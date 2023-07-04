2022年工作和安全的前10个代理服务比较

什么是代理服务器，有哪些类型？

许多用户认为自己对代理服务器非常了解。但实际上，代理服务器的简单理论对他们来说是一个新发现。因此，我们从回顾一些基础知识开始。

代理服务器用于通过缓存和压缩数据来提高对所请求的互联网资源的访问速度。它们还用于保护本地网络、匿名访问和限制对特定平台的访问。

它们是用户和网站之间的中间环节。因此，使用代理服务器可能会降低当前的互联网连接速度。

代理服务器有几种类型：

封闭的 - 仅对特定IP可用。

开放的 - 可供所有用户使用。

公开的 - 不更改真实IP。

匿名的 - 隐藏用户的IP地址。

扭曲的 - 提供其他地址而不是真实地址。这也包括轮换代理。

在Undetectable和其他匿名浏览器中，使用最后两种类型的代理服务器。它们确保了社交网络和其他平台的反欺诈系统对数字指纹的相关性，这些平台使用了反检测浏览器。

用于反检测的代理服务器有哪些类型？

代理服务器还有其他分类，用于对它们提供的IP进行分类。在专业术语中，它们也被称为代理。以下是它们的类型：

居民 - 静态或动态IP，绑定到位于特定地理位置的代理服务器，以及属于特定互联网服务提供商的地址范围。

- 静态或动态IP，绑定到位于特定地理位置的代理服务器，以及属于特定互联网服务提供商的地址范围。 服务器（数据中心） - 是物理和虚拟服务器的IP地址，这些服务器在数据中心中运行。

- 是物理和虚拟服务器的IP地址，这些服务器在数据中心中运行。 移动 - 动态地址，绑定到特定移动运营商。它们是最可靠的之一，因此可以提供高级别的安全性和有效的匿名浏览器工作。

- 动态地址，绑定到特定移动运营商。它们是最可靠的之一，因此可以提供高级别的安全性和有效的匿名浏览器工作。 轮换 - 代理服务器在每个新请求时更改IP。它们具有很高的可靠性，并确保用户的互联网浏览完全匿名。

移动和轮换代理属于动态IP。也就是说，每次请求时它们的值都可能会更改。

移动代理按顺序更改为来自移动运营商提供的范围内的值。

轮换代理通过从更广泛的地址范围中替换IP来进行替换，这些地址可能属于不同的互联网服务提供商。因此，由此类代理服务器提供的IP不适用于在Undetectable和其他专业反检测中使用，如果地址与提供商的绑定很重要的话。

个人 - 仅为一个用户提供的代理。

- 仅为一个用户提供的代理。 “公共” - 同时由多个人使用的IP。在反检测中最好不要使用它们。

应该寻找哪种代理？

对于通过反检测浏览器多账户访问社交网络、博彩公司和外国网站，最适合的代理类型如下：

居民。

个人。

移动。

我们已经确定了用于指纹的IP类型。但是在哪里寻找可靠的代理？应选择哪些供应商？毕竟，在2022年，供应商的数量已经达到了数百家。

在选择服务时，请遵循以下准则：

仔细研究客户在第三方资源上对供应商的评价。

不要选择最便宜的代理 - 这些通常是共享IP，不诚实的供应商将其伪装成居民IP。此外，此类服务可能故意降低其服务价格，以跟踪客户的活动，然后将其信息聚合后出售给第三方公司。

注意服务提供商提供的代理的技术规格 - 它们支持的数据传输协议和IP版本。

技术说明：

供应商提供支持以下协议的代理：HTTP、HTTPS和SOCKS。其中，HTTPS和SOCKS是最安全的，因为它们以加密形式在客户端和服务器之间传输数据。同时，SOCKS在其他协议之上工作，因此能够绕过网络防火墙。因此，该协议非常适合代理连接和反检测工作。

此外，在代理的规格中，供应商可能会指定IP版本（IPv4和IPv6）。Internet Protocol负责在互联网上传输数据的寻址。第六版协议具有一些优势。但是，互联网上通常使用IPv6。因此，在选择代理时，可以不考虑此技术参数。

