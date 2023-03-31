Обновление Chrome 111: ключевые изменения и преимущества для пользователей

Обновления Chrome 111 - Почему о нем важно знать
Возможности антидетектов не ограничиваются лишь обеспечением конфиденциальности пользователей в интернете и обходом алгоритмов антифрод-систем. С их помощью удобно посещать сайты. То есть, без функционала для редактирования фингерпринтов, они превратятся в обычные браузеры. Но для реализации этой универсальности антидетект должен быть развернут на популярном движке.
Большинство интернет-обозревателей используют Chromium. Он же является основой для Google Chrome, который по популярности занимает первое место в мире. Данному браузеру принадлежит более 65% всего рынка. Поэтому его использование в качестве основы обеспечивает кроссбраузерность всех версий Undetectable, а также позволяет устанавливать браузерные расширения из официального магазина Chrome.
Какие изменения претерпел Хроме в 2023 г.?
В начале февраля текущего года вышел Chrome 110. Это последняя версия браузера, которая поддерживает Windows 7 и 8. То есть, в будущем все устройства на перечисленных редакциях этой ОС не будут получать обновления браузера.
Также в Хром появилась поддержка технологии CHIP (CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State). Ее использования повышает конфиденциальность пользователя за счет раздельного хранения файлов cookies. Благодаря чему к данным сеанса получают доступ только сайты верхнего уровня, на которых были собраны cookies.
В марте Google представил следующую версию своего интернет-обозревателя. В Chrome 111 было исправлено 40 уязвимостей. В том числе 8 критических и 11 средних по степени риску багов. Интересно, что несколько из них были обнаружены сторонними разработчиками.
При этом последний апдейт браузера направлен на расширение поддержки технологии Privacy Sandbox. Она позволяет рекламным сетям и аналитическим платформам определять интересы пользователей и осуществлять таргетинг без cookies. В Chrome 111 появился специальный справочный раздел, в котором поясняется преимущество использования Privacy Sandbox. После ознакомления с информацией пользователю предлагается перейти в настройки браузера и активировать данную технологию.
И не забываем, что упомянутые выше нововведения получает и Undetectable. Дополнительно его возможности постоянно расширяются командой разработчиков. Поэтому антидетект обеспечивает не только качественный мультиаккаунтинг, но и удобство работы, как в привычном для нас Chrome.