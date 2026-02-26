Prosox - 代理服务评测

Prosox – 您的业务和项目发展的代理合作伙伴

到2026年，多账户管理不再只是管理浏览器配置文件的问题。即使是最先进的反检测浏览器也无法保护项目，如果网络层构建不当的话。各个平台分析的不仅仅是浏览器指纹，还包括IP地址、ASN信誉、地理一致性、连接历史和会话稳定性。

Prosox 是一个专业的代理提供商 提供住宅、ISP 和移动代理，以便与反侦测浏览器结合进行安全操作。Prosox 的基础设施可以扩展流量套利、账号养殖、SEO 项目、自动化和联盟网络，而不会出现 IP 重叠或信任丧失。

为什么代理是使用反检测浏览器时的关键要素

一个浏览器处理指纹隔离：画布、WebRTC、字体、时区、用户代理。然而，反欺诈系统还会额外分析网络层：

IP 信誉

ASN 历史

帐户之间的IP重叠

IP 变更频率

地理一致性

连接类型（移动 / 住宅 / ISP）

如果代理质量较低，即使指纹完美，账户也可能会被封锁。Prosox 通过其自身的基础设施解决了这个问题：

6000万+ IP 池

覆盖195多个国家

网络带宽高达 100 Gbps

稳定连接

支持 HTTP / HTTPS / SOCKS5

这使得Prosox成为专业反检测浏览器操作的合适工具。

Prosox 代理类型

1. 住宅代理

住宅代理是分配给真实家庭用户的IP。平台将它们视为常规流量。

用途：

账户注册

个人资料预热

SEO抓取

社交媒体管理

SERP 解析

优点：

高信任级别

最小化 CAPTCHA 风险

灵活的IP轮换

精确的地理定位

2. ISP 代理（静态）

ISP proxies 是由互联网服务供应商提供的静态IP。适用于：

Facebook广告

Google 广告

TikTok 广告

长期账户管理

稳定的广告设置

益处：

专用IP

清洁 ASN

高速

没有突然的IP变化

适合构建大型广告项目。

3. 移动代理

移动代理使用真实的4G/5G运营商网络。

用于：

Instagram

抖音

电报

账户养殖

加密货币和赌博项目

移动 IP 拥有最大的信任，因为它们看起来像普通智能手机用户。

如何将 Prosox 与反检测浏览器集成

设置只需几分钟：

在 Prosox 仪表板中选择一个代理。 复制IP、端口、登录名和密码。 将代理添加到您的浏览器配置文件中。 为每个账户分配一个唯一的 IP。

推荐模型：1 反侦测浏览器配置文件 = 1 个独特的 Prosox 代理。

这可以最大限度地减少账户之间的网络指纹重叠。

Prosox 为 Anti-Detect 用户提供的独特优势

可扩展性

6000多万个IP地址允许构建数百或数千个帐户网络而不会出现范围重复。

地理准确性

您可以选择具体国家和地区的IP进行精确定位。

速度

Prosox's 网络（最高可达 100 Gbps）确保快速页面加载、无延迟广告和稳定会话。

自动化

API 访问可用于 IP 分配、代理轮换和集成到自定义系统中。

管理

控制面板允许您监控流量、余额、轮换和地理位置设置。

Anti-Detect 浏览器 + Prosox 最佳表现的地方

流量套利

会员项目

SEO 分析

网页抓取

SMM 代理公司

加密货币营销

赌博平台

账户自动化

Prosox 提供网络基础，而反检测浏览器则处理浏览器级别的掩饰。

实用案例

流量套利

团队使用 ISP 和移动代理来维持广告帐户的稳定操作，避免频繁被封。

SEO 和解析

住宅代理使得在不同地区收集SERP数据时，不受CAPTCHA或限制的影响。

社交媒体

移动IP允许安全地管理数十个Instagram和TikTok账户。

联盟网络

每个资料都会获得一个唯一的 IP，降低帐户关联的可能性。

如何开始

访问 Prosox 网站 (Undetectable 用户可获得 250 MB 的欢迎奖金)。 选择您的代理类型。 为您的余额提供资金。 激活代理。 将它们连接到您的反侦测浏览器。

对于 Undetectable 用户，可享受特别奖励：

促销代码：undectable20 – 首单享受 20% 折扣。

结论

一个反侦测浏览器可以保护指纹，但代理决定了平台在网络层面对您的账户的感知。

Prosox 不仅仅是 IP 地址 – 它是一个用于专业项目扩展的完整代理基础设施。大量 IP 池、高速、精确的地理定位和多种代理类型使 Prosox 成为 2026 年 Undetectable 用户的可靠伙伴。

如果你的目标是增长且避免被封禁或 IP 重叠，那么 Undetectable + Prosox 组合就成为任何多帐户策略的合理基础。