VMCardio - 虚拟卡服务概述

VMCardio - 虚拟卡服务概述前往合作伙伴网站
VMCardio- 是一个具有 API 访问权限的虚拟信用卡发行平台。它提供多种类型的虚拟卡，包括 VISA 礼品卡，Mastercard 虚拟信用卡，Visa 借记卡等。注册时即时批准。
VMCardio虚拟卡平台有超过30个卡片分段，支持各种消费场景，并为50,000+用户提供服务。操作流程简单，注册并存款后即可开卡并使用。
VMCardio 优势：
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注册很简单，支持任何主流电子邮件和国际手机号码注册。
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易于充值，支持 USDT 存款和其他主流第三方支付平台存款。
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费用是透明的，最低10元就能开卡，无年费和月费。
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消费场景，该平台涵盖了30多个主流卡片细分领域，支持各种海外消费场景。
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安全稳定，稳定运行多年，服务50,000+用户。
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包括香港和美国卡片在内的各种卡片分段，支持自定义账单地址、3DS 验证等。
VMCardio 平台有哪些？
由于不同的卡片段支持不同的商家，一些卡片段只支持特定商家的消费，而VMCardio平台包括可开通和使用的30多个卡片段：441112、436797、418122、417969、404038、451946、491090、428836、433451、440872、447420、476715、483317、485997、489607、489683、529587、556150、553231、538738、526144、531993、534786、524897、559292、559666、556371、519075、553370、553437、556167等，签发于香港和美国的Visa和Master卡。
支持哪些商家？
有许多支持的商家，包括但不限于以下：Facebook/TikTok/Google 广告支付 Amazon/Walmart/Alibaba Aliexpress/Dhgate 电力联卡支付 PayPal ChatGPT Midjourney/Apple/Telegram 订阅 Alipay/Wechat Pay 绑定支付 Apple Pay/Google Pay 绑定支付 go/AWS/Microsoft 亚马逊云服务器 CPC 广告支付 an/Booking/mooted/Uber 支付，比如航空旅行。