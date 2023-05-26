Стоп-слова для Facebook

Избегайте блокировок Facebook: Руководство по стоп-словам и укреплению профилей

Стоп-слова — это словосочетания, которые по умолчанию входят в черные списки Facebook. О таких словах соцсеть лишь частично предупреждает в своих правилах. Про многие фразы можно только опытным путем можно понять, что использовать их не рекомендуется. Рассмотрим, что это за слова.

Стоп-слова, которые могут встречаться в рекламе офферов

Facebook вычисляет стоп-слова в креативе, тексте, озвучке, распознает их, если они написаны на изображении. Из-за использования таких фраз FB не пропустит рекламную кампанию или может инициировать проверку аккаунта.

Чем более трастовый профиль — тем легче проходить модерацию. Undetectable Browser надежно защитит от банов, поможет повысить траст аккаунта и запуститься с нескольких профилей.

Стоп-слова актуальны для любого языка. Facebook распознает их в разных формах, падежах, склонениях, например если будет написано «похудейте» вместо «похудение», это тоже стоп-слово.

Стоп-слова в вертикалях финансы, криптовалюта, гемблинг, беттинг:

  • казино;
  • без риска;
  • доход;
  • прибыль;
  • заработать;
  • биткоин;
  • криптовалюта;
  • трейдинг;
  • бинарные опционы;
  • токены;
  • инвестиция;
  • удаленно;
  • работа;
  • подработка;
  • даю работу;
  • без оформления;
  • кредит;
  • залог;
  • пассив;
  • купить;
  • стать богатым;
  • наличные;
  • деньги;
  • из дома;
  • бесплатно;
  • выиграть;
  • вход;
  • контент.

Подобные офферы можно продвигать как информационную статью по финансовой грамотности, например: «Изучите 5 привычек, которые вам помогут правильно распоряжаться семейным бюджетом».

Стоп-слова в вертикали нутра:

  • похудение;
  • удаление;
  • избавление;
  • излечитесь;
  • быстро;
  • без боли.
  • диета;
  • худой;
  • сбросить вес;
  • полный, толстый;
  • депрессия;
  • стресс;
  • страх;
  • анорексия;
  • булимия.

Также Facebook может не пропустить рекламу, если там будут указаны конкретные сроки: «сбрось вес за 5 дней».

Стоп-слова можно заменять на нейтральные и позитивные формулировки, апеллировать к чувствам, ощущениям, эмоциям клиента, к тому, как повысится качество его жизни. Например, допускается вместо «сбрось вес за 5 дней» употребить фразу «почувствуйте себя стройным и подтянутым этим летом!».

Какие другие слова и фразы считаются запрещенными

Что еще недопустимо:

  • все слова, связаны с нецензурной лексикой, бранью;
  • фразы о лечении неизлечимых заболеваний;
  • любые сравнения, до и после — в изображениях, текстах;
  • слова, набранные только заглавными буквами (КАПСЛОКОМ);
  • фразы, связанные с призывами политической направленности;
  • упоминание первых лиц США, например президента Трампа;
  • слова, имеющие отношение к адалт-тематике, например «горячий», «удовольствие»;
  • личные обращения и упоминание характеристик людей, например «Александр, хотите купить часы?», «Средство для тех, кому 25», «Желаете познакомиться с чернокожей девушкой?»;
  • слова, связанные с эпидемиями, коронавирусом;
  • слова и фразы по спорным темам — феминизм, сексуальная ориентация, бодипозитив, религия, психиатрия, конспирология, политика, обсуждение дискриминации.

Facebook разрешает призывы подписаться или поставить лайк только в личных постах. Если пост рекламный, нужно избегать таких стоп-фраз:

  • поделитесь этим постом;
  • прокомментируйте, оставьте комментарий;
  • поставьте лайк;
  • подпишитесь;
  • оставьте вашу почту;
  • отметьте друга;
  • кликните здесь;
  • сохраните это.

FB заблокирует рекламу, которая содержит слова и фразы, оказывающие давление на пользователей. Пример:

  • поторопитесь;
  • только сегодня;
  • скоро кончается;
  • ограниченное время;
  • осталось только N дней;
  • двери скоро закроются.

Вывод

Желательно проверять креативы перед заливкой в рекламный кабинет на стоп-слова. Если в них будут запрещенные фразы, модерация отклонит объявление и может заблокировать аккаунт. Частые отклонения ведут к банам и снижению траста. В своих правилах FB указывает не все слова из черного списка, поэтому если не получилось запуститься, причина этому может быть в использовании такой фразы. В этом случае креатив требуется заменить.

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