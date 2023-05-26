Facebook停用词

避免Facebook 封鎖的指南：停用詞和強化個人檔案

停用词

停用词是默认包含在 Facebook 黑名单中的词组。关于这些词组，社交网络在其规则中只是部分提醒。对于许多短语，只有通过经验才能理解不建议使用它们。让我们看看这些词是什么。

可能出现在推广广告中的停用词

Facebook 在创意、文本、语音中检测停用词，并且如果它们出现在图像上，也会识别出来。由于使用这些短语，Facebook 可能会阻止广告活动或触发账户审核。

信任度更高的个人资料越容易通过审核。Undetectable Browser 可以可靠地防止封禁，帮助提高账户的信任度，并允许同时使用多个个人资料。

停用词适用于任何语言。Facebook 可以识别它们的不同形式、格局，例如，如果写成“减肥”而不是“减肥”，这也是一个停用词。

金融、加密货币、赌博、投注领域的停用词：

  • 赌场
  • 无风险
  • 收入
  • 利润
  • 赚钱
  • 比特币
  • 加密货币
  • 交易
  • 二元期权
  • 代币
  • 投资
  • 远程
  • 工作
  • 兼职
  • 提供工作
  • 无需手续
  • 信贷
  • 抵押
  • 被动
  • 购买
  • 成为富人
  • 现金
  • 在家
  • 免费
  • 入场
  • 内容

类似的推广活动可以作为金融素养的信息文章进行推广，例如：“了解5个习惯，帮助您正确管理家庭预算”。

健康领域的停用词：

  • 减肥
  • 去除
  • 摆脱
  • 治愈
  • 快速
  • 无痛
  • 饮食
  • 减重
  • 肥胖
  • 抑郁
  • 压力
  • 恐惧
  • 厌食症
  • 贪食症

此外，如果广告中包含具体的期限，Facebook 也可能不会通过，例如：“5天内减肥”。

可以用中性和积极的表达方式替换停用词，引导客户的感受、体验和情绪，以及他们生活质量的提高。例如，可以使用“今年夏天感受到苗条和紧致！”来代替“5天内减肥”。

其他被视为禁止的词语和短语

其他不允许的内容包括：

  • 所有与粗俗语言、咒骂有关的词语；
  • 治疗不可治愈疾病的短语；
  • 图片、文本中的任何对比、前后对比；
  • 仅使用大写字母（全大写）的词语；
  • 与政治倾向有关的短语；
  • 提及美国领导人，例如特朗普总统；
  • 与成人主题相关的词语，例如“热辣”、“快感”；
  • 个人称呼和人物特征的提及，例如“亚历山大，想买手表吗？”、“适用于25岁以上的产品”、“想认识一个黑人女孩吗？”；
  • 与流行病、冠状病毒相关的词语；
  • 与有争议的主题相关的词语和短语，如女权主义、性取向、身体积极、宗教、精神病学、阴谋论、政治、讨论歧视。

Facebook 仅允许在个人帖子中呼吁订阅或点赞。如果帖子是广告性质，应避免使用以下停用短语：

  • 分享此帖子；
  • 评论，留下评论；
  • 点赞；
  • 订阅；
  • 留下您的电子邮件；
  • 标记朋友；
  • 点击这里；
  • 保存此内容。

如果广告中包含对用户施加压力的词语和短语，Facebook 将阻止该广告。例如：

  • 赶快；
  • 仅限今天；
  • 快要结束了；
  • 限时；
  • 只剩下 N 天；
  • 门即将关闭。

结论

在将创意上传到广告管理平台之前，最好检查是否包含停用词。如果包含禁止的短语，审核将拒绝广告并可能封禁账户。频繁的拒绝会导致封禁和信任度降低。Facebook 的规则中并未列出黑名单中的所有词语，因此如果无法启动广告，原因可能是使用了这样的短语。在这种情况下，需要更换创意。

Cloudflare：解析挑战与解决方案
指南 Dec 16, 2024 2 min
Cloudflare：解析挑战与解决方案
利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
指南 Dec 10, 2024 2 min
利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
TikTok交通套利：最大化收入指南
指南 Dec 5, 2024 1 min
TikTok交通套利：最大化收入指南