WhiteGen.me - сервис по созданию whitepage/safe-page под любой источник трафика

WhiteGen.me - сервис по созданию whitepage/safe-page под любой источник трафикаПерейти на сайт партнёра
В этом обзоре поговорим о сервисе создания безопасных страниц под любой источник трафика. Если вы работаете с серыми/черными вертикалями трафика то знаете что без клоакинга и качественного whitepage рекламные кабинеты долго не живут. В некоторых случаях safepage используют и под белые вертикали, когда заюзали лендинги или они нарушают правила рекламной сети.
Какие типы whitepage можно заказать в whitegen.me?
Одностраничные:
- Landing - посадочная страница с любым бизнесом/услугой
- Магазин - продажа товаров
- Витрина - на одной странице 6 товаров, без возможности перейти в подробную новость
- Блог - статьи на заданную вами тему
- Play Market/Play Soft - приложения с google play
- Вайт-кнопка - выбор языка/подтверждения возраста/переход в соц.сеть и тд. Генерируется автоматически с учетом ваших настроек.
Цена: 5$
Многостраничные (5-6 дополнительных страниц с основным контентом):
- Landing Page - 5 страниц с услугами/статьями на заданную тематику
- Магазин - 6 товаров в магазине. На выбор можно указать в настройках функционал “Корзины”, максимально похож на реальные интернет-магазины
- Блог - 6 статей/новостей на заданную тематику
- Social Casino - 6 реальных слотов или 6 обычных игр, в которые можно играть прямо на сайте. Возможность получить сертификат социального казино в Google для большего траста.
Цена: 15$ / Соц.казино - 20$
Как и кто создает вайты?
WhiteGen.me - основное преймущество данного сервиса в том, что все сайты создают ЖИВЫЕ люди, это не генераторы которые создают кривые сайты с текстами плохого качества.
Создавай заказ в WhiteGen вы можете быть уверены в качестве white page, люди наполнят его самостоятельно с помощью ИИ, проверят тексты, система просканирует их на стоп-слова, человек сгенерирует тематически картинки. Проверит адаптивность сайта, консоль на ошибки и тд.
Как оформить заказ?
- Запустите бота в телеграм @whitegen_bot
- Выберите “Order whitepage” в меню
На выбор есть 3 режима для создания заказа:
- Quick Mode - быстрый режим с минимальными настройками, можно заказать только одностраничные сайты
- Expert Mode - в этом режиме уже можно заказать все типы вайтов, настроек больше.
- Advanced Mode - заказ происходит через сайт, максимальное количество настроек. Можно указать сразу цены на сайте, исходный код пикселей/клоаки и тд.
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