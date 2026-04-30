听音乐赚钱并增加收入的最佳方式

在 2026 年，你可以通过在特定应用上评论歌曲和播放音乐赚到少量但真实的钱——只是不能直接通过 Spotify 或 Apple Music。这些第三方平台会为用户的注意力或意见付费，将独立艺术家与能够提供有价值反馈的真实听众连接起来。

以下是最可靠的选项及其大致收益：

Slicethepie ：每条歌曲评论 $0.05–$0.20，每日使用最高可达 $30–60/月

：每条歌曲评论 $0.05–$0.20，每日使用最高可达 $30–60/月 PlaylistPush ：经过验证的播放列表策展人每首曲目 $1–$15

：经过验证的播放列表策展人每首曲目 $1–$15 SoundCampaign ：拥有 1,000+ 自然粉丝的策展人每条评论最高 $14

：拥有 1,000+ 自然粉丝的策展人每条评论最高 $14 Current Rewards / Mode Earn App ：被动播放音乐每月可获得 $5–$20 的礼品卡

：被动播放音乐每月可获得 $5–$20 的礼品卡 RadioEarn：后台播放广播每台设备每月 $1–$5

大多数普通用户应该期待一笔小额副收入，通常约为每月 $10–$50。更高的月收入主要适用于拥有真实、活跃受众并通过审核的播放列表策展人。这不是一台赚钱机器——而是一份 modest side hustle。管理多个账户的高级用户可以使用像 Undetectable.io 这样的反检测浏览器安全扩展规模，让不同资料彼此分离，同时避免触发封号。

可以，但它的运作方式是微任务或播放列表策展，而不是被动致富。音乐赚钱平台通常会为用户的意见或注意力付费，与被动聆听应用相比，评论类应用会为有思考的反馈提供更高报酬。

主要有两种模式 ：主动评论和评分系统，你需要为新曲目写反馈；以及被动或半被动的后台播放，通过积分兑换礼品卡

：主动评论和评分系统，你需要为新曲目写反馈；以及被动或半被动的后台播放，通过积分兑换礼品卡 评论网站上的新手 通常每条评论赚 $0.05–$0.20；专业平台上的优秀音乐策展人每首曲目可达到 $10–$15

通常每条评论赚 $0.05–$0.20；专业平台上的优秀音乐策展人每首曲目可达到 $10–$15 大多数用户 如果把它当作副业，并组合使用 3–4 个应用，根据所在国家和投入时间，每月可期待 $30–$200

如果把它当作副业，并组合使用 3–4 个应用，根据所在国家和投入时间，每月可期待 $30–$200 这不会取代收入——它只是用额外现金补充你现有的音乐习惯

一个人戴着耳机坐在桌前，专注地看着笔记本电脑，可能正在评论音乐或策划 Spotify 播放列表。这个场景体现了音乐聆听应用的核心，以及通过为新曲目提供有思考的反馈并支持独立艺术家来赚钱的可能性。

付费音乐聆听应用如何运作

这些平台将音乐爱好者与需要曝光和反馈的新兴艺术家及厂牌连接起来。艺术家向平台支付推广费用，而平台会把其中一部分分给你，作为你听音乐并提供反馈，或只是将曲目放在后台播放的报酬。

典型流程如下：

通过电子邮件或社交登录注册，验证你的设备/账户以防止欺诈

接收与你偏好或播放列表类型匹配的随机曲目

听完整首歌（或最低要求部分）并提交评论，或者让被动应用在后台播放

达到提现门槛后，通过 PayPal、银行转账、加密货币（USDT、BTC）或 Amazon 等礼品卡提现

大多数平台会为用户的注意力（被动聆听）或意见（歌曲评论）付费。有些应用要求用户听完曲目的一定最低部分，并提供建设性反馈，才能赚钱。许多平台会通过浏览器指纹识别和 IP 监控来追踪行为，因此一致且诚实的使用方式很重要。你可以使用类似 AmIUnique.org 分析你的浏览器指纹 的工具，测试你的在线配置看起来有多独特。

