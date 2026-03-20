了解 CreepJS：绕过浏览器指纹识别的指南

如果你在 Google、Facebook、TikTok 或 Amazon 等平台上管理多个账户，你可能已经听说过 CreepJS。这个开源浏览器指纹项目被广泛用作公开诊断参考，用于测试浏览器指纹一致性和反指纹泄漏。

在本指南中，我们将详细解析 CreepJS 的具体作用、它如何暴露反机器人系统所使用的浏览器指纹技术，以及像 Undetectable.io 这样的工具如何帮助你构建能够稳定通过这些测试的配置文件。

快速总结：CreepJS 是什么，以及它在 2026 年为何重要

CreepJS 是一套公开的浏览器指纹测试工具，供反机器人研究人员、爬虫开发者和注重隐私的开发者使用。你可以在 https abrahamjuliot.github.io creepjs 访问它，准确查看你的浏览器环境看起来有多独特和可疑。

简单来说，CreepJS 会揭示你的浏览器暴露了多少可识别数据，并标出不一致、篡改信号以及通常与被修改或自动化环境相关的模式。它会标记无头检测信号、伪装尝试，以及真实反机器人系统同样会捕捉到的不一致。该工具会对收集到的数据执行熵分析，以判断你的配置与典型网页浏览器相比有多罕见。

截至 2026 年，许多反机器人系统都会使用与 CreepJS 所展示信号类型有重叠的指纹识别和一致性检查，尽管 CreepJS 本身并不是任何单一商业系统的直接模型。在这项测试中表现良好可以作为一种有用的诊断信号，但它并不是衡量现实世界中隐蔽性的可靠唯一标准。

在 Undetectable.io，我们会在内部使用类似 CreepJS 的测试来调优我们的配置文件模板。这确保了进行多账户操作、广告套利或流量投放的用户，能够从一开始就使用不会触发红旗的指纹配置。

什么是 CreepJS？

CreepJS 是一个开源的 JavaScript 浏览器指纹库和公开演示站点，它会检查数百个浏览器属性。它会探测从 navigator 属性和 WebGL 参数到已安装字体和屏幕属性的一切——构建出关于你设备属性的完整画像。

与商业追踪器不同，CreepJS 作为研究和诊断工具存在。安全研究人员、爬虫开发者和隐私倡导者会用它来评估反指纹扩展、加固浏览器和浏览器自动化工具。它不是为了广告而追踪你；它是在向你展示广告商究竟能追踪到什么。

该工具会高亮由反指纹工具造成的“谎言”或不一致。例如，如果你的 user agent 字符串声称是 macOS，但你的 GPU 和字体看起来像 Windows，CreepJS 就会将其标记为 javascript 篡改。

自 2021 年前后以来，CreepJS 一直在爬虫和安全社区中被积极引用。到 2026 年，它仍然是测试浏览器指纹一致性和反指纹泄漏时被引用最广泛的公开工具之一。

CreepJS 会生成带有分数的可视化报告，包括无头检测评级、信任分数以及异常详细列表。这些报告会准确揭示哪些浏览器行为暴露了你的自动化或经过修改的浏览器环境。

CreepJS 在底层是如何工作的

从本质上讲，CreepJS 会在大量浏览器 apis 上执行全面的 JavaScript 探测。它会查询 Navigator API、Canvas、WebGL、Web Audio API、Screen API、Fonts、DOM、WebRTC 等等——从每一项中收集原始指纹数据。

这个复杂的浏览器指纹工具会使用哈希算法组合这些值，从而创建独特的指纹。然后它会估算熵——衡量你的配置与正常用户分布相比有多罕见。像复杂渲染能力这样的高熵信号，其权重会高于常见数据点。

CreepJS 会计算一个“trust score”，用于反映已报告的指纹值看起来有多一致、多可信。它发现的不一致越多——属性不匹配、行为模式可疑、检测到修改——你的分数就会降得越低。低信任分数意味着很可能存在自动化或伪装。

