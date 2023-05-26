避免Facebook 封鎖的指南：停用詞和強化個人檔案

Facebook停用词
停用词
停用词是默认包含在 Facebook 黑名单中的词组。关于这些词组，社交网络在其规则中只是部分提醒。对于许多短语，只有通过经验才能理解不建议使用它们。让我们看看这些词是什么。
可能出现在推广广告中的停用词
Facebook 在创意、文本、语音中检测停用词，并且如果它们出现在图像上，也会识别出来。由于使用这些短语，Facebook 可能会阻止广告活动或触发账户审核。
信任度更高的个人资料越容易通过审核。Undetectable Browser 可以可靠地防止封禁，帮助提高账户的信任度，并允许同时使用多个个人资料。
停用词适用于任何语言。Facebook 可以识别它们的不同形式、格局，例如，如果写成“减肥”而不是“减肥”，这也是一个停用词。
金融、加密货币、赌博、投注领域的停用词：
- 赌场
- 无风险
- 收入
- 利润
- 赚钱
- 比特币
- 加密货币
- 交易
- 二元期权
- 代币
- 投资
- 远程
- 工作
- 兼职
- 提供工作
- 无需手续
- 信贷
- 抵押
- 被动
- 购买
- 成为富人
- 现金
- 钱
- 在家
- 免费
- 赢
- 入场
- 内容
类似的推广活动可以作为金融素养的信息文章进行推广，例如：“了解5个习惯，帮助您正确管理家庭预算”。
健康领域的停用词：
- 减肥
- 去除
- 摆脱
- 治愈
- 快速
- 无痛
- 饮食
- 瘦
- 减重
- 肥胖
- 抑郁
- 压力
- 恐惧
- 厌食症
- 贪食症
此外，如果广告中包含具体的期限，Facebook 也可能不会通过，例如：“5天内减肥”。
可以用中性和积极的表达方式替换停用词，引导客户的感受、体验和情绪，以及他们生活质量的提高。例如，可以使用“今年夏天感受到苗条和紧致！”来代替“5天内减肥”。
其他被视为禁止的词语和短语
其他不允许的内容包括：
- 所有与粗俗语言、咒骂有关的词语；
- 治疗不可治愈疾病的短语；
- 图片、文本中的任何对比、前后对比；
- 仅使用大写字母（全大写）的词语；
- 与政治倾向有关的短语；
- 提及美国领导人，例如特朗普总统；
- 与成人主题相关的词语，例如“热辣”、“快感”；
- 个人称呼和人物特征的提及，例如“亚历山大，想买手表吗？”、“适用于25岁以上的产品”、“想认识一个黑人女孩吗？”；
- 与流行病、冠状病毒相关的词语；
- 与有争议的主题相关的词语和短语，如女权主义、性取向、身体积极、宗教、精神病学、阴谋论、政治、讨论歧视。
Facebook 仅允许在个人帖子中呼吁订阅或点赞。如果帖子是广告性质，应避免使用以下停用短语：
- 分享此帖子；
- 评论，留下评论；
- 点赞；
- 订阅；
- 留下您的电子邮件；
- 标记朋友；
- 点击这里；
- 保存此内容。
如果广告中包含对用户施加压力的词语和短语，Facebook 将阻止该广告。例如：
- 赶快；
- 仅限今天；
- 快要结束了；
- 限时；
- 只剩下 N 天；
- 门即将关闭。
结论
在将创意上传到广告管理平台之前，最好检查是否包含停用词。如果包含禁止的短语，审核将拒绝广告并可能封禁账户。频繁的拒绝会导致封禁和信任度降低。Facebook 的规则中并未列出黑名单中的所有词语，因此如果无法启动广告，原因可能是使用了这样的短语。在这种情况下，需要更换创意。
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