QuarkIP - обзор прокси сервиса

Мы предлагаем эксклюзивные, ранее не использовавшиеся прокси, включая статические/ротационные резидентные и дата-центровые прокси, охватывающие более 200 стран и регионов по всему миру. Наша команда поддержки готова помочь вам круглосуточно.

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При использовании нескольких онлайн-аккаунтов крайне важно оставаться незаметным для систем отслеживания. Undetectable — это мощный браузер, защищённый от обнаружения, разработанный для того, чтобы помочь пользователям избежать обнаружения путём подмены цифровых отпечатков.

В сочетании с высококачественными прокси-серверами, такими как QuarkIP, он становится надёжным решением для безопасной, анонимной работы с несколькими учётными записями.

В этом руководстве вы узнаете, как настроить прокси-серверы QuarkIP в браузере Undetectable для максимальной конфиденциальности и эффективности.

Что такое QuarkIP?

QuarkIP — это глобальное прокси-решение, разработанное для профессионалов, которым нужны чистые, стабильные и анонимные IP-адреса. Независимо от того, выполняете ли вы операции с несколькими учетными записями, управляете кампаниями в социальных сетях или собираете данные в больших масштабах, QuarkIP обеспечивает необходимую вам надежность сети без ущерба для скорости или безопасности.

Ключевые особенности:

Резидентные IP-адреса от реальных сетей интернет-провайдеров — никогда не используются, никогда не передаются, трафик никогда не истекает.

— никогда не используются, никогда не передаются, трафик никогда не истекает. Прокси-серверы IPv6 Datacenter с высокой степенью параллелизма — идеально подходят для автоматизации и выполнения массовых задач.

— идеально подходят для автоматизации и выполнения массовых задач. Геотаргетинг в более чем 200 странах для поддержки региональных операций.

для поддержки региональных операций. Ротация и статические сеансы — выбирайте в зависимости от вашего рабочего процесса.

— выбирайте в зависимости от вашего рабочего процесса. Круглосуточная поддержка клиентов и быстрое развертывание.

Типы тарифов:

Настройка прокси-сервера QuarkIP в Undetectable

Скачайте Undetectable браузер, зарегистрируйтесь и войдите в систему.

После входа в систему нажмите «Прокси».

Нажмите кнопку «Добавить новый прокси».

Введите протокол прокси-сервера, адрес прокси-сервера, порт, имя пользователя и пароль в соответствующие поля ввода, как показано на скриншоте, затем нажмите кнопку подтверждения.

Используя в качестве примера прокси-серверы американских интернет-провайдеров QuarkIP, введите Соответствующая информация о прокси-сервере добавляется в MoreLogin на основе предоставленных меток.

В отличие от других прокси-продуктов, вы можете свободно выбирать протоколы HTTP или Socks5 без необходимости менять номер порта.

Как приобрести прокси-серверы QuarkIP для интернет-провайдеров?

Это руководство расскажет, как приобрести прокси-серверы QuarkIP для интернет-провайдеров.

После завершения добавления и обнаружения вернитесь на страницу профилей.

Нажмите кнопку «Новый профиль». Заполните оставшуюся информацию постепенно, затем выберите только что добавленный прокси-сервер QuarkIP для интернет-провайдеров США на вкладке настроек «Основные» и сохраните конфигурацию.

Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать использовать резидентный прокси-сервер QuarkIP для интернет-провайдеров США в браузере Undetectable.

Зачем объединять Undetectable с QuarkIP?

Эксклюзивные, неиспользуемые IP-адреса

Прокси-серверы QuarkIP никогда не используются повторно. Каждый IP-адрес является эксклюзивным, что снижает риск банов или обнаружения.

Статические и сменные варианты размещения

Используйте статические IP-адреса для стабильных, долгосрочных аккаунтов или сменные прокси-адреса для краткосрочных, высоконагруженных задач.

Глобальное покрытие

QuarkIP поддерживает IP-адреса из более чем 200 стран и регионов, помогая вам охватить любую необходимую географию.

Высокая совместимость с Undetectable

QuarkIP идеально интегрируется с Undetectable браузер, поддерживая SOCKS5, авторизацию по имени пользователя и паролю и высокую скорость соединения.

Онлайн-поддержка в любой момент

Вопросы при настройке? Круглосуточная служба поддержки QuarkIP всегда готова помочь.