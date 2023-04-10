Мультиаккаунтинг: как повысить эффективность c Undetectable

Увеличьте эффективность в соцсетях, ставках и криптовалюте через мультиаккаунтинг
Один в поле не воин! Данная поговорка лучше всего описывает проблему, с которой сталкиваются арбитражники, вебмастера, аффилиаты партнерских программ. А также все остальные, кто хочет расширить возможности взаимодействия с социальными сетями, букмекерскими конторами и криптовалютными платформами. Ведь эти сервисы блокируют любую попытку создания пользователем нескольких аккаунтов. Но зачем так рисковать личным профилем и подставлять его под возможный бан? Или мы чего-то не понимаем?
Мультиаккаунтинг: как повысить эффективность своей деятельности в соцсетях, на ставках и криптовалюте с помощью Undetectable
Возьмем, к примеру, социальные сети. Все они рьяно борются с любым проявлением мультиаккаунтинга. Так называется доступ к выбранной площадке с помощью нескольких пользовательских профилей. Таким образом можно повысить эффективность своей деятельности во многих сферах:
- В аффилиат-маркетинге мультиаккаунтинг используется вебмастерами и арбитражниками для продвижения офферов из категорий, реклама которых не разрешена в социальных сетях.
Например, криптовалютных и брокерских проектов. Большая часть зарубежных и отечественных соцсетей запрещает продвижение данных площадок.
- Несколько профилей, созданных в одной букмекерской конторе, позволяют увеличить сумму выигрыша от своих прогнозов. А также использовать так называемые «вилки».
Букмекерская вилка – механизм, при котором делаются ставки на все возможные результаты спортивного события у разных букмекеров. Благодаря чему игрок получит выигрыш при любом исходе соревнования, но его размер составит лишь несколько процентов от суммы ставки.
- При раздаче токенов – частенько свежие криптовалютные проекты для привлечения внимания целевой аудитории осуществляют бесплатную раздачу токенов. С помощью нескольких профилей можно увеличить количество полученных монет в разы.
Как видите, мультиаккаунтинг востребован в любой онлайн-отрасли. Но не все так просто. Ведь антифрод-системы сервисов всегда на чеку и способны по цифровым отпечаткам быстро определить клонирование юзером своих профилей. И тут на помощь вебмастерам, игрокам, арбитражникам и обычным пользователям приходят антидетект-браузеры. Они защищают созданные аккаунты от блокировки путем подмены этих отпечатков. Поэтому эффективный мультиаккаунтинг невозможен без такого инструмента, как Undetectable.