会付钱给你的最佳音乐评论应用

基于评论的应用需要诚实的书面反馈，最适合喜欢为新音乐写短评的人。付费音乐聆听应用的收益通常为每条评论 $0.05 到 $15，具体取决于平台和所提供反馈的质量。

Slicethepie ：通过 PayPal 以 USD 支付，初期通常每条评论 $0.05–$0.20，随着质量评分提高而增加。曲目通常约 90 秒，最低提现额为 $10。在评论平台上提供高质量、描述性强的反馈可以带来更高评分和更高报酬。像 SliceThePie 这样的评论类应用可能需要主动专注，因为质量差或过于简短的评论可能不会获得付款。

：通过 PayPal 以 USD 支付，初期通常每条评论 $0.05–$0.20，随着质量评分提高而增加。曲目通常约 90 秒，最低提现额为 $10。在评论平台上提供高质量、描述性强的反馈可以带来更高评分和更高报酬。像 SliceThePie 这样的评论类应用可能需要主动专注，因为质量差或过于简短的评论可能不会获得付款。 PlaylistPush: 面向 Spotify 播放列表策展人，要求至少拥有一个播放列表，且有 1,000+ 真实自然粉丝、30+ 活跃月听众，并有足够的听众活动以满足平台质量要求。根据地区和播放列表实力，每首曲目大约支付 $1–$15，通过银行或 PayPal 付款。你不需要添加歌曲——只需诚实评价即可。

面向 Spotify 播放列表策展人，要求至少拥有一个播放列表，且有 1,000+ 真实自然粉丝、30+ 活跃月听众，并有足够的听众活动以满足平台质量要求。根据地区和播放列表实力，每首曲目大约支付 $1–$15，通过银行或 PayPal 付款。你不需要添加歌曲——只需诚实评价即可。 SoundCampaign: 与拥有至少 1,000 名真实自然粉丝和 20+ 首曲目的播放列表的 Spotify 策展人合作。经过验证的播放列表策展人每条评论可赚 $1 到 $14，具体取决于播放列表排名和表现。

与拥有至少 1,000 名真实自然粉丝和 20+ 首曲目的播放列表的 Spotify 策展人合作。经过验证的播放列表策展人每条评论可赚 $1 到 $14，具体取决于播放列表排名和表现。 HitPredictor：通过评价 15–30 秒的新音乐试听片段获得积分。奖励是礼品卡或抽奖，而不是直接现金——适合不想写太多内容的普通用户。

收入会随着评论质量和稳定性而增长。泛泛而谈的一句话评论无法解锁更高薪酬等级。大多数应用要求音乐评论者写 100–200 个词，涵盖制作质量、歌词和整体吸引力。

入门级平台 ：每条评论 $0.05–$0.20（Slicethepie 新手）

：每条评论 $0.05–$0.20（Slicethepie 新手） 中级策展人 ：每首歌 $1–$5（PlaylistPush 上成熟的播放列表所有者）

：每首歌 $1–$5（PlaylistPush 上成熟的播放列表所有者） 高质量播放列表：对拥有强互动和 5,000+ 粉丝的策展人，每条评论 $10–$15

影响费率的因素包括所在地（美国/英国用户赚得更多）、播放列表粉丝数、互动指标、评论者评分，以及类型需求（独立流行和嘻哈比小众电子音乐付费更高）。

示例场景：每天评论 20 首歌，平均每条 $0.10 = $2/天 = $60/月。与策展人收益结合可获得更高总额。

这些是低投入应用，你可以在工作、玩游戏或学习时运行。它们每小时的报酬远低于评论应用，但几乎不需要注意力。

Current Rewards / Mode Earn App ：Android/iOS 应用，通过播放音乐和额外任务支付积分。Current Rewards 允许用户通过播放音乐赚取积分，这些积分可兑换礼品卡或现金，预期收益约为每月 $5–$20。你只需要听音乐就能赚积分。

：Android/iOS 应用，通过播放音乐和额外任务支付积分。Current Rewards 允许用户通过播放音乐赚取积分，这些积分可兑换礼品卡或现金，预期收益约为每月 $5–$20。你只需要听音乐就能赚积分。 RadioEarn ：基于浏览器的后台广播频道播放。如果每天运行许多小时，典型收益为每台设备每月 $1–$5。一些用户认为它会因国家而不稳定。

：基于浏览器的后台广播频道播放。如果每天运行许多小时，典型收益为每台设备每月 $1–$5。一些用户认为它会因国家而不稳定。 Cash4Minutes：通过电话分钟数或 VoIP 收听网络广播获得报酬。强烈依赖地区，在欧洲以外流量较低。