该工具还会记录控制台错误、时序异常以及在无头环境中常见的渲染差异。如果你的浏览器使用软件而不是硬件加速来渲染图形，CreepJS 会注意到。如果你的音频栈细节看起来被精简了，这也会被标记。

CreepJS 会频繁更新，以探测现代 Chromium、Firefox 和 Safari 版本中新引入的浏览器 apis。这意味着其指纹识别过程会随着它所测试的浏览器一起演进。

图片显示了一台笔记本电脑屏幕，上面展示了一个复杂的浏览器指纹分析仪表板，其中包含已安装字体、屏幕分辨率和用户代理字符串等各种浏览器属性。该仪表板旨在识别独特的浏览器指纹，并分析指纹数据以用于在线安全和欺诈检测。

CreepJS 测量的主要指纹向量

CreepJS 不依赖单一信号。相反，它会叠加多种指纹识别技术来实现稳健识别。这种多信号方法与真实反 bot 检测系统的工作方式相似。

核心类别包括：

Navigator 和 user agent 属性

WebGL 和 Canvas 渲染

音频、语音和媒体能力

屏幕、显示和布局信号

字体、DOM 行为以及其他数据点

在这些类别上进行优化，可以提升你在使用类似欺诈检测方法的平台上的生存能力。

Navigator 和 User Agent 属性

CreepJS 会广泛查询 window.navigator 字段。关键属性包括：

属性 它揭示了什么 userAgent 浏览器版本和操作系统 platform 声明的操作系统平台 hardwareConcurrency 逻辑 CPU 核心数 deviceMemory 浏览器可用内存 webdriver 自动化标志 languages 语言区域偏好

组合才是关键。一个声称“Windows 10、en-US、8 个逻辑核心、Chrome 122”的配置文件，会与已知分布进行统计对比分析。不自然的组合会触发怀疑。

navigator.webdriver 标志会直接暴露 Selenium、Playwright 或 Puppeteer 自动化，除非被正确修补。这个单一属性会导致未经修改的浏览器自动化工具几乎被瞬间检测到。

粗糙的伪装在这里会失败。如果你声称是 macOS，但你的 GPU 却报告 Windows 硬件细节，就会产生矛盾，而 creepjs 会立即检测到。

WebGL 和 Canvas 渲染

CreepJS 会使用 Canvas 2D 和 web graphics library（WebGL）绘制形状、文本和 3D 场景，以对你的 GPU 进行指纹识别。它会捕获：

GPU 供应商和型号（例如，Intel UHD Graphics 620 与 NVIDIA GeForce RTX 3060）

驱动怪癖和受支持的扩展

像素级渲染差异

抗锯齿行为

软件渲染——在原始无头 Chrome 中很常见——看起来与硬件加速输出有明显差异。Creepjs 实际上会对你的浏览器渲染图形的方式创建哈希值，并对明显的自动化特征进行惩罚。

即使是运行同一浏览器版本的两台笔记本电脑，也会因为细微的硬件差异而产生不同的 Canvas 哈希。这使得 webgl 参数在识别独特浏览器指纹时成为极高熵的信号。

图片特写展示了一块显卡，呈现其复杂的硬件细节和组件。这个细致的展示突出了显卡的渲染能力，并与数据收集和浏览器指纹技术的讨论相关。

CreepJS 使用 web audio api 和媒体能力查询来探测你的音频栈细节。它会检查：

支持的编解码器（AAC、Opus 等）

采样率和延迟

可用输出设备

语音合成声音和语言

常规的 Windows 11 Chrome 安装会显示完整的编解码器支持。被精简的无头构建通常缺少若干编解码器——这是自动化的明显迹象。

音频指纹识别会捕捉在容器或虚拟机中常见的异常栈。如果你在 RDP 会话或云实例上运行多账户操作，缺失的音频信号可能会将你的配置文件关联为可疑。

CreepJS 会对以下显示属性进行指纹识别：

客户端屏幕分辨率

颜色和像素深度

devicePixelRatio

可用视口尺寸

CSS 媒体查询

自然分辨率遵循可预测的模式：

设备类型 常见分辨率 桌面设备 1920×1080，2560×1440 笔记本电脑 1366×768，1920×1080 移动设备 390×844，412×915

