Обзор хостинг провайдера OneDash

Обзор хостинг провайдера OneDashПерейти на сайт партнёра
Краткое описание
Мы - современный хостинг провайдер, находимся на рынке более 3-х лет.
Наша компания специализируется на VPS/VDS серверах в аренду, а также все связанные с этим услуги. Аренда виртуальных и выделенных серверов для эффективной работы. Автоматическое развёртывание за 3 минуты. Быстро, анонимно и удобно.
Стабильность и надежность - наша цель. Независимо от ваших предпочтений, будьте уверены в надежности и качестве наших услуг. Мы представляем в ваше распоряжение высокоскоростное подключение, гарантированную доступность и профессиональную поддержку.
Преимущества
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VPS сервера Windows/Linux за 49₽.
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Запуск за 3 минуты - на быстрых NVME дисках.
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Подходят под все задачи.
Возможности нашего сервиса
- Развертывание
- Конфиденциальность
- Аренда
- Автоматизация
- Быстрая скорость
- Качество
О датацентрах
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Мы используем проверенные ЦОДы компании tech.ru.
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ММТС-9 - стандарт Tier 3, резервирование всех возможных систем и 2 независимых кабеля связи. За счет этого общий SLA дата-центра - 99,982%.
Доверьтесь нам для беззаботного и эффективного хостинга вашего проекта, и мы обеспечим его успешное развитие.