Обзор хостинг провайдера OneDash

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Краткое описание

Мы - современный хостинг провайдер, находимся на рынке более 3-х лет.

Наша компания специализируется на VPS/VDS серверах в аренду, а также все связанные с этим услуги. Аренда виртуальных и выделенных серверов для эффективной работы. Автоматическое развёртывание за 3 минуты. Быстро, анонимно и удобно.

Стабильность и надежность - наша цель. Независимо от ваших предпочтений, будьте уверены в надежности и качестве наших услуг. Мы представляем в ваше распоряжение высокоскоростное подключение, гарантированную доступность и профессиональную поддержку.

Преимущества

  1. VPS сервера Windows/Linux за 49₽.

  2. Запуск за 3 минуты - на быстрых NVME дисках.

  3. Подходят под все задачи.

Возможности нашего сервиса

  • Развертывание
  • Конфиденциальность
  • Аренда
  • Автоматизация
  • Быстрая скорость
  • Качество

О датацентрах

  • Мы используем проверенные ЦОДы компании tech.ru.

  • ММТС-9 - стандарт Tier 3, резервирование всех возможных систем и 2 независимых кабеля связи. За счет этого общий SLA дата-центра - 99,982%.

Доверьтесь нам для беззаботного и эффективного хостинга вашего проекта, и мы обеспечим его успешное развитие.

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