Proxy302 - 代理服务评论

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Proxy302 - 如果您喜爱灵活性，这将是一个明智选择！
Proxy302是一个IP自助服务市场，提供全球代理并支持按需付费服务。我们提供各种代理类型和支付方式。在240多个国家拥有超过2,000台服务器，满足全球各种需求。（提供免费试用）
有关更多详细信息，请访问我们的官方网站。以下是 Proxy302 服务特点的简要介绍。
代理类型：
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旋转住宅代理（按流量计费）。 允许从超过240个国家的住宅访问超过 6500万个IP地址。 使用这些代理，您的IP每3到5分钟更改一次。
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轮转住宅代理（按IP收费）。 您的IP地址每24小时会定期更改。在设置新IP后，您将获得无限数据。如果代理在三分钟内失效，您将获得退款。
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静态住宅IP（按流量计费）。 这些IP来自全球实际的家庭互联网连接，确保您的帐户保持安全且易于管理。
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静态住宅 IP（按 IP 收费）。 非常适合需要24 小时连接的活动，如管理社交媒体帐号或在 YouTube 和 TikTok 等平台上进行直播。
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静态数据中心IP（按流量计费）。 此计划没有时间限制。
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静态数据中心IP（按IP收费）。 该计划一旦设置了您的IP，即可提供无限数据，非常适合高流量需求，比如直播或确保网站运行顺畅。
旋转式住宅代理的定价：
静态IP的定价：
免费试用
我们为所有新用户提供1美元的免费试用。
代理302的主要优势：
- 按使用付费，无需订阅，可访问所有类型的代理，
- 每个新用户可享有免费试用，
- 价格：每个IP起$0.15，
- 若IP在不足三分钟后失效，自动退款政策生效，
- 支持HTTP和Socks5，
- 支付方式：主要信用卡、支付宝和USDT，
- 随时通过Proxy302 APP访问全球，
- 提供免费Chrome代理扩展程序，
- 提供全天候在线服务。
要获取更多关于代理使用技巧和最新价格的信息，您可以在X、Facebook或LinkedIn上关注@Proxy302。