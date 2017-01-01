Webvork – обзор партнерской сети

Webvork – обзор партнерской сетиПерейти на сайт партнёра
Webvork - это партнерская сеть, специализирующаяся на товарных предложениях в нише здоровья и красоты. Webvork работает с 2017 года и предлагает своим партнерам эксклюзивные продукты, высокие ставки и качественную поддержку. В этом обзоре я расскажу о преимуществах и недостатках работы с Webvork, а также поделюсь отзывами вебмастеров, которые уже сотрудничают с этой сетью.
Какие офферы есть в Webvork?
Webvork имеет более 200 офферов в разных гео, в основном в Европе и Азии. Большинство офферов работают по модели COD (Cash On Delivery), то есть партнер получает комиссию за подтвержденный заказ, а не за лид. Это увеличивает конверсию и доходность офферов. Среди офферов Webvork можно найти такие популярные продукты, как:
- Idealis - капсулы для похудения, которые ускоряют метаболизм и снижают аппетит. Idealis доступен в Италии, Франции и Германии, а ставка составляет от 80 до 90 евро за заказ.
- VitaVisin - капли для глаз, которые улучшают зрение и защищают от усталости и раздражения. VitaVisin работает в Швейцарии, а ставка - 33 евро за заказ.
- PAPILLODERM - крем для удаления папиллом и бородавок, который эффективно борется с вирусом папилломы человека. PAPILLODERM также работает в Швейцарии, а ставка - 33 евро за заказ. Это лишь некоторые из офферов, которые можно найти в Webvork. Все офферы имеют качественные лендинги и прелендинги, а также проверенные скрипты для колл-центра. Webvork также предоставляет своим партнерам различные материалы для продвижения офферов, такие как баннеры, видео, статьи и т.д.
Какие условия работы в Webvork?
Webvork предлагает своим партнерам следующие условия работы:
- Минимальный порог выплат - 60 долларов.
- Частота выплат - еженедельно по запросу.
- Способы выплат - WebMoney, Wire Transfer, ePayments, PayPal.
- Реферальная комиссия - 5% от дохода привлеченных партнеров.
- Трекинг - собственная платформа с детальной статистикой и API.
- Поддержка - персональный менеджер, который помогает с выбором офферов, оптимизацией кампаний и решением любых вопросов.
Какие отзывы о Webvork?
Webvork имеет много положительных отзывов от вебмастеров, которые работают с этой сетью. Вот некоторые из них:
- "Если кто-то хочет начать зарабатывать на нутре, не стесняйтесь и идите в эту партнерку. Здесь очень крутая поддержка (менеджеры были сами арбитражники, это видно), очень хороший координационный центр, ставки высокие и не режут и могут бампить. В личном кабинете для каждого оффера есть 2 материала, которые можно легко обесцветить."
- "Эта партнерская программа намного лучше, чем другие две партнерские программы, с которыми у меня была возможность работать в течение последних 2 лет. С одной стороны, мне не нравится двухнедельный вывод и узость гео, но во всех остальных аспектах они отличные, действительно."
- "Отличная Нутра Партнерская Сеть. Ценна тем, что они прямой рекламодатель с отличной технической поддержкой и своим колл-центром."
Вывод
Webvork - это одна из лучших CPA-сетей для работы с нутрой. Webvork имеет свои эксклюзивные продукты, высокие ставки и качественную поддержку. Webvork подходит как для новичков, так и для опытных вебмастеров, которые хотят зарабатывать на востребованных и конвертирующихся офферах. Если вы хотите присоединиться к Webvork, вы можете зарегистрироваться на их сайте и получить доступ к лучшим офферам в нише здоровья и красоты.