FlyProxy - обзор прокси сервиса

FlyProxy - самая мощная динамическая прокси-служба - более 7800 высокоскоростных серверов из более чем 200 стран или регионов, начиная с $4/GB или $5.5/IP в месяц - поддержка HTTP SOCKS5.

1. FlyProxy Динамические/Статические Резидентные Прокси

Начиная с $2/GB или $5.5/IP в месяц, вы можете получить доступ к более чем 7800 высокоскоростным серверам из более чем 200 стран или регионов, поддерживающим HTTP(S) SOCKS5.

С 2018 года динамические/статические резидентные прокси FlyProxy пользуются доверием тысяч предприятий, что делает их идеальным выбором для безопасного доступа к локализованному контенту и профессиональным решениям для веб-скрейпинга. Это покрывает более 7800 высокоскоростных серверов в более чем 200 странах или регионах и поддерживает основные языки, легко интегрируя наши решения в ваши проекты.

Поддерживаемые устройства: Windows, iOS, Android, Linux.

Сценарии использования: Сбор данных, защита бренда, верификация рекламы, электронная коммерция, приложения для социальных сетей и др.

2. Что такое Статический Резидентный Прокси?

Проще говоря, это фиксированные IP-адреса, специально разработанные для домашних сетей. Статические резидентные IP предоставляются интернет-провайдерами (ISP) домашним пользователям, сохраняя свой адрес на протяжении всего жизненного цикла, если не изменяются по внешним причинам (например, изменения политики ISP) или по запросу пользователя.

Сценарии использования:

Удаленная работа: Сотрудники удаленной работы могут получить доступ к корпоративной интрасети через статические резидентные IP, что облегчает работу из дома.

Онлайн-образование: Платформы онлайн-образования могут использовать статические резидентные IP для предоставления стабильных онлайн-классов.

Ускорение игр: Геймеры могут наслаждаться более плавным игровым процессом с использованием статических резидентных IP.

Сетевая безопасность: Сетевые специалисты могут использовать статические резидентные IP для мониторинга и защиты сети.

Трансграничная электронная коммерция: Статические резидентные IP могут обходить региональные ограничения, позволяя трансграничной электронной коммерции работать более гибко и избегать барьеров для платежей, вызванных географическими ограничениями.

3. Что такое Динамический Резидентный Прокси?

Динамические резидентные прокси происходят от множества реальных домашних устройств за рубежом, а не от иностранных операторов, а являются настоящими, законными и соответствующими правилам самостоятельными резидентными прокси. Они скрывают личность пользователя с помощью множества резидентных прокси IP, которые периодически или по каждой сессии автоматически чередуются, имитируя реальную активность реальных домашних пользователей.

Сценарии использования:

Сбор данных: Сборщики данных могут эффективно собирать информацию с различных веб-сайтов с использованием динамических резидентных IP для проведения маркетинговых исследований, конкурентного анализа и принятия бизнес-решений.

Защита конфиденциальности и безопасности: Переменность динамических резидентных IP затрудняет для злоумышленников отслеживание реальной личности и местоположения пользователей через IP-адреса, повышая безопасность домашней сети.

Преодоление сетевых ограничений и блокировок: Зарубежные динамические резидентные IP могут имитировать полностью человеческие сценарии использования, преодолевая высокоуровневые меры против скрейпинга на веб-сайтах.

Управление социальными сетями: Динамические резидентные IP-прокси могут обеспечивать определенный уровень анонимности при управлении несколькими учетными записями в социальных сетях, предотвращая блокировку аккаунтов.

Поисковая оптимизация (SEO): При проведении конкурентного анализа SEO использование зарубежных динамических резидентных IP может имитировать пользователей из различных регионов, получая результаты поиска из разных областей, что помогает оптимизировать стратегии поиска.

Верификация рекламы, сравнение цен и маркетинговые исследования: Динамические резидентные IP также могут использоваться для верификации рекламы, сравнения цен, маркетинговых исследований и других целей.

Цены на Статические Резидентные Прокси

Цены на Динамические Резидентные Прокси

4. Теперь мы предоставляем бесплатный список прокси, обновляемый каждые тридцать минут.

Как получить пробный период?

Зарегистрируйте аккаунт

Telegram - (https://telegram.me/flyproxycom)

5. Как подписаться на пакет?

Вы можете прямо подписаться на пакеты на странице резидентных прокси, как показано ниже:

(https://www.flyproxy.com/?keyword=shyundetect)