Kookeey - обзор прокси сервиса

Kookeey — это глобальный поставщик премиум-прокси, предоставляющий высококачественные статические IP-адреса из 41 страны, а также предлагающий более 47 миллионов вращающихся резидентных IP-адресов по всему миру.

Благодаря возможностям больших данных и основным алгоритмам, основанным на нашем всеобъемлющем пуле IP-адресов, мы предоставим вашему бизнесу возможность настроить чистые и выделенные IP-прокси, идеально адаптированные к вашему рабочему сценарию.

Наши основные прокси-продукты

Kookeey предлагает три типа прокси-продуктов: статические резидентные прокси, прокси центров обработки данных и резидентные прокси.

Статические резидентные прокси — это сеть, напрямую подключенная к локальным интернет-провайдерам, предлагающая более утончённые человеческие атрибуты. Эти IP-адреса идентифицируются как IP-адреса не хостинговой организации или домашние IP-адреса.

— это сеть, напрямую подключенная к локальным интернет-провайдерам, предлагающая более утончённые человеческие атрибуты. Эти IP-адреса идентифицируются как IP-адреса не хостинговой организации или домашние IP-адреса. Дата-центровые прокси - настраиваются через сети дата-центров, обеспечивая более высокие скорости соединения и стабильность, IP-адреса которых помечаются как IP-адреса дата-центра.

- настраиваются через сети дата-центров, обеспечивая более высокие скорости соединения и стабильность, IP-адреса которых помечаются как IP-адреса дата-центра. Резидентные прокси - предлагают пул из более чем 47 миллионов глобальных IP-адресов, обеспечивая 100% эксклюзивную модель пула IP, с возможностью смены IP-адресов до 24 часов для максимальной конфиденциальности и гибкости.

Почему мы уникальны?

Все прокси выбраны вручную для разных типов бизнеса

С помощью алгоритма больших данных, основанного на глубокой бизнес-истории kookeey, Kookeey может предложить вам тщательно отобранные и высококачественные IP-прокси, которые улучшают работу в вашем бизнесе.

Посвященная и профессиональная команда

Инновационная команда для исследования бизнеса наших клиентов, обеспечивающая наши рекомендации по каждому IP-прокси, подходящему для конкретного бизнеса.

Поддержка настройки UDP+DNS

Что касается конкретных бизнес-сценариев, статические резидентные IP-прокси Kookeey поддерживают кастомизацию UDP+DNS.

Рассчитать стоимость пропускной способности другим способом

Выберите пакет пропускной способности, чтобы получить более высокую пропускную способность и снизить затраты на нее.

Выберите ускорение входящего трафика в соответствии с клиентской сетью

Выберите входящее соединение, которое ближе всего к локальной сети клиента, чтобы получить наиболее стабильное качество сети.

Kookeey - Деловой кейс

Маркетинговые исследования

Получите ценную информацию о рынке и глубже поймите вашу целевую аудиторию с высококачественными резидентными прокси Kookeey.

Защита бренда

Отслеживайте широкий спектр рынков, чтобы выявлять поддельных клиентов и аккаунты конкурентов, используя резидентные прокси Kookeey для защиты имиджа вашего бренда.

Электронная коммерция

Хотите управлять интернет-магазином или просматривать популярные товары? Kookeey помогает отслеживать неограниченное количество конкурентов из любого региона, используя данные электронной коммерции в реальном времени, чтобы получить представление о предлагаемых товарах и стратегиях.

SEO

Собирайте результаты из любого поисковика для анализа трафика на сайте и ключевых слов, улучшайте SEO, оставаясь впереди конкурентов с неограниченным сбором данных SEO.

Проверка рекламы

Убедитесь, что ваши платные рекламные кампании правильно отображаются для вашей целевой аудитории. Избегайте мошенничества с кликами и других афер, симулируя реальных посетителей.

Отслеживайте конкурентов

Используйте резидентные прокси от kookeey, чтобы следить за вашей конкуренцией и экономическими тенденциями. Собирайте ценные данные для разработки эффективных стратегий ценообразования.

Тестирование веб-сайта

Проверяйте свой сайт или приложение в любой точке мира с точки зрения настоящего местного пользователя, легко выявляя недостатки. Всегда помогайте улучшать ваш пользовательский опыт.

Маркетинг в социальных сетях

Управляйте своим присутствием в социальных сетях и продвигайте свой бизнес, не беспокоясь о блокировках. Легко выходите на новые рынки без географических ограничений.

Мониторинг отзывов

Отслеживайте отзывы клиентов из различных источников. Реагируйте оперативно и улучшайте репутацию вашего бренда.

Купите фирменную обувь

Резидентские прокси-серверы Kookeey предотвращают блокировку на сайтах розничных продавцов, когда вы пытаетесь купить несколько ограниченных по выпуску пар обуви.

Сбор данных

Легко собирайте надежные и точные данные из любой точки мира. Опережайте конкурентов, оставаясь анонимными.

Информация о тарифах на поездки

Получите информацию о ценах и продажах в режиме реального времени из всех источников с помощью резидентных прокси от Kookeey.

Начало работы с Kookeey

Зарегистрируйтесь на нашем сайте и выберите план, который соответствует вашим целям.

Получите доступ к панели управления для управления IP-адресами, просмотра статистики, добавления аккаунтов в белый список и мониторинга использования.

Начните пользоваться надежными, безопасными и мощными прокси-сервисами с Kookeey.

Заключительные мысли

Kookeey - ваш надежный партнер для разблокировки глобальной сети. Независимо от того, являетесь ли вы аналитиком данных, цифровым маркетологом, разработчиком или специалистом по кибербезопасности, Kookeey предлагает IP премиум-класса, настраиваемые опции и непревзойденную производительность по конкурентоспособной цене.