WhiteGen.me - 为任何流量来源创建白页/安全页的服务

WhiteGen.me - 为任何流量来源创建白页/安全页的服务前往合作伙伴网站
在本篇评论中，我们将讨论为任何流量来源创建安全页面的服务。如果您处理灰色/黑色流量垂直领域，您就会知道，没有隐匿和优质的白页广告，办公室无法长久存在。在某些情况下，安全页面也用于白色垂直领域，当您使用落地页或它们违反广告网络的规则时。
我可以从whitegen.me订购哪些类型的白页？
单页：
- 登陆页 - 带有任何业务/服务的登陆页面
- 商店 - 商品销售
- 展示 - 一页上展示6种产品，没有进入详细新闻的选项
- 博客 - 关于您选择的主题的文章
- Play市场/Play软件 - 来自Google Play的应用程序
- 白色按钮 - 语言选择/年龄确认/切换到社交网络等。根据您的设置自动生成。
价格：5美元
多页（5-6 页，包含主要内容）:
- 登陆页面 - 5页，包含有关特定主题的服务/文章
- 商店 - 商店中有6种产品。您可以选择在设置中指定“购物车”的功能，使其尽可能类似于真实的在线商店。
- 博客 - 6篇有关特定主题的文章/新闻
- 社交赌场 - 6款真实老虎机或6款常规游戏，可直接在网站上玩。可以获得Google的社交赌场证书，以增加信任度。
价格：$15 / 社交赌场 - 20美元
如何以及由谁创造了白色？
WhiteGen.me - 该服务的主要优势在于所有网站都是由真人创建的，而不是使用生成器创建的，这些生成器会生成质量低劣的网站。
在WhiteGen中创建一个订单，您可以确保白色页面的质量，人们将独立填写它，借助AI的帮助，检查文本，系统将扫描其中的停用词，一个人将生成主题图片。将检查网站的适应性，控制台错误等。
我如何下订单？
- 在Telegram上启动一个机器人@whitegen_bot
- 从菜单中选择“订购白页”
有3种模式可供选择以创建订单：
- 快速模式 - 最小设置的快速模式，您只能订购单页网站
- 专家模式 - 在此模式下，您可以订购所有类型的网站，有更多设置。
- 高级模式 - 通过网站订购，最大数量的设置。您可以一次性指定网站上的价格，像素/伪装的源代码等。
不错的奖金
对于新客户，我们有一个促销代码，首次存款可享受 +20% 的优惠：“undetectable”。