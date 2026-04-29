Proxyline - 代理服务评测

Proxyline 在专用代理服务器租赁市场中建立了强大的市场地位，为各种任务提供解决方案。该平台为单个用户提供专用IP地址，确保高性能并降低被封锁的风险。

在本次评测中，我们将详细了解Proxyline的功能、地理覆盖范围、定价方案以及如何节省购买费用的方法。

什么是 Proxyline?

该服务专门销售支持 HTTP、SOCKS5 和 MTProto 协议的独立代理。用户可以灵活定制订单：选择特定国家、网络类型和租赁期限（从几天到几个月）。

Proxyline 重点关注自动化和稳定性。该服务的基础设施允许在付款后即时分配IP地址，而自动续订和功能强大的API使其对于长期业务项目非常方便。所有代理都是匿名的，不保留日志，并提供高达100 Mbps的连接速度。

Proxyline 提供三个主要类别，每个类别均针对特定的使用案例进行了优化。

专用 IPv4 代理

最受欢迎的类型。IPv4 地址用途广泛，适用于任何网站和服务。它们被用于社交媒体（Instagram, Facebook, TikTok）、消息应用、网络游戏和广告平台。由于每个 IP 地址都分配给单个用户，您可以避免与垃圾邮件发送者成为“邻居”。

专用 IPv6 代理

支持该协议的平台（例如，Facebook、Instagram、Google、YouTube）的经济高效解决方案。来自Proxyline的IPv6代理比IPv4便宜得多，允许您以最低成本大规模注册帐户或进行自动化活动。

共享代理

共享代理可供最多 3 人同时使用。这是公共地址和专用地址之间的中间选项：它们比免费的更加稳定，但成本低于专用的。它们适用于不要求最高信任级别的任务。

地理和覆盖区域

Proxyline 拥有全球最广泛的覆盖网络之一。目前，用户可以访问：

超过50个国家 ，包括乌克兰、美国、欧洲国家、亚洲和拉丁美洲；

，包括乌克兰、美国、欧洲国家、亚洲和拉丁美洲； 城市和子网的选择 - 下订单时，您可以指定首选位置，这对于绕过地区限制或本地SEO监控至关重要；

- 下订单时，您可以指定首选位置，这对于绕过地区限制或本地SEO监控至关重要； 庞大的子网库 - 超过400个不同的子网，这可以最大限度地降低如果一个IP被检测到时整个账户网络被封的风险。

服务的技术优势

由于采用了多项技术解决方案，Proxyline 在竞争中脱颖而出：

双协议 — 每个代理同时支持HTTP(s)和SOCKS5。切换自动进行，无需更改端口。 MTProto支持 — 除了标准协议外，该服务还提供MTProto支持。这是确保稳定使用Telegram的理想解决方案，保证高速并可靠绕过该信使的限制。 高速 — 主干通道最高可达100 Mbps，即使面对大量内容或视频，仍能保证流畅性能。 基于IP或登录的认证 — 你可以通过用户名/密码登录，或将你的静态IP添加到白名单，以实现无密码访问。 便捷的API — 开发者可获得文档，允许他们自动化购买、续订，并将代理列表导出到第三方软件。 即时更换 — 购买后的24小时内，如果地址不满足需求，你可以自动返回或更换代理。

Proxyline 的定价政策是市场上最灵活的之一。价格取决于所选国家和地址数量（批量购买总是更便宜）。

IPv4 — 每个地址最多一美元。 IPv6 — 每个IP起价0.09美元。 折扣 — 订单中的代理越多，租赁期越长，每个IP的价格就越低。

批发订单——购买100件或更多商品时，使用促销代码OPTOMSALEMORE可享至少5%的折扣。 联盟计划——被推荐客户支付的每笔费用你都可以赚取10%的终身佣金。

谁将从 Proxyline 中受益

Telegram 营销人员 — 支持 MTProto 协议确保在使用此即时通讯工具时获得最大稳定性。 仲裁员和目标定位专家 — 为在广告网络和反检测浏览器上的安全工作提供支持。 社交媒体营销（SMM）专家 — 用于批量关注、批量点赞和管理账户网络。 搜索引擎优化（SEO）优化师 — 使用专业工具解析搜索结果。 游戏玩家 — 用于在线游戏的多窗口模式和降低延迟。

设置代理不超过2分钟：

注册 — 访问 Proxyline.net 并创建一个账户（只需提供电子邮件地址）。 订单配置 — 在你的账户仪表板中，选择“购买”，指定类型（IPv4/IPv6）、国家、数量和期限。别忘了输入你的5%优惠券代码。 支付 — 该服务接受信用卡、加密货币（USDT，BTC）、电子钱包和银行转账。 访问数据 — 支付后，代理将立即出现在“我的代理”部分。你可以将它们下载为TXT或CSV格式的列表。 支持 — 如果你有任何问题，网站上的24/7在线聊天会在1–3分钟内响应。

Proxyline 是一个可靠的服务，适合需要清洁个人 IP 地址并提供性能保证的用户。具有 MTProto 支持、合理的 10% 返佣计划，以及使用 promo code OPTOMSALEMORE 的选项，该服务对初学者和专业人士而言都是一个极佳的选择。

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