Избегайте блокировок Facebook: Руководство по стоп-словам и укреплению профилей

Стоп-слова — это словосочетания, которые по умолчанию входят в черные списки Facebook. О таких словах соцсеть лишь частично предупреждает в своих правилах. Про многие фразы можно только опытным путем можно понять, что использовать их не рекомендуется. Рассмотрим, что это за слова.

Стоп-слова, которые могут встречаться в рекламе офферов

Facebook вычисляет стоп-слова в креативе, тексте, озвучке, распознает их, если они написаны на изображении. Из-за использования таких фраз FB не пропустит рекламную кампанию или может инициировать проверку аккаунта.

Чем более трастовый профиль — тем легче проходить модерацию. Undetectable Browser надежно защитит от банов, поможет повысить траст аккаунта и запуститься с нескольких профилей.

Стоп-слова актуальны для любого языка. Facebook распознает их в разных формах, падежах, склонениях, например если будет написано «похудейте» вместо «похудение», это тоже стоп-слово.

Стоп-слова в вертикалях финансы, криптовалюта, гемблинг, беттинг:

казино;

без риска;

доход;

прибыль;

заработать;

биткоин;

криптовалюта;

трейдинг;

бинарные опционы;

токены;

инвестиция;

удаленно;

работа;

подработка;

даю работу;

без оформления;

кредит;

залог;

пассив;

купить;

стать богатым;

наличные;

деньги;

из дома;

бесплатно;

выиграть;

вход;

контент.

Подобные офферы можно продвигать как информационную статью по финансовой грамотности, например: «Изучите 5 привычек, которые вам помогут правильно распоряжаться семейным бюджетом».

Стоп-слова в вертикали нутра:

похудение;

удаление;

избавление;

излечитесь;

быстро;

без боли.

диета;

худой;

сбросить вес;

полный, толстый;

депрессия;

стресс;

страх;

анорексия;

булимия.

Также Facebook может не пропустить рекламу, если там будут указаны конкретные сроки: «сбрось вес за 5 дней».

Стоп-слова можно заменять на нейтральные и позитивные формулировки, апеллировать к чувствам, ощущениям, эмоциям клиента, к тому, как повысится качество его жизни. Например, допускается вместо «сбрось вес за 5 дней» употребить фразу «почувствуйте себя стройным и подтянутым этим летом!».

Какие другие слова и фразы считаются запрещенными

Что еще недопустимо:

все слова, связаны с нецензурной лексикой, бранью;

фразы о лечении неизлечимых заболеваний;

любые сравнения, до и после — в изображениях, текстах;

слова, набранные только заглавными буквами (КАПСЛОКОМ);

фразы, связанные с призывами политической направленности;

упоминание первых лиц США, например президента Трампа;

слова, имеющие отношение к адалт-тематике, например «горячий», «удовольствие»;

личные обращения и упоминание характеристик людей, например «Александр, хотите купить часы?», «Средство для тех, кому 25», «Желаете познакомиться с чернокожей девушкой?»;

слова, связанные с эпидемиями, коронавирусом;

слова и фразы по спорным темам — феминизм, сексуальная ориентация, бодипозитив, религия, психиатрия, конспирология, политика, обсуждение дискриминации.

Facebook разрешает призывы подписаться или поставить лайк только в личных постах. Если пост рекламный, нужно избегать таких стоп-фраз:

поделитесь этим постом;

прокомментируйте, оставьте комментарий;

поставьте лайк;

подпишитесь;

оставьте вашу почту;

отметьте друга;

кликните здесь;

сохраните это.

FB заблокирует рекламу, которая содержит слова и фразы, оказывающие давление на пользователей. Пример:

поторопитесь;

только сегодня;

скоро кончается;

ограниченное время;

осталось только N дней;

двери скоро закроются.

Вывод

Желательно проверять креативы перед заливкой в рекламный кабинет на стоп-слова. Если в них будут запрещенные фразы, модерация отклонит объявление и может заблокировать аккаунт. Частые отклонения ведут к банам и снижению траста. В своих правилах FB указывает не все слова из черного списка, поэтому если не получилось запуститься, причина этому может быть в использовании такой фразы. В этом случае креатив требуется заменить.