FairPay – обзор партнерской сети

FairPay – обзор партнерской сетиПерейти на сайт партнёра
FairPay Partners – это международная CPA-сеть, которая предлагает офферы по гемблингу, беттингу и финансам от прямых рекламодателей. Принимают трафик с любых источников и практически на все ГЕО.
Почему стоит выбрать FairPay Partners?
- Казино WinWinWell — собственный in-house продукт с высокими ставками;
- Индивидуальные условия для вебмастеров по капам, выплатам;
- Бонусы и скидки на софт от партнеров;
- Круглосуточный саппорт, который готов ответить на любые вопросы;
- Удобный личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом и подробной статистикой.