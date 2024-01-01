PSBProxy - 代理服务评测

PSB Proxy 是一个高级移动和住宅代理平台，专注于为各种任务提供高质量的解决方案。自2024年11月推出以来，该服务凭借其稳定的运行和丰富的功能在高级代理市场中成功站稳了脚跟。

该服务确保连接可靠性达到99.9%的水平，并为住宅和移动代理提供广泛的配置选项。用户可以设置无限数量的并行连接、即时更换IP地址，或使用静态住宅IP进行长时间会话。

覆盖范围和地理分布

PSB Proxy 的技术基础设施以其规模而引人注目 — 该高级服务提供超过 4000 万个住宅 IP 地址，可在全球 200 个国家使用。关键地理区域包括：

美国 — 超过150万IP

— 超过150万IP 巴西 — 约90.8万IP

— 约90.8万IP 西班牙 — 大约78.2万IP

— 大约78.2万IP 菲律宾 — 约54.6万IP

— 约54.6万IP 德国 — 大约44万IP

除了热门地区，该平台还提供来自波兰、安道尔和梵蒂冈等稀有位置的住宅IP地址。高级移动和住宅代理服务器适用于数据解析、价格跟踪、搜索引擎优化、绕过区域限制、确保匿名性以及许多其他任务。

所有IP地址均与真实网络用户和移动运营商相关联，这显著降低了被网站封锁的风险，并确保了最大程度的匿名性。

高级服务的功能能力

PSB Proxy 优先考虑信息安全和可靠的数据保护。该高级平台的主要特点是：

连接到一个庞大的住宅和移动代理网络，拥有超过4000万个高质量IP

精确的地理定位功能，可以选择国家、地区、定居点和自治系统

优异的稳定性——正常运行时间指标高达99.99%

无限制数量的同时会话，可以使用不同的IP地址

在指定的时间间隔内自动IP轮换：1、10、30分钟及其他时间间隔

能够创建具有永久住宅代理的静态会话

手动创建个人地址列表

与HTTP(S)和SOCKS5协议兼容

用于与解析器、脚本和自动化系统集成的API

高级代理定价

该平台采用灵活的收费系统——仅对实际使用的流量收取费用。资费页面上的专用计算器可以帮助确定所需数据量的费用。

初始容量为1 GB，最大容量为1000 GB。购买10 GB或以上的套餐时，客户可享受从10%起的折扣，折扣幅度会根据购买量的增加而增加。

价格根据所选的住宅IP池而有所不同。PSB Proxy提供两个高级池：

池 1

起始价格：每GB 2美元

对于大批量订单，成本降至每GB 1.2至1.4美元

1000 GB套餐价格为1200美元（享受40%折扣）

资源池包括500万个住宅IP地址

池 2 （高级）

高级费用：起始费用为每GB 5美元

对于大批量，价格降至每GB 3.5美元

购买1000GB将花费3500美元（节省30%）

该池包含4000万个动态住宅和移动IP——是第一个池的八倍

其他代理服务器价格：

移动代理 —— 起价为每 GB 0.7 美元。

数据中心代理 —— 起价为每 GB 2.1 美元。

支付方式

我们接受以下付款方式：

数字货币（比特币、TON、Solana 等）

银行卡 Visa，MasterCard，Qiwi（收取3%佣金）

LAVA 支付系统（免佣金）

使用 QR 码通过 SBP（快速支付系统）为 MIR 卡支付（收取3%佣金）

可以选择提前充值余额，然后根据需要购买流量。购买的流量没有有效期。

默认情况下，不提供试用期，但技术支持可以根据个人请求分配测试流量。

如何购买高级代理

要使用该服务，您需要注册一个帐户：

访问 psbproxy.io 网站，并在页面顶部区域点击“个人账户”

点击“创建账户”或使用谷歌登录进行快速注册

对于手动注册，输入用户名、电子邮件地址和密码，然后确认创建个人资料。

在控制面板中，选择其中一个池（池 1 或 池 2），然后点击“立即购买”

设定所需的容量范围为1到1000 GB。如果需要非标准值，请使用特殊字段。

选择支付方式 —— 账户余额、加密货币或银行卡支付。对于俄罗斯MIR卡，可通过SBP支付 点击“继续”

在支付页面上，检查最终金额并使用所选的方式完成支付。

充值成功后，流量管理面板将会可用，包括地理定位设置和IP轮换频率。

个人账户的设计简洁且包含所有管理高级代理所需的工具。除了在“商店”部分购买流量外，你还可以在“钱包”中充值余额，并复制API密钥用于外部集成。

通过设置（右上角），您可以更改界面语言并编辑个人数据。

高级服务的主要优势

用户评论分析突出了高级移动和住宅代理平台的主要优势：

一个令人印象深刻的基础——超过 4000 万个住宅和移动 IP 地址

精确的地理配置，精确到城市级别

使用合法来源的住宅代理，降低被封锁的风险

稳定的连接，无中断或延迟

购买的流量没有使用时间限制

通过 Telegram 机器人提供 24/7 支持服务

多种支付方式，包括 SBP

PSB Proxy 是一种经过验证的高级解决方案，适合需要可靠的移动和住宅代理服务且具有灵活设置和稳定性能的用户。