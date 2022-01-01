Shifter – обзор прокси сервиса

Shifter – обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
Ищете недорогой, но надежный и технически надежный прокси? Мы рекомендуем Shifter с 31 миллионом IP-адресов тем, кто умеет делать правильный выбор, кто не хочет платить за разрекламированные сверхновые инструменты сомнительной полезности.
Прокси-сервис Shifter можно охарактеризовать как надежный сервис среднего уровня мирового класса. Подчеркнем, что это мировой уровень. Поэтому услуги провайдера пользуются популярностью у большой группы рациональных пользователей, которым не нужны различные технические навороты. Shifter полностью удовлетворяет запрос вдумчивого специалиста на качественное обслуживание по низким ценам.
Описание функций Shifter на 2022 год
Вот список основных предложений прокси-сервиса:
- Более 31 миллиона IP-адресов
- Приватные (персональные) прокси
- Общие прокси (общие IP-адреса с другими пользователями)
- 3-дневная гарантия возврата денег
- Техническая поддержка 24 часа/7 дней в неделю
- Предоставление качественных прокси услуг с 2012 года
- 99,99% времени безотказной работы
- Высокая скорость соединения
- Резидентные серверы во многих странах и крупных городах
- Неограниченное количество сеансов подключения
- Протоколы HTTP/S и Socks
- Удобная панель управления
На сегодняшний день такой набор предложений от прокси-операторов не выглядит чем-то необычным. Это преимущество, преимущество для пользователей. Если другая компания делает ставку на важный дополнительный инструмент, то основные усилия направляются на этот инструмент. В результате технике и службе поддержки уделяется меньше внимания, от чего страдают обычные клиенты. Рядовые пользователи — это как раз те, кому нужен надежный прокси, а не дополнительный инструмент, эффективность которого еще предстоит подтвердить на практике.
Поэтому Shifter, не предлагающий ничего лишнего и дорогого, по состоянию на 2022 год остается надежным партнером в решении следующих задач:
- Сбор и сравнение цен в Интернете
- Проверка вывода заказанного объявления
- Защита бренда
- Тестирование веб-ресурсов
- Сбор данных для поискового продвижения
- Парсинг данных с сайтов интернет-магазинов, порталов, баз данных
- Ведение нескольких аккаунтов в социальных сетях
Как настроить браузер Undetectable для работы с прокси Shifter
После регистрации и заказа услуг на сайте Shifter клиент получает электронное письмо с данными для подключения. Адрес прокси (хоста), а также порт, тип сервера, логин и пароль легко ввести в окне редактирования профиля браузера Undetectable. Для этого предусмотрен выпадающий список «Прокси» с соответствующими элементами ввода.
Но этот способ удобен при небольшом объеме данных, поэтому в программе есть еще один инструмент — Proxy Manager. С его помощью легко получить шаблон форматированного текстового файла для ввода данных с нескольких серверов. Текстовый файл легко редактировать, а затем вам нужно будет только нажать кнопку «Импорт», чтобы ввести параметры в браузере Undetectable.