奇怪或明显模拟出来的屏幕分辨率值会发出自动化信号。缩放不匹配——即 devicePixelRatio 与所报告的 OS DPI 不匹配——表明存在虚拟化。

自动化框架有时会让 window.innerWidth/innerHeight 与报告的屏幕属性不对齐，而 CreepJS 会将其标记为异常。

字体、DOM 行为及其他高熵数据

CreepJS 会检查已安装字体、CSS 功能支持、DOM 怪癖和错误信息。不同系统之间的字体列表差异非常大：

原生 Windows 11 包含特定的 Microsoft 字体

macOS Sonoma 拥有 Apple 系统字体

Linux 发行版则因不同版本而差异很大

这些差异会形成强烈、可识别的指纹特征。阻止字体枚举的注重隐私浏览器，有时会产生它们自己的异常，而 CreepJS 会将其标记为篡改。

控制台错误特征同样重要。已安装插件或自动化库生成的特定堆栈跟踪，会暴露 Puppeteer、Selenium 或 Playwright 的使用——即使其他属性已经被修补。

这些“长尾”信号对于 Meta Ads、Google Ads、TikTok 和 Amazon 等市场平台上的数据收集都很重要，而且它们也是比较用于多账户操作的 GoLogin 替代方案和其他 antidetect 浏览器时的关键因素。

在 CreepJS 上测试浏览器自动化和爬虫

开发者和增长团队通常会在大规模部署之前，先在 CreepJS 上测试他们的自动化工具。结果会准确揭示他们的配置有多容易被检测到。

常见测试场景包括：原始无头环境通常会暴露明显异常，而经过 stealth 修补或加固的环境可能会减少这些异常——但具体结果会因浏览器版本、操作系统、硬件和修补质量而显著不同。

“好”的结果意味着无头怀疑度低、不一致极少，并且指纹看起来像典型终端用户机器。

使用 Selenium 或 Playwright 启动一个标准无头 Chromium 实例并导航到 CreepJS，通常会得到灾难性的结果：

webdriver flag = true

缺少已安装字体

软件 WebGL 渲染

异常屏幕分辨率（在 CI/VM 中通常是 1366×768）

接近 100% 的无头检测分数

这些发现会直接转化为在真实世界反机器人系统中的快速限流。在许多 CI 和 VM 环境中，无头 Chromium 配置通常会暴露软件渲染、缺失字体或自动化标志等模式，尽管具体结果因配置而异。

实际影响很明确：未经修改的 web scraper 配置，在部署了指纹识别工具的平台上几乎会立即被标记和封锁。

使用 Stealth 插件和修补驱动

社区维护着诸如 undetected-chromedriver 以及 Playwright/Puppeteer stealth 模式等 stealth 插件。它们会尝试修补诸如 webdriver 标志和默认设置等明显特征属性。

使用 stealth 插件后，CreepJS 通常会显示更好的分数，但模式仍然存在：

不自然的字体集

不一致的音频栈

罕见的 GPU 组合

Prototype 修改

随着 Chrome、Firefox 和 CreepJS 的演进，这些开源补丁需要持续更新。在 2024-2026 年间，每次浏览器更新都可能重新引入泄漏。

虽然 stealth 插件有帮助，但对于稳定的大规模多账户操作或广告套利来说，它们通常仍然不够。仅靠补丁通常不足以获得稳定结果，尤其是在浏览器和指纹测试不断演变的情况下。

Undetectable.io 如何使用类似 CreepJS 的信号来构建更好的配置文件

在 Undetectable.io，我们构建了一款用于高匿名多账户操作的 antidetect 浏览器，适用于 Google、Facebook、TikTok、Amazon 和各类市场平台，可在 Windows 和 macOS 上下载。

