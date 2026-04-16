Spy.House - 间谍服务评测

在CPA营销中，借鉴经过验证的方法是标准做法。很多买家以竞争对手的想法为基础，进行调整，并获得丰厚的利润。主要问题是：你可以在哪里追踪他人的工作？Spy services就是为此而存在的。

正如毕加索所说：“优秀的艺术家复制，伟大的艺术家偷窃。” 在流量套利中，对新创意的需求永不枯竭，这一原则成为生存与成功的基础。

间谍服务是一种专门用于搜索和监控竞争对手广告活动和创意的程序。它允许广告商识别以下广告活动的元素：

创意

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Spy.House 是一项监控和分析 TikTok 和 Facebook、Push 和 Inpage 广告创意的间谍服务，由联盟营销人员为联盟营销人员开发。

全球覆盖： 我们在超过 185+ 个国家 分析广告。我们无所不见，并且不断扩大我们的覆盖范围。

我们在超过 分析广告。我们无所不见，并且不断扩大我们的覆盖范围。 数百万创意触手可及： 拥有 1200 万创意 的数据库，每天更新。通过实施验证过的组合来节省金钱。

拥有 的数据库，每天更新。通过实施验证过的组合来节省金钱。 智能过滤： 仅需几次点击即可通过 16+ 精准过滤器 (地理位置、设备、平台) 找到所需内容。

仅需几次点击即可通过 (地理位置、设备、平台) 找到所需内容。 所有垂直领域汇集于一处： 从博彩和约会到保健品和电子商务。你的细分市场已经在这里。

从博彩和约会到保健品和电子商务。你的细分市场已经在这里。 广告数据库每日更新。

价格实惠： 满足任何预算的套餐 – 从 $29 到 $199。

满足任何预算的套餐 – 免费试用： 我们为新用户提供 7 天试用 期。

我们为新用户提供 期。 快速注册 及经理的支持。

Spy.House 可以帮助您轻松快速地找到广告创意。您可以查看哪些类别目前最受欢迎，并使用这些示例创建自己的广告。这是一个获取灵感的好资源，也提供了可直接使用的模板。

使用 Spy.House 您可以确定:

寻找盈利的组合： 我们的算法会自动找到为竞争对手带来收益的高流量创意。

我们的算法会自动找到为竞争对手带来收益的高流量创意。 追踪趋势： 按日期过滤搜索结果，以了解当前哪些优惠正在吸引流量。

按日期过滤搜索结果，以了解当前哪些优惠正在吸引流量。 探索客户旅程： 点击创意图标查看完整故事，从推广策略到落地页链接。

点击创意图标查看完整故事，从推广策略到落地页链接。 抓住它： 喜欢创意或落地页？可直接从服务中下载。

喜欢创意或落地页？可直接从服务中下载。 扩展到适当的国家： 系统将突出显示其他人的广告活动所在的地理位置。

系统将突出显示其他人的广告活动所在的地理位置。 优化您的目标定位： 找出您的竞争对手的流量来源——台式机还是移动设备。

Spy.House 的功能及适用人群

想知道你的竞争对手现在在做什么吗？这项间谍服务将为你处理所有肮脏的工作：它将找到最佳方法、文本和图像。这个工具对任何从事流量工作的人都将非常有用，而且最重要的是，即使是初学者也能轻松掌握。

想要找到有效的创意？使用 Spy.House 很简单！使用关键词搜索并跟踪广告生命周期——这样一来，你就能立即看到什么正在为你的竞争对手带来成果，而什么又是在浪费你的预算。

自定义搜索结果以满足您的需求：按受欢迎程度、地理位置、设备或广告网络对您的数据库进行排序。一切都在掌控之中——从浏览器类型到操作系统。

对于 Facebook： 在静态和视频之间进行选择。

在静态和视频之间进行选择。 对于 TikTok： 按长度过滤视频（短、中或长）。

Spy.House 还允许你下载竞争对手的登陆页面。

想知道现在市场正在赚钱的是什么吗？通过 Spy.House，你不必猜测——只需使用现成的有效组合即可。

热门优惠: 当前的趋势是什么，以及哪些产品位居榜首。

当前的趋势是什么，以及哪些产品位居榜首。 用户路径: 受众访问了哪些登陆页面和预登陆页面。

受众访问了哪些登陆页面和预登陆页面。 定位设置: 活跃的地理位置和设备类型（移动/桌面）。

活跃的地理位置和设备类型（移动/桌面）。 最佳创意: 找到转化率最高和最有利可图的方法。

找到转化率最高和最有利可图的方法。 来源: 选择广告网络获取最热门的流量。

Spy.House 是您参与竞争的合法作弊代码。分析他人的见解，实施经过验证的方法，扩大您的利润。

费率

免费7天试用！

结果

为了避免浪费预算，请务必优化您找到的组合：完全复制他人的促销活动会降低其效果。想要测试功能？请通过页面顶部的“注册”按钮在 Spy.House 上创建一个帐户。

我们的电报聊天： https://t.me/Spy_House