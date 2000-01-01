Proxy302 - 代理服务评论

Proxy302是一个IP自助服务市场，提供全球代理并支持按需付费服务。我们提供各种代理类型和支付方式。在240多个国家拥有超过2,000台服务器，满足全球各种需求。（提供免费试用）

有关更多详细信息，请访问我们的官方网站。以下是 Proxy302 服务特点的简要介绍。

旋转住宅代理（按流量计费）。 允许从超过240个国家的住宅访问超过 6500万个IP地址。 使用这些代理，您的IP每3到5分钟更改一次。

轮转住宅代理（按IP收费）。 您的IP地址每24小时会定期更改。在设置新IP后，您将获得无限数据。如果代理在三分钟内失效，您将获得退款。

静态住宅IP（按流量计费）。 这些IP来自全球实际的家庭互联网连接，确保您的帐户保持安全且易于管理。

静态住宅 IP（按 IP 收费）。 非常适合需要24 小时连接的活动，如管理社交媒体帐号或在 YouTube 和 TikTok 等平台上进行直播。

静态数据中心IP（按流量计费）。 此计划没有时间限制。