TabProxy — обзор службы IP-прокси

TabProxy имеет пул IP-адресов, насчитывающий более 200 миллионов прокси-IP-адресов, охватывающий 195 стран мира. Поддерживает HTTP/s, SOCKS5, извлечение аутентификации пользователя и пароля и извлечение API, а также неограниченное количество создаваемых субаккаунтов.

Что такое TabProxy?

Tabproxy — это платформа IP-сервиса для резидентных прокси-серверов, которая использует резидентные IP-прокси по всему миру для поддержки вашего бизнеса. Tabproxy помогает вам обходить географические ограничения, защищать вашу конфиденциальность и анонимизировать ваш онлайн-бизнес, обеспечивая при этом правильность очистки данных и помогая пользователям решать CAPTCHA.

TabProxy доступен в 195 городах по всему миру с более чем 200 миллионами реальных домашних IP-адресов для широкого спектра сценариев, таких как исследование рынка, электронная коммерция, социальные сети, сканирование данных, защита бренда и многое другое.

Типы прокси TabProxy

Резидентные прокси: Динамические резидентные прокси TabProxy обеспечивают полную анонимность и сверхвысокие показатели успеха для широкого спектра часто меняющихся IP-адреса для таких задач, как сбор данных. Поскольку резидентный прокси-сервер обеспечивает обширное глобальное покрытие с более чем 200 миллионами реальных, необработанных IP-адресов из 195 мест по всему миру, резидентный прокси-сервер также имеет два режима IP: режим вращения и режим закрепления.

Цена: $0.7/GB!

Выделенный прокси-сервер центра обработки данных: Прокси-сервер центра обработки данных — это тип прокси-сервера, который обычно исходит от сервера центра обработки данных, а не от сервера центра обработки данных. реальный адрес проживания. Прокси-серверы дата-центров взимаются только за количество единиц, без каких-либо дополнительных комиссий. Кроме того, прокси-серверы центров обработки данных TabProxy имеют IP-адреса, расположенные по всей стране, поэтому вы можете предоставить своим пользователям разнообразные возможности, выбрав регион в соответствии с их потребностями.

Цена: 2,50 доллара США за IP-адрес в неделю

Статические резидентные прокси: Статические резидентные прокси TabProxy также доступны для каждого IP без необходимости для покупки дополнительного трафика. Они гарантируют самую высокую скорость, а также 100% анонимность, а статические жилые IP-адреса уникальны, а это означает, что когда пользователь покупает IP-адрес, этот пользователь имеет исключительное право использовать этот IP-адрес!

Цена: 3 доллара США за IP-адрес в неделю

Неограниченное количество субаккаунтов:

1. Преодолев ограничения для удовлетворения разнообразных потребностей: количество субпользователей больше не ограничено, вы можете гибко увеличивать количество субпользователей в соответствии с фактической ситуацией, чтобы удовлетворить потребности различных сценариев применения.

2. Более гибкое управление привилегиямиt: каждому субпользователю могут быть назначены различные привилегии для более точного управления операциями и обеспечения безопасности учетной записи.

3. Удобство работы, простота управления: простой интерфейс, простота добавления и управления субпользователями, экономия времени и труда.

4. Повышение эффективности работы. Назначение прав управления учетными записями разным субпользователям позволяет нескольким пользователям сотрудничать и повышать эффективность работы.

Почему TabProxy так популярен?

1. Совершенно анонимно

TabProxy использует домашний IP-адрес, что означает, что ваш реальный IP-адрес скрыт, а ваши действия в Интернете более анонимны. Это защищает вашу конфиденциальность и не позволяет поставщикам интернет-услуг (ISP) или правительству отслеживать ваши действия.

2. Обход географических ограничений

Многие веб-сайты и службы ограничивают ваш доступ на основе вашего IP-адреса. С помощью Tabproxy вы можете подключиться к серверам в определенной стране или регионе, тем самым обходя эти ограничения и получая доступ к контенту, который недоступен в вашем регионе.

3. Повышенная безопасность

TabProxy повышает безопасность за счет шифрования трафика. Это защитит ваши данные от перехватчиков и хакеров.

4. Высокая скорость соединения

TabProxy использует высокоскоростные серверы, чтобы обеспечить вам быструю и стабильную скорость соединения.

5. Простота в использовании

TabProxy прост в настройке и использовании. Просто выберите сервер, к которому вы хотите подключиться, и начните просмотр.

TabProxy — это мощная и простая в использовании платформа для прокси-серверов, обеспечивающая высокую степень анонимности, безопасности, скорости и надежности.