Shifter – 代理服务概述

Shifter – 代理服务概述前往合作伙伴网站
寻找价格便宜、可靠且技术可靠的代理？我们推荐 Shifter，拥有 3100 万个 IP 地址，适合那些能够做出正确选择、不想为可疑工具付费的用户。
Shifter 代理服务可以被描述为世界级中等水平的可靠服务。请注意，这是全球水平。因此，该服务供应商的服务受到了大量理性用户的欢迎，他们不需要各种技术花哨的功能。Shifter 完全满足注重质量服务和低价的专业人士的需求。
2022 年 Shifter 功能描述
以下是代理服务的主要特点列表：
- 超过 3100 万个 IP 地址
- 私人代理
- 共享代理（与其他用户共享 IP 地址）
- 3 天退款保证
- 24/7 技术支持
- 自 2012 年以来提供优质代理服务
- 99.99% 的可用时间
- 高速连接
- 在许多国家和大城市设有服务器
- 无限连接会话
- 支持 HTTP/S 和 Socks 协议
- 方便的控制面板
目前，代理运营商提供的这些功能组合并不算特别。这是用户的优势。如果其他公司押注于重要的附加工具，那么主要的努力将集中在该工具上。结果是技术和支持服务得到的关注较少，这对普通客户造成了困扰。普通用户正是需要可靠代理而不是尚未在实践中证明其有效性的附加工具。
因此，截至 2022 年，Shifter 仍然是解决以下问题的可靠合作伙伴：
- 在互联网上收集和比较价格
- 验证所订购广告的输出
- 品牌保护
- 测试网站
- 收集搜索引擎优化数据
- 从电子商务网站、门户网站和数据库中解析数据
- 在社交媒体上管理多个帐户
如何配置 Undetectable 浏览器以使用 Shifter 代理
在 Shifter 网站 注册并订购服务后，客户将收到一封包含连接数据的电子邮件。代理地址（主机）、端口、服务器类型、用户名和密码可以轻松输入到 Undetectable 浏览器配置文件编辑窗口中。为此，提供了一个下拉菜单“代理”，其中包含相应的输入字段。
但是，这种方法在数据量较小的情况下很方便，因此该程序还提供了另一种工具——代理管理器。使用它可以轻松获取用于输入多个服务器数据的格式化文本文件模板。文本文件易于编辑，然后您只需点击“导入”按钮即可在 Undetectable 浏览器中输入参数。