FairPay – обзор партнерской сети

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FairPay Partners – это международная CPA-сеть, которая предлагает офферы по гемблингу, беттингу и финансам от прямых рекламодателей. Принимают трафик с любых источников и практически на все ГЕО.

Почему стоит выбрать FairPay Partners?

  1. Казино WinWinWell — собственный in-house продукт с высокими ставками;
  2. Индивидуальные условия для вебмастеров по капам, выплатам;
  3. Бонусы и скидки на софт от партнеров;
  4. Круглосуточный саппорт, который готов ответить на любые вопросы;
  5. Удобный личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом и подробной статистикой.