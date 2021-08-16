如何在Undetectable中使用Cookies Bot：设置和功能

如何在Undetectable中使用Cookies Bot
启动机器人
要启动机器人，请点击左侧工作区的相应按钮。
将打开以下窗口：
机器人功能
机器人功能允许在选择的时间段内自动浏览网站。如何正确设置？
- Profiles - 一个或多个要使用的配置文件。
- Pages is one moment - 机器人同时打开的页面数量。
- Script。
目前有三个可用于机器人工作的脚本：
- Browse Pages In Order. 每个配置文件按照列表顺序访问指定的网站。
- Browse Pages Randomly. 每个配置文件以随机顺序访问网站。
- Group Pages by Profiles. 链接被混合并分配给所有活动配置文件。
可以暂停执行脚本，并在需要时恢复。使用“Timer”选项，您可以灵活地设置在网站上停留的时间和操作之间的间隔。或者选择随机间隔，以便机器人在用户指定的时间范围内以随机顺序停留在网站上。
导入网站
可以使用“Import links”按钮导入链接。为此，需要选择包含链接列表的文本文件，每个链接占一行，然后点击导入按钮。
热门网站生成器
我们添加了一个小型的热门网站生成器服务，您可以选择所需的国家和网站数量。几秒钟后，您将获得一个最受欢迎的网站列表，可以复制到我们的机器人中。
还在开发中的工具包括自动跟踪页面上的链接以及模拟鼠标移动。所有这些都将使您在注册网站之前“热身”您的配置文件。
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