TradeProxy - 代理服务评测

TradeProxy.net – 一个值得信赖的平台，分销来自全球领先品牌如9Proxy、ABCProxy、922等的官方代理

我们是 TRADE PROXY, 许多主要全球代理提供商的官方授权分销合作伙伴。在我们网站上出售的所有代理都是正品，经过认证，并具有稳定性和可靠性。

TradeProxy.net 的代理购买界面简单且用户友好。

TRADE PROXY 提供的顶级代理品牌，价格比原价低至3倍：

No.1 – 9Proxy:

超稳定旋转住宅代理，具有快速连接速度。非常适合社交媒体、电子商务和同时管理多个账户的使用场景。完全支持HTTP/S和SOCKS5协议，正常运行时间达99.99%。

原价从$0.025/IP开始——在TradeProxy，仅为原价的约1/3。

No.2 – ABC Proxy:

高质量、纯净的IP支持超过190个国家。可以轻松选择地区和ISP。提供多种代理类型，包括静态住宅代理和移动代理。

原价约$0.7/GB — TradeProxy提供大幅量折扣。

No.3 – 922代理：

一个强大的SOCKS5代理，兼容多个平台，如Windows、Android和iOS。提供超过2亿个住宅IP，99.9%的在线时间，速度从20–50Mbps不等，并支持IP白名单功能。 企业套餐每IP从$0.045起 —— 在TradeProxy.net 提供具有高度优化的定价。

No.4 – Luna Proxy：

高性能住宅和移动代理，非常适合自动化和网络爬虫任务。正常运行时间超过99.9%，用户可以轻松按国家或城市选择IP。有效减少CAPTCHA和IP封锁问题。

住宅代理定价从$0.77/GB起——通过TradeProxy购买可节省高达70%的成本。

No.5 – Pia Proxy：

灵活的代理服务，支持 HTTP/S 和 SOCKS5 协议，具有强大的安全性并可无缝集成到工具中。提供超过 3.5 亿个住宅 IP，支持会话持久性和计划的 IP 轮换。

SOCKS5 套餐起价仅为 $0.05/IP — 通过 TradeProxy 提供的许多 IP 的价格不到原价的 1/3。

我们根据市场趋势不断更新我们的代理库存，提供按国家、城市/地区、ASN、运营商等过滤的选项，适合所有特殊需求。

灵活支付 – 立即收到您的CDKey

支持通过加密货币支付，例如USDT、ETH、BTC和其他货币。

代理会通过电子邮件或您的Trade Proxy购买历史记录即时发送。

如何在Trade Proxy使用CDKey充值代理

为您的代理充值快捷简单，只需几个步骤即可立即激活它：

步骤 1： 完成购买后，您将通过确认电子邮件或在 TradeProxy.net 网站的“购买历史”部分收到 CDKey（代理充值码）。

步骤2： 进入您购买的代理品牌的官方网站，登录您之前创建的账户，并使用“充值”功能输入您的CDKey。

您无需创建新账户，只需使用您现有的账户即可。

注意： 每个品牌可能有不同的充值流程，因此请务必遵循所提供的具体说明。

真实示例 – 为什么购买 9Proxy 时应选择 Trade Proxy

9Proxy 是一家值得信赖的国际旋转 IP 代理提供商，专注于稳定、高速的住宅代理套餐。它非常适合用于管理大量账户、多平台运营、自动化任务、大量账户注册、引流、产品测试等使用场景。该代理支持 HTTP/S 和 SOCKS5 协议，使集成变得简单且灵活。

直接从 9Proxy 购买的价格：

20美元/100个IP — 单独购买或直接在9Proxy网站上购买时，相当于每个IP约0.2美元。

通过贸易代理购买时的价格：

仅需 5 美元 / 100 个 IP — 相当于每个 IP 仅需 0.05 美元，比直接从供应商处购买便宜 4 倍。

关键差异：

您使用的是相同的系统，并且使用的是来自9Proxy的完全相同的官方IP。

在速度、性能或正常运行时间方面没有区别。

唯一的区别是：成本明显降低。

使用 Trade Proxy，您可以节省高达 75% 的成本，特别适合需要干净、稳定 IP 的大型系统的企业或个人使用。

点击查看 从TRADE PROXY处购买时的9Proxy充值指南。

购买9Proxy后，您将在电子邮件或您的订单历史记录中收到CDKey（充值码）。此CDKey包含与您购买相对应的IP数量。

IPs 没有固定的时间限制——只有当您主动连接时才会扣除配额。每个 IP 通常会保持在线数小时，并根据使用条件最多可持续 24 小时。

如何通过软件为 9Proxy 充值：

如果您还没有账户，请访问此处创建您自己的9proxy账户！

下载 9proxy 软件: Windows | MacOS | Linux

步骤1： 打开9proxy软件并登录到您的账户。

步骤 2： 登录后，选择使用分享代码。

步骤 3： 切换到使用代码选项卡，并按照图中所示输入 CD 密钥。

终身保修政策

当您从Trade Proxy购买代理时，您将受到明确且可靠的保修政策的保障：

所有代理在整个使用期间均享有终身保修。

系统将在30秒内自动更换任何故障IP。

**注意：**如果用户违反服务条款或将代理用于禁止目的，保修将不适用。

如何验证 Trade Proxy 作为官方合作伙伴

您可以通过直接向代理品牌发送确认电子邮件，轻松验证 TradeProxy 是经官方授权的分销商，例如：

9Proxy: support@9proxy.com

Luna Proxy: support@lunaproxy.com

922 代理： support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

折扣

折扣代码: UNDETECTABLE

使用此代码在 TradeProxy.net 下单代理时获得 2% 折扣。

在结账步骤中，只需在优惠码字段中输入此代码UNDETECTABLE，2% 折扣将自动应用于您的订单。

立即访问: https://tradeproxy.net

支持联系： support@tradeproxy.net

体验真实代理——真实速度——真实结果！