Массовое Создание Профилей: Быстрое Руководство по Множественным Конфигурациям

Как создать много профилей за несколько секунд
В случае, если есть задача создать несколько профилей с разными конфигурациями, вы можете воспользоваться функционалом “Массовое создание”:
- Заполняем: Стартовый ID, ОС, Браузер, выбираем нужные конфигурации, теги для дальнейшей группировки, экран, прокси, язык и кол-во.
Для максимально удобного и быстрого создания профилей мы сделали несколько дополнительных функций, которые в разы упрощают работу и экономят ваше время:
- маску, где можно выбрать параметры в названии, которые будут в каждом созданном профиле:
- возможность выбрать сразу несколько конфигураций:
- а также разрабатываем кастомную выгрузку ваших профилей, где у вас будет возможность менять их параметры;
- Далее нажимаем кнопку Генерация - можно проверить всё ли верно заполнили.
Есть возможность показать / скрыть детальную информацию каждого профиля:
- Далее Нажимаем кнопку создать - профили созданы.
Aug 11, 2021 1 min
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