用户需要保持良好的互联网连接，才能让流媒体应用有效运行并确保付款。大多数应用会限制每个账户的设备数量，并限制每天可追踪的小时数。使用旧设备或备用设备可以帮助你赚钱，同时不消耗主手机电量。

被动收益 vs 主动评论：哪个更好？

被动应用 ：每台设备每月几美元，几乎零投入

：每台设备每月几美元，几乎零投入 主动评论 ：如果你写得好，每小时几美元，需要专注

：如果你写得好，每小时几美元，需要专注 最佳策略：后台运行一个被动应用，同时在其他平台上进行专注的评论会话

被动聆听是“设置后就忘记”，而评论工作更像是 micro freelance gig。大多数人会从两种方式结合中受益。

Spotify 会付钱让你听音乐吗？

截至 2026 年，Spotify 不会因为听众播放曲目而向他们付款。它通过基于 streamshare 的版税模型向音乐版权持有人付款，而不是为听众按下播放键提供固定奖励。

收益间接来自第三方平台上的 spotify 播放列表策展，例如 PlaylistPush 和 SoundCampaign。这些平台将寻求大量曝光的独立艺术家与能够将曲目加入热门播放列表的策展人连接起来。

要获得付费音乐评论资格，用户通常需要拥有一个有真实、自然粉丝的播放列表，确保他们的反馈能触达真实受众。任何声称“Spotify 会每天付你 $100，只要听音乐”的网站几乎肯定是骗局。

如何成为付费 Spotify 播放列表策展人

创建一个细分 spotify 播放列表（例如 “Focus Lo-Fi 2026,” “Cyberpunk Gaming Beats”）并发布

在 TikTok、Instagram Reels 或细分 Reddit 社区分享，来有机增长粉丝

要在 PlaylistPush 上成为播放列表策展人，你需要拥有至少一个有 1,000+ 真实自然粉丝的 Spotify 播放列表，并满足平台的听众活动要求。

许多平台要求你的播放列表粉丝是真实且有互动的，而不是人为膨胀的数字，以确保音乐策展的真实性和质量

成为经过验证的播放列表策展人的申请流程包括提交 Spotify Curator Application，该申请会根据播放列表质量和粉丝数量进行审核。你需要提交你的 spotify 账户播放列表 URL，展示数据（粉丝、平均播放量），并等待 4–6 周的人工审核。一旦通过验证，你会收到按类型匹配的歌曲提案，并按评论获得报酬。

大多数用户通过 casual use 音乐评论应用，每月可期待赚 $10 到 $50，而更活跃、结合多个平台的用户每月可能赚 $50 到 $300。

普通用户（1–2 个应用） ：$10–$30/月

：$10–$30/月 稳定用户（3–4 个平台，每天 1–2 小时） ：$50–$200/月

：$50–$200/月 拥有大型播放列表的强策展人：每月几百美元，但很少见

普通用户的收益通常根据活跃程度在每月 $5 到 $50 之间。国家因素非常重要——美国、英国、加拿大和西欧用户通常能获得更好的费率和更多活动。通过听音乐获得补充收入是可能的，但它通常被视为 modest side hustle，而不是主要收入来源。

影响你收益的因素

你的评论质量（长度、细节、洞察）

你的播放列表实力和细分领域（粉丝、留存）

使用的应用数量以及你登录的稳定性

地理位置和广告主需求

技术配置（你能安全运行的合法设备数量）

当你建立高评分记录后，一些平台会自动提高你的每条评论费率。

如何使用 Undetectable.io 安全最大化收益

高级用户有时会运行多个账户和设备来扩大收入流，但如果操作不慎，这可能触发欺诈检测。平台会使用浏览器指纹识别、IP 追踪和行为分析来检测可疑模式。

Undetectable.io 是一款以隐私为重点的反检测浏览器，允许你管理多个具有独特指纹的浏览器资料，让每个音乐账户彼此分离。不同于 adspower browser 或其他竞争对手，Undetectable.io 在付费计划中允许创建无限本地资料，数据本地存储以获得更好的安全性，并且只需几个步骤即可 下载并安装适用于 Windows 或 macOS 的 Undetectable。

