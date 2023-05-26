Избегайте блокировок Facebook: Руководство по стоп-словам и укреплению профилей

Стоп-слова для Facebook
Стоп-слова — это словосочетания, которые по умолчанию входят в черные списки Facebook. О таких словах соцсеть лишь частично предупреждает в своих правилах. Про многие фразы можно только опытным путем можно понять, что использовать их не рекомендуется. Рассмотрим, что это за слова.
Стоп-слова, которые могут встречаться в рекламе офферов
Facebook вычисляет стоп-слова в креативе, тексте, озвучке, распознает их, если они написаны на изображении. Из-за использования таких фраз FB не пропустит рекламную кампанию или может инициировать проверку аккаунта.
Чем более трастовый профиль — тем легче проходить модерацию. Undetectable Browser надежно защитит от банов, поможет повысить траст аккаунта и запуститься с нескольких профилей.
Стоп-слова актуальны для любого языка. Facebook распознает их в разных формах, падежах, склонениях, например если будет написано «похудейте» вместо «похудение», это тоже стоп-слово.
Стоп-слова в вертикалях финансы, криптовалюта, гемблинг, беттинг:
- казино;
- без риска;
- доход;
- прибыль;
- заработать;
- биткоин;
- криптовалюта;
- трейдинг;
- бинарные опционы;
- токены;
- инвестиция;
- удаленно;
- работа;
- подработка;
- даю работу;
- без оформления;
- кредит;
- залог;
- пассив;
- купить;
- стать богатым;
- наличные;
- деньги;
- из дома;
- бесплатно;
- выиграть;
- вход;
- контент.
Подобные офферы можно продвигать как информационную статью по финансовой грамотности, например: «Изучите 5 привычек, которые вам помогут правильно распоряжаться семейным бюджетом».
Стоп-слова в вертикали нутра:
- похудение;
- удаление;
- избавление;
- излечитесь;
- быстро;
- без боли.
- диета;
- худой;
- сбросить вес;
- полный, толстый;
- депрессия;
- стресс;
- страх;
- анорексия;
- булимия.
Также Facebook может не пропустить рекламу, если там будут указаны конкретные сроки: «сбрось вес за 5 дней».
Стоп-слова можно заменять на нейтральные и позитивные формулировки, апеллировать к чувствам, ощущениям, эмоциям клиента, к тому, как повысится качество его жизни. Например, допускается вместо «сбрось вес за 5 дней» употребить фразу «почувствуйте себя стройным и подтянутым этим летом!».
Какие другие слова и фразы считаются запрещенными
Что еще недопустимо:
- все слова, связаны с нецензурной лексикой, бранью;
- фразы о лечении неизлечимых заболеваний;
- любые сравнения, до и после — в изображениях, текстах;
- слова, набранные только заглавными буквами (КАПСЛОКОМ);
- фразы, связанные с призывами политической направленности;
- упоминание первых лиц США, например президента Трампа;
- слова, имеющие отношение к адалт-тематике, например «горячий», «удовольствие»;
- личные обращения и упоминание характеристик людей, например «Александр, хотите купить часы?», «Средство для тех, кому 25», «Желаете познакомиться с чернокожей девушкой?»;
- слова, связанные с эпидемиями, коронавирусом;
- слова и фразы по спорным темам — феминизм, сексуальная ориентация, бодипозитив, религия, психиатрия, конспирология, политика, обсуждение дискриминации.
Facebook разрешает призывы подписаться или поставить лайк только в личных постах. Если пост рекламный, нужно избегать таких стоп-фраз:
- поделитесь этим постом;
- прокомментируйте, оставьте комментарий;
- поставьте лайк;
- подпишитесь;
- оставьте вашу почту;
- отметьте друга;
- кликните здесь;
- сохраните это.
FB заблокирует рекламу, которая содержит слова и фразы, оказывающие давление на пользователей. Пример:
- поторопитесь;
- только сегодня;
- скоро кончается;
- ограниченное время;
- осталось только N дней;
- двери скоро закроются.
Вывод
Желательно проверять креативы перед заливкой в рекламный кабинет на стоп-слова. Если в них будут запрещенные фразы, модерация отклонит объявление и может заблокировать аккаунт. Частые отклонения ведут к банам и снижению траста. В своих правилах FB указывает не все слова из черного списка, поэтому если не получилось запуститься, причина этому может быть в использовании такой фразы. В этом случае креатив требуется заменить.