我们不是去修补单一无头浏览器，而是生成具有连贯指纹的完整浏览器配置文件，使其在与 CreepJS 类似的工具上自然得分。每个配置文件都代表一个可信用户设备——而不是伪造属性拼接出来的 Frankenstein。

两个关键差异化特点让我们脱颖而出：

任何付费套餐都提供 无限本地配置文件 ——无需受云端限制即可创建数百或数千个

——无需受云端限制即可创建数百或数千个 本地存储指纹和站点数据于你的设备上，最大限度降低泄漏风险

我们的团队会持续使用公开指纹测试套件（包括类似 CreepJS 的检查）验证配置文件模板。这能在用户在线上环境中遇到问题之前，提前发现不一致。

图片显示了一台电脑屏幕上打开了多个浏览器窗口，每个窗口都展示了不同的用户配置文件以及各种浏览器属性，例如已安装插件、屏幕分辨率和用户代理字符串。该设置突出了复杂的浏览器指纹技术，这些技术可用于识别独特的浏览器指纹，以实现数据收集和在线安全目的。

一致且无矛盾的指纹

Undetectable.io 确保所有浏览器属性之间的内部一致性。操作系统版本、GPU、字体、屏幕分辨率和 navigator 属性彼此对齐，看起来就像真实设备类型。

示例配置文件模板包括：

美国地区 Windows 11 + Chrome，1920×1080 屏幕和 Intel UHD 显卡

macOS Sonoma + 类 Safari 配置，带 Retina 缩放

欧洲地区 Windows 10 + Firefox，1366×768 笔记本分辨率

这种一致性消除了 CreepJS 会标记的矛盾——不会出现 macOS user agent 搭配 Windows 字体，也不会有 WebGL vendor 字符串不匹配。同样的指纹一致性也使配置文件更难在指纹创建数据库中与真实用户区分开来。

用于多账户操作的大规模配置文件创建和代理管理

Undetectable.io 允许用户批量创建数百或数千个配置文件，每个都具备独特的指纹和代理设置。你可以为每个配置文件分配住宅、移动或数据中心代理。

为什么这对 creepjs 检测很重要：在多个账户之间重复使用同一个指纹会形成明显的聚类。具有独特配置的多样化配置文件，会更自然地融入正常用户分布。

我们的界面支持：

按配置文件分配代理

时区和地理位置调整

区域浏览器功能对齐

批量导入/导出工作流

运行广告活动、空投、流量套利、dropshipping 店铺和社交媒体矩阵的团队，都依赖这种指纹多样性来避免被聚类。

Cookies Robot、预热和行为真实性

除了静态指纹之外，Undetectable.io 还包含 cookies robot，用于模拟浏览会话并建立看起来自然的历史记录。没有任何其他站点数据的新配置文件，在反机器人系统看来会很可疑。

CreepJS 关注的是技术指纹，但真实平台会将指纹与行为模式结合起来——会话年龄、cookies、导航流程。禁用 javascript 或跳过预热会留下明显漏洞。

