 IP 分配、代理轮换和集成到自定义系统中。
管理
控制面板允许您监控流量、余额、轮换和地理位置设置。
Anti-Detect 浏览器 + Prosox 最佳表现的地方
- 流量套利
- 会员项目
- SEO 分析
- 网页抓取
- SMM 代理公司
- 加密货币营销
- 赌博平台
- 账户自动化
Prosox 提供网络基础，而反检测浏览器则处理浏览器级别的掩饰。
实用案例
流量套利
团队使用 ISP 和移动代理来维持广告帐户的稳定操作，避免频繁被封。
SEO 和解析
住宅代理使得在不同地区收集SERP数据时，不受CAPTCHA或限制的影响。
社交媒体
移动IP允许安全地管理数十个Instagram和TikTok账户。
联盟网络
每个资料都会获得一个唯一的 IP，降低帐户关联的可能性。
如何开始
- 访问 Prosox 网站 (Undetectable 用户可获得 250 MB 的欢迎奖金)。
- 选择您的代理类型。
- 为您的余额提供资金。
- 激活代理。
- 将它们连接到您的反侦测浏览器。
对于 Undetectable 用户，可享受特别奖励：
促销代码：undectable20 – 首单享受 20% 折扣。
结论
一个反侦测浏览器可以保护指纹，但代理决定了平台在网络层面对您的账户的感知。
Prosox 不仅仅是 IP 地址 – 它是一个用于专业项目扩展的完整代理基础设施。大量 IP 池、高速、精确的地理定位和多种代理类型使 Prosox 成为 2026 年 Undetectable 用户的可靠伙伴。
如果你的目标是增长且避免被封禁或 IP 重叠，那么 Undetectable + Prosox 组合就成为任何多帐户策略的合理基础。