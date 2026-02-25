TIGER SMS — 虚拟号码用于短信验证

在数字化普及和在线服务快速增长的时代，在社交网络、即时通讯工具、市场平台和游戏平台上注册账户已成为一项常规任务。然而，几乎每个平台都需要通过短信验证码进行确认，使用您的个人电话号码会带来风险：垃圾短信、数据泄露，以及由于将多个账户关联到一个号码而导致的账户封锁。

TIGER SMS 是虚拟号码市场的领导者之一，超过五年来帮助数百万用户安全、匿名地在任何平台上注册。该服务提供来自全球超过200个国家（不包括俄罗斯）的临时手机号码，用于接收一次性验证码（OTP）。

TIGER SMS 的工作原理 — 关键特性

超过100,000个在线号码实时可用

API 集成：使用我们的 API 密钥自动接收 SMS —— 是大批量注册的完美选择

低价

自动和即时的短信发送

多短信支持

灵活的付款选项：银行卡、支付系统或加密货币，方便进行账户充值

批发买家的个人条款

所有购买和使用号码的详细统计数据

24/7 支持（Telegram + 网站在线聊天）

公平的退款政策——无法正常工作的号码会被更换且绝不转售

选项：连接您自己的 SIM 卡（通过接收短信赚钱）

为什么选择 TIGER SMS

专业知识和可靠性证明

多年来，该平台为数百万用户提供服务，并与值得信赖的SIM卡提供商建立了直接合作关系。这确保了稳定的性能和极低的无效号码比例。

全球覆盖

数字可用于200多个国家——从美国、英国、德国和加拿大到印度尼西亚、印度、越南、菲律宾、土耳其、巴西以及许多其他国家。这允许在区域服务中注册而不损失质量。

使用代理的灵活场景

TIGER SMS与代理服务器和反检测浏览器完美集成，成为专业人士不可或缺的工具：

大批量注册 — 使用不同的IP和设备指纹在Instagram、TikTok、Telegram、Facebook、WhatsApp、Shopee及其他平台上创建数百个干净的账户。

— 使用不同的IP和设备指纹在Instagram、TikTok、Telegram、Facebook、WhatsApp、Shopee及其他平台上创建数百个干净的账户。 流量套利 — 使用新的、未关联的账户启动广告活动。

— 使用新的、未关联的账户启动广告活动。 SMM 和机器人 ——通过 TIGER SMS API 实现发布、邀请、群发消息和帐户预热的自动化。

——通过 TIGER SMS API 实现发布、邀请、群发消息和帐户预热的自动化。 测试和开发 — 在不同地理位置测试应用程序、机器人和软件，而不冒个人数据的风险。

— 在不同地理位置测试应用程序、机器人和软件，而不冒个人数据的风险。 商业用途 — 自动注册软件的经销商和开发者可享受特殊条款、白标选项和完整的API访问权限。

灵活的使用场景

Retail — 适合个人注册，当您需要1–10个账户时。

— 适合个人注册，当您需要1–10个账户时。 批量注册 — API集成实现全自动化（适合自动注册软件、机器人、解析器的开发者）。

— API集成实现全自动化（适合自动注册软件、机器人、解析器的开发者）。 白标 — 为转售商提供以您品牌推出自有服务的机会。

财务收益

仅为收到的短信付费。如果验证码未到达，号码将被取消，资金会自动退还。

存款的费用最低。

忠诚计划 — 为常客提供折扣和奖励。

推荐计划 — 从推荐用户的消费中获得 5%。

如何开始使用 TIGER SMS：从注册账户到创建 Telegram 账户

账号注册 前往官方TIGER SMS网站。点击“注册”按钮（右上角）。输入任意有效电子邮件并创建一个强密码。确认注册—通常需要10–15秒。之后，您将自动登录到您的个人账户。

余额充值 在您的个人账户中，点击“充值”。选择一种方便的方法：银行卡、加密货币、电子钱包或其他选项。存入少量金额（50–100 RUB 就足够开始）。余额会即时到账。

Telegram 账户注册 打开 Telegram 应用→“开始消息”→“注册”。粘贴从 TIGER SMS 复制的号码。点击“下一步”——Telegram 会发送一个验证码。返回到您的 TIGER SMS 个人账户→“我的号码”或“收到的短信”部分。验证码会在几秒钟到几分钟内自动显示。复制它并输入到 Telegram 中。完成！新账户已创建。

如果代码未在所需时间内到达——点击该号码旁边的“取消”。资金会自动退回到您的余额中，您可以购买一个新号码。

联系方式和支持

如果您从事社交媒体营销 (SMM)、流量套利、机器人开发、批量注册，或者只是想安全地创建新帐户 —— TIGER SMS 将在2026年成为您的可靠工具。

注册、测试并充分利用它，而不会危及您的个人数据。