在访问广告平台之前，通过访问新闻网站、搜索引擎和普通网站来预热配置文件，可以降低怀疑度。这种预填充会模拟真实用户的浏览方式。

指纹隐蔽性 + 真实历史记录 + 高质量代理——在 2026 年这个重度依赖指纹的生态中，这种组合对于在线安全至关重要。

降低 CreepJS 检测（以及真实反机器人检测）的策略

没有任何单一步骤能保证隐身。分层方法能在保持运行稳定性的同时，显著降低检测风险。

核心策略领域包括：

连贯、真实的指纹

多样化的基础设施和代理

谨慎的浏览器自动化卫生

持续测试和验证

重要： 在使用 stealth 或自动化技术时，始终遵守平台条款、法律和当地法规。

让技术指纹与真实设备配置文件保持一致

避免随机、相互矛盾的伪装。使用映射到可信设备和位置的结构化配置文件。

关键对齐项：

让代理地理位置与报告的时区匹配

让 GPU 类型与声明的操作系统一致

使用与你报告的区域/操作系统相符的字体集

确保硬件细节与预期配置一致

这种对齐会通过减少明显异常，直接改善你在类似 CreepJS 测试中的表现。Undetectable.io 的模板默认就会强制这种一致性。

使用专用代理和隔离配置文件

为不同的配置文件和账户分配独立的高质量代理。IP 信誉会与类似 CreepJS 的指纹一起形成风险评分。

最佳实践：

对敏感平台使用住宅或移动代理

尽可能做到一个账户一个代理

保持 IP 与配置文件之间的地理一致性

你可以使用我们的指南来比较和选择服务商：适用于多账户操作和套利的最佳代理服务。

Undetectable.io 的按配置文件代理管理，使你能够轻松在大规模场景下维持隔离——无论你是在运行 50+ 个 Facebook 账户、多个 Google Ads 项目，还是跨区域的市场卖家账户。

如果自动化行为看起来像机器人，再完美的指纹也会失败。平台会在技术检查之外记录 UX 信号。

使用 APIs 或外部自动化时：

在操作之间加入随机延迟

包含真实的滚动和鼠标移动

改变导航路径

模拟阅读时间和多样化交互

Undetectable.io 通过 API 与外部自动化工具协同工作。将我们的指纹隐蔽能力与行为真实性结合起来，才能获得最高生存率。

持续对照公开指纹测试套件进行测试

定期在 CreepJS 以及类似 creepjs 的替代页面（如 BrowserLeaks.com）上测试你的配置。浏览器和操作系统更新可能会重新引入泄漏——2025-2026 年的 Chrome 主版本更新已经多次改变 detecting algorithms。

运营最佳实践：

维护用于测试变更的“canary”配置文件

在部署到生产账户之前先验证配置文件

记录每个配置文件模板所针对的浏览器版本

在你的整个集群中逐步推出更新

这种方法能在回归影响你的活动之前就捕捉到它们。

CreepJS 的局限性，以及为什么你不应只依赖它

CreepJS 很强大，但并不等同于商业反机器人系统。真实平台会将指纹识别与以下因素结合：

登录历史和支付数据

跨会话行为建模

跨设备关联

Python script 检测和 API 滥用模式

某些 CreepJS 检测可能比生产环境更严格。其他真实世界检查——专有行为分析、账户历史评分——在其 UI 中并不可见。

CreepJS 通过其广泛的探测能力提供了有价值的指标，但它并不是账户安全的唯一裁判。像 Whoer.net 匿名性检测 这样的工具，有助于揭示 CreepJS 未覆盖的 IP、DNS 和 WebRTC 泄漏。在 Undetectable.io，我们关注的是跨平台更广泛的运营成功，而不仅仅是通过某一个测试页面。

使用 Undetectable.io 保持领先于类似 CreepJS 的检测

CreepJS 会暴露真实反机器人系统同样会利用的指纹弱点，这也是为什么一些团队还会依赖专门的 cloaking 服务来保护广告活动：

Navigator 标志和自动化标记

WebGL/Canvas 渲染差异

异常音频信号和屏幕设置

字体枚举异常以及通常与加固浏览器相关的隐私防护模式

Undetectable.io 通过以下方式解决这些问题：

连贯的配置文件模板 ，匹配真实设备配置

，匹配真实设备配置 无限本地配置文件 ，实现指纹多样性

，实现指纹多样性 按配置文件代理管理 ，实现 IP 隔离

，实现 IP 隔离 Cookies robot ，用于构建真实浏览历史

，用于构建真实浏览历史 团队同步，适用于代理机构工作流

从我们的 Undetectable.io 免费和付费价格方案 开始进行实验。创建几个配置文件，在 CreepJS 和真实平台上运行它们，然后将成功的配置扩展到你的广告活动中。

**准备好构建能够通过类似 CreepJS 检测的配置文件了吗？**使用 Undetectable.io 免费开始，在启动下一次广告活动之前加固你的多账户基础设施。