Proxy302 - обзор прокси сервиса

Proxy302 - обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
Proxy302 — мудрый выбор, если вы любите гибкость!
Proxy302 - это маркетплейс IP-самообслуживания, предлагающий глобальные прокси-серверы с услугами оплаты по мере использования. Мы предоставляем различные типы прокси и способы оплаты. С более чем 2000 серверами в более чем 240 странах мы удовлетворяем различные потребности по всему миру. (Доступен бесплатный пробный период)
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш официальный веб-сайт. Вот краткое введение о функциях услуг Proxy302.
Типы прокси-серверов:
-
Поворачивающиеся домашние прокси-серверы (оплачиваемые по трафику). Позволяют получить доступ к более чем 65 миллионам IP-адресов из домов более чем в 240 странах. С помощью этих прокси-серверов ваш IP меняется каждые 3-5 минут.
-
Поворачивающиеся домашние прокси (оплачиваются по IP). Ваш IP меняется регулярно в течение 24 часов. Вы получаете неограниченные данные после настройки нового IP. Если прокси не работает в течение трех минут, вы получите возврат средств.
-
Статический домашний IP (тарифицируется по трафику). Эти IP-адреса поступают из реальных домашних интернет-подключений по всему миру, обеспечивая безопасность и легкость управления вашими аккаунтами.
-
Статический домашний IP (оплачивается за IP). Идеально подходит для деятельности, требующей круглосуточного подключения, такой как управление аккаунтами в социальных сетях или прямые трансляции на платформах, таких как YouTube и TikTok.
-
Статический IP-адрес Центра Обработки Данных (оплата за трафик). Этот план не имеет ограничения по времени.
-
Статический IP-адрес центра обработки данных (Тарификация по IP). Этот план предлагает неограниченный объем данных после настройки вашего IP-адреса, что делает его идеальным для высоких нагрузок, таких как прямые трансляции или обеспечение бесперебойной работы сайтов.
Ценообразование на вращающиеся резиденциальные прокси:
Цены на статический IP:
Бесплатная пробная версия
Мы предлагаем бесплатную пробную версию за $1 для всех новых пользователей на всех услугах.
Основные преимущества Proxy302:
- Оплата по мере использования, без подписки, полный доступ ко всем типам прокси,
- Бесплатная пробная версия для каждого нового пользователя,
- Цена: от $0.15/IP,
- Автоматическая политика возврата средств, если IP истекает менее чем за три минуты,
- Поддерживает HTTP и Socks5,
- Оплата принимается: основные кредитные карты, Alipay и USDT,
- В любое время доступ к интернету с приложением Proxy302,
- Бесплатное расширение прокси для Chrome доступно,
- Круглосуточное онлайн обслуживание предоставляется.
Для получения дополнительных советов по использованию прокси и последних цен вы можете следить за @Proxy302 на X, Facebook или LinkedIn.