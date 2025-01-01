ProxyWing - 代理服务评测

ProxyWing 是一家优质的私人代理提供商，提供高速 ISP、数据中心和住宅代理，拥有全球覆盖（超过 190 个国家）和灵活的定价政策。

proxywing 的优点：

1. 各种类型的代理

我们提供住宅、数据中心和ISP代理。这使我们能够满足任何客户的需求。

2. 高速与稳定性

自Proxywing进入市场以来，我们一直在优化服务器基础设施。我们的目标是确保我们的代理可以处理大量负载，并以最小的延迟提供高速。

3. 全天候支持

如果您遇到任何技术问题或只是对设置有疑问，我们随时准备快速且专业地提供帮助。我们了解迅速解决问题是多么重要——我们的支持团队随时待命。

4. 灵活定价

无论您是只需要几个代理的新手，还是需要同时使用数千个IP地址的大型团队，我们都有适合每个人的代理套餐。同样重要的是，您可以选择购买永不过期的住宅代理，只需支付您使用的数据费用。

5. 用户友好的网站和账户仪表板

我们提供许多免费工具，例如用于检查代理功能的代理测试器和用于根据您的喜好更改其格式的格式转换器。在您的个人仪表板中，您可以选择并快速使用各种付款方式支付任何代理的费用。付款后，在产品卡中，您可以在HTTP和SOCKS5之间切换代理协议。

ProxyWing 在网页抓取、SEO推广、流量仲裁和多账户管理方面表现出色，确保在线任务的效率和安全性。

代理类型

住宅。如果您需要真实的客户IP，这些IP可以轮换或保持不变，并且具有非常具体的地理定位，请选择此选项。只为您实际需要的流量付费有助于降低成本，并且能够根据需求在190多个地点创建任意数量的端点，使工作流程保持灵活。

ISP. 静态 ISP IP 地址（专用 IP，具有 99% 的正常运行时间）有助于在长期稳定的会话和多个账户的过程中保持您的“身份”一致。仅限个人代理，使账户更安全。

数据中心。当速度、低成本以及大量的静态IP池很重要时（例如，用于抓取或自动化），数据中心代理是一个不错的选择。ProxyWing 不提供共享代理。

我应该选择哪种代理类型？

访问地理限制内容。对于流媒体库或区域锁定网站，具有高速和几乎无限流量的数据中心代理非常方便。

最大化隐私和匿名性。旋转IP的住宅代理减少请求之间的可链接性。

旅行浏览。如果所需网站阻止外国IP，请通过来自所需国家的住宅代理连接（提供190多个）以显示您似乎在家。

大规模数据收集。对于大批量请求，按请求旋转的住宅代理有助于最大限度地减少阻断。

公司允许列表和访问控制。向员工发放代理，并仅允许这些 IP 访问您的服务器，从而减少暴露。来自 ProxyWing 的静态、具有成本效益的数据中心代理是合适的选择。

广告验证。选择目标地区的代理来查找和审核您在 Google、Facebook 或 YouTube 上的广告——检查广告的位置、语言、货币和定位。

定价

住宅：起价为 $2.5/GB，可享批量折扣。

ISP：从 $2.5/IP/月起；50+ IP — $1.8/IP/月。更大批量可享受额外折扣。

数据中心：涵盖多个地点，包括混合套餐，每月每个IP起价$0.87。

ProxyWing 支持多种无需 KYC 的支付方式，包括 PayPal、信用卡、CIS 卡和加密货币（跨不同网络的 12+ 种币）。

如何在Undetectable Anti-Detect 浏览器中购买和配置代理

选择代理

在 ProxyWing 网站上注册。输入您的电子邮件、名字、姓氏，并创建一个密码。

选择代理类型。简单的入门选项是数据中心代理。但如果您需要更多的匿名性，请考虑住宅或 ISP - IP 地址。

使用任意方便的方式支付生成的发票——银行卡、加密货币或PayPal。

前往产品页面并复制您的代理。

创建个人资料

下载 Undetectable 反侦测浏览器。

点击“New Profile”。

输入配置文件名称并进入代理设置部分。将从ProxyWing产品页面复制的数据粘贴到代理字段中。

启动创建的配置文件，并使用任何在线IP检查工具检查您的IP地址是否已更改。

结论

我们认为将在线安全作为更多人的优先事项极为重要。这就是为什么我们努力提供最高质量的代理和不间断的服务。对于管理多个社交媒体账户、测试广告或仅仅浏览网页，代理与良好的反检测浏览器相结合是最佳解决方案。