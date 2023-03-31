Chrome 111更新：用户的关键变化和好处

Chrome 111更新-为什么重要了解
2023年Chrome的变化是什么？
今年2月初发布了Chrome 110版本。这是最后一个支持Windows 7和8的浏览器版本。也就是说，未来在这些操作系统版本上的设备将无法获得浏览器更新。
此外，Chrome还支持了CHIP技术（Cookies Having Independent Partitioned State）。使用该技术可以通过单独存储cookie文件来提高用户的隐私保护。这样，只有收集了cookie的顶级网站才能访问会话数据。
在3月份，Google发布了其浏览器的下一个版本。Chrome 111修复了40个漏洞，其中包括8个关键漏洞和11个中等风险漏洞。有趣的是，其中几个漏洞是由第三方开发人员发现的。
同时，浏览器的最新更新还旨在扩展对Privacy Sandbox技术的支持。该技术允许广告网络和分析平台在没有cookie的情况下确定用户的兴趣并进行定向投放。Chrome 111中新增了一个特殊的参考部分，解释了使用Privacy Sandbox的优势。用户在阅读了这些信息后，可以转到浏览器设置并激活该技术。
还要记住，Undetectable也会获得上述新功能。开发团队还在不断扩展其功能。因此，除了提供高质量的多账号管理功能，反检测还提供了与我们熟悉的Chrome一样的便利性。
Mar 31, 2023 1 min
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