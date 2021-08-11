Как создать много профилей за несколько секунд

Массовое Создание Профилей: Быстрое Руководство по Множественным Конфигурациям

В случае, если есть задача создать несколько профилей с разными конфигурациями, вы можете воспользоваться функционалом “Массовое создание”:

  1. Заполняем: Стартовый ID, ОС, Браузер, выбираем нужные конфигурации, теги для дальнейшей группировки, экран, прокси, язык и кол-во.

Для максимально удобного и быстрого создания профилей мы сделали несколько дополнительных функций, которые в разы упрощают работу и экономят ваше время:

  •  маску, где можно выбрать параметры в названии, которые будут в каждом созданном профиле:
Массовое создание шаг 1
  • возможность выбрать сразу несколько конфигураций:
Массовое создание шаг 2
  • а также разрабатываем кастомную выгрузку ваших профилей, где у вас будет возможность менять их параметры;
  1. Далее нажимаем кнопку Генерация - можно проверить всё ли верно заполнили.
Массовое создание шаг 3

Есть возможность показать / скрыть детальную информацию каждого профиля:

Массовое создание шаг 4
  1. Далее Нажимаем кнопку создать - профили созданы.
Массовое создание шаг 5
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