这种配置尤其适用于：

管理多个不同细分领域客户播放列表的机构

使用代理测试来自不同地区的音乐发现应用的营销人员

为家庭成员运行多个合法 reward 账户的用户

Undetectable.io 如何帮助你扩展听音乐副业

多账户管理 ：为每个平台账户创建单独的浏览器资料，避免交叉关联

：为每个平台账户创建单独的浏览器资料，避免交叉关联 代理管理 ：绑定不同的住宅代理或移动代理，从可靠的高级代理服务提供商中选择，以模拟来自不同地区的自然登录

：绑定不同的住宅代理或移动代理，从可靠的高级代理服务提供商中选择，以模拟来自不同地区的自然登录 指纹保护 ：为每个资料随机化设备、OS 和浏览器指纹，以降低检测风险，并定期使用像 BrowserLeaks.com 这样的综合浏览器匿名性测试检查泄漏

：为每个资料随机化设备、OS 和浏览器指纹，以降低检测风险，并定期使用像 BrowserLeaks.com 这样的综合浏览器匿名性测试检查泄漏 自动化选项：在允许的情况下，使用 API 与 RPA 工具自动化常规登录和余额检查

所有本地资料都保留在你的设备上，与网络应用中的云端存储指纹相比，可以提升隐私性。

使用 Anti-Detect 工具时保持合规

始终阅读并遵守每个平台的 Terms of Service

Undetectable.io 用于合法的多账户工作流——机构、团队、营销人员——而不是机器人或虚假流量

专注于诚实评论、真实聆听和真实的播放列表增长

建议使用多个平台，以增加可供收听的音乐数量并产生收入。以下是今天开始赚钱的方法：

选择 1–2 个评论应用（Slicethepie、HitPredictor）和 1 个被动应用（Current Rewards） 验证电子邮件/电话，诚实填写资料，绑定 PayPal 用于收款 完成 10–20 条高质量评论来建立你的评分——学习什么有效 joins well-reviewed feedback 在你喜欢的细分领域创建一个公开 Spotify 播放列表，目标是在数月内达到 400–1,000 名粉丝 当你的播放列表符合资格后，申请 PlaylistPush 等策展人平台 稳定后，探索 Undetectable.io 以安全管理多个资料

未来 90 天提升结果的技巧

每天设置 30–60 分钟的固定评论时间，而不是随机进行

跟踪每小时收益，并放弃付费太低的应用

定期更新播放列表标题、描述和封面图

在 TikTok、Instagram Reels 或 lo fi、gaming 或其他播放列表类型的 Reddit 社区分享播放列表

定期进行审计：检查哪些应用有效、哪些播放列表表现好，以及你是否需要更好的设备管理。

需要避免的常见陷阱和骗局

诈骗信息通常会要求付费加入，或承诺过高的每日收益，而合法平台不会这样做。注意以下情况：

承诺只要按下播放键每天赚 $100+ 的网站

要求预付 “membership fees” 才能解锁收益的平台

出售 “Spotify playlist followers” 的服务——这些会导致账户被封

高提现门槛（最低 $50–$100）加上低歌曲可用量

通过 Trustpilot、Reddit 和应用商店评论研究每个应用。寻找付款证明和透明规则。大多数看起来好得不真实的应用确实如此。

合法平台不会要求预付费用加入，也不会承诺不现实的收益。快速检查清单：

网站是否解释它如何赚钱以及为什么付钱给你？

费率是否适中（每项任务几美分到几美元），而不是每天 $100 的即时付款？

是否有真实用户评论和付款证明的历史？

应用是否免费加入，并带有 optional upgrades？

小规模测试：完成几项任务，申请小额提现，在投入大量时间前确认付款。

对于本来就每天戴着耳机听音乐数小时的音乐爱好者来说，这是 2026 年门槛最低的收入来源之一。对大多数人而言，现实目标是在持续投入和智能组合应用的情况下，每月 $50–$200。

最受益的人群：

学生、远程工作者，或任何可以在空闲时间评论歌曲的人

能够在策划不同细分播放列表的同时支持新兴艺术家的数字营销人员和播放列表构建者

今天就从一个评论应用和一个被动应用小规模开始。用几周时间搭建你的工具组合。如果你准备专业管理多个音乐或播放列表账户，请尝试 Undetectable.io 的免费套餐 并查看 Undetectable.io 用于扩展资料管理的价格计划，以保持资料分离、保护隐私，并安全扩展你的听音乐副业。