WhiteGen.me - сервис по созданию whitepage/safe-page под любой источник трафика

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В этом обзоре поговорим о сервисе создания безопасных страниц под любой источник трафика. Если вы работаете с серыми/черными вертикалями трафика то знаете что без клоакинга и качественного whitepage рекламные кабинеты долго не живут. В некоторых случаях safepage используют и под белые вертикали, когда заюзали лендинги или они нарушают правила рекламной сети.

Какие типы whitepage можно заказать в whitegen.me?

Одностраничные:

  • Landing - посадочная страница с любым бизнесом/услугой
  • Магазин - продажа товаров
  • Витрина - на одной странице 6 товаров, без возможности перейти в подробную новость
  • Блог - статьи на заданную вами тему
  • Play Market/Play Soft - приложения с google play
  • Вайт-кнопка - выбор языка/подтверждения возраста/переход в соц.сеть и тд. Генерируется автоматически с учетом ваших настроек.

Цена: 5$

Многостраничные (5-6 дополнительных страниц с основным контентом):

  • Landing Page - 5 страниц с услугами/статьями на заданную тематику
  • Магазин - 6 товаров в магазине. На выбор можно указать в настройках функционал “Корзины”, максимально похож на реальные интернет-магазины
  • Блог - 6 статей/новостей на заданную тематику
  • Social Casino - 6 реальных слотов или 6 обычных игр, в которые можно играть прямо на сайте. Возможность получить сертификат социального казино в Google для большего траста.

Цена: 15$ / Соц.казино - 20$

Как и кто создает вайты?

WhiteGen.me - основное преймущество данного сервиса в том, что все сайты создают ЖИВЫЕ люди, это не генераторы которые создают кривые сайты с текстами плохого качества.

Создавай заказ в WhiteGen вы можете быть уверены в качестве white page, люди наполнят его самостоятельно с помощью ИИ, проверят тексты, система просканирует их на стоп-слова, человек сгенерирует тематически картинки. Проверит адаптивность сайта, консоль на ошибки и тд.

Как оформить заказ?

  1. Запустите бота в телеграм @whitegen_bot
  2. Выберите “Order whitepage” в меню

На выбор есть 3 режима для создания заказа:

  1. Quick Mode - быстрый режим с минимальными настройками, можно заказать только одностраничные сайты
  2. Expert Mode - в этом режиме уже можно заказать все типы вайтов, настроек больше.
  3. Advanced Mode - заказ происходит через сайт, максимальное количество настроек. Можно указать сразу цены на сайте, исходный код пикселей/клоаки и тд.

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