VMCardio - обзор сервиса виртуальных карт

VMCardio - обзор сервиса виртуальных картПерейти на сайт партнёра
VMCardio — это платформа для выпуска виртуальных кредитных карт с доступом к API. Она предлагает виртуальные карты разных типов, включая подарочную карту VISA, Mastercard vcc, дебетовую карту Visa и т. д. Мгновенное одобрение при регистрации.
Виртуальная платформа VMCardio для карт имеет более 30 сегментов карт, поддерживает различные сценарии потребления и обслуживает 50 000+ пользователей. Процесс операций прост, и карта может быть открыта и использована после регистрации и депозита.
Преимущества VMCardio:
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Простая регистрация, поддерживается любой основной адрес электронной почты и регистрация с международным мобильным номером.
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Легкое пополнение, поддерживается депозит USDT и другие основные депозитные платформы третьих лиц.
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Прозрачные затраты, минимальная сумма 10 юаней для открытия карты, отсутствие ежегодной платы и ежемесячной платы.
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Сценарии потребления, платформа охватывает более 30 основных сегментов карт, поддерживая различные международные сценарии потребления.
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Безопасная и стабильная работа в течение многих лет, обслуживание 50 000+ пользователей.
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Различные сегменты карт, включая Гонконг и сегменты США, поддерживают настраиваемый платежный адрес, 3D-проверку и т. д.
Какие есть платформы VMCardio?
Поскольку различные сегменты карт поддерживают разных торговцев, некоторые сегменты карт поддерживают только определенных торговцев для использования, в то время как платформа VMCardio включает более 30 сегментов карт, которые могут быть открыты и использованы: 441112, 436797, 418122, 417969, 404038, 451946, 491090, 428836, 433451, 440872, 447420, 476715, 483317, 485997, 489607, 489683, 529587, 556150, 553231, 538738, 526144, 531993, 534786, 524897, 559292, 559666, 556371, 519075, 553370, 553437, 556167 и др., выдаваемые визы и Mastercard в Гонконге и США.
Какие торговцы поддерживаются?
Поддерживается множество торговцев, включая, но не ограничиваясь, следующими: Facebook/TikTok/Google Ads, оплата Amazon/Walmart/Alibaba AliExpress/DHgate по карте в Tie, оплата через PayPal, подписки ChatGPT Midjourney/Apple/Telegram, привязка Alipay/WeChat Pay, оплата через Apple Pay/Google Pay, связка Go/AWS/Microsoft Amazon Cloud Server CPC Ads, оплата An/Booking/Mooted/Uber, такие как оплата авиабилетов.