为了通过反检测绕过本地封锁，最好使用来自目标地区的代理 - 因此，请选择提供来自所需城市或国家的IP的供应商。

2022年最佳反检测代理供应商列表

要自己选择最佳供应商，您需要查看数十页搜索结果。然后仔细研究每个服务的声誉和它们提供的代理的技术规格... 或者，您可以简单地查看我们为您筛选出的可靠代理供应商列表。

该供应商成立于2018年，提供来自190多个地区的IP地址。支持多种类型的代理：

居民。

数据中心。

专用。

Smartproxy不限制传输流量和代理连接的数量。该服务的定价是按月订阅的。最低订阅费用为30美元/月。

该供应商成立于2015年，是最大的代理服务提供商之一。其服务目录中提供了来自195个地区的1亿多个IP地址。在Oxylabs的网站上，客户可以购买以下类型的代理：

居民。

静态居民。

移动。

轮换。

数据中心。

专用服务器。

该供应商的IP非常适合通过Undetectable进行团队合作。每月100美元的费用可以获得无限制的会话数量和167 GB的数据传输量。每额外的1 GB只需0.6美元。

该公司成立于2015年，提供来自195个地区的7500多万个居民代理。其服务目录还包括移动、服务器、居民和静态专用IP。还提供用于管理已购买的代理和使用统计数据的管理器。

Bright Data的服务器IP的最低价格为0.8美元，每1 GB的居民IP的费用为15美元。

该供应商提供来自180个国家的200多万个IP地址。在这里，您可以购买高质量的居民代理、移动代理（包括4G）、数据中心代理、静态居民代理，以及用于购买大量稀缺商品以供后续转售的所谓“交叉”代理。

该服务的费用取决于代理类型和使用的流量量。最低价格为0.8美元/GB。

与其他公司不同，NetNut直接向用户提供数百个供应商的IP地址。该服务目录中提供了约2000万个居民地址和100万个静态地址。

此外，供应商还提供轮换代理甚至整个专用池。此外，NetNut为购买的IP提供了7天的免费测试。每月20 GB流量的订阅费用为20美元。

该服务成立于2012年。在其代理目录中，代理根据用途和将使用IP的资源类型进行分类：用于社交网络、用于售票、游戏等。还有私人和专用代理。此外，购买后的前三天，如果客户对所提供的IP的质量不满意，可以退还付款。每个代理的最低价格为2.35美元/月，没有传输流量的限制。

该服务成立于2020年。提供各种类型的代理：轮换、居民、共享。还有专门用于社交网络、交叉、购票和其他目的的套餐。最低套餐价格为5美元。其中包括五个IP、无限制的流量和最多100个并发连接。

该公司成立于2010年。MPP Group使用风力发电厂产生的电力来为其数据中心供电。该服务提供了价格实惠的居民和共享代理，没有传输流量的限制。每个IP的价格为0.62美元/月。这是市场上最实惠的选择之一。

该服务成立于2015年，专门提供匿名互联网浏览解决方案。其中包括来自27个国家的高质量、经济实惠的代理。可用的IP类型包括居民、轮换、移动、数据中心和静态。每个代理的最低价格为1.5美元，没有传输流量和并发连接的限制。此外，该供应商提供了2天的免费测试以测试所购买的IP的质量。

该供应商成立于2019年，以其低廉的价格和对客户的高度忠诚度而著称。每个客户每月可以免费请求新的代理来替换之前购买的代理。这确保了代理在反检测中的高效使用。可用的代理类型包括居民、专用、共享和轮换。最低套餐价格为10美元，包括十个共享IP。

哪个供应商更好？

上述列出的服务提供高质量的代理，保证了反检测工作的可靠性。但是，每个供应商都有其优点和缺点：缺少所需地理位置的IP、更高的价格等等。因此，最佳的代理供应商由您自己选择。毕竟，在成千上万的服务中，我们为您筛选出了十家最佳供应商！