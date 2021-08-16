Как использовать Cookies Бот в Undetectable

Как использовать Cookies Бот в Undetectable: настройка и функционал

Запуск бота

Чтобы запустить бота, нажмите на одноименную кнопку слева рабочего поля.

Функционал бота

Функционал бота позволяет устанавливать автоматический просмотр сайтов в течение выбранного периода времени. Как настроить правильно?

  1. Профили - один или несколько профилей, с которыми будем работать.
  2. Pages is one moment - сколько страниц бот откроет одновременно
  3. Script.

На данный момент доступно три скрипта для работы бота:

  • Browse Pages In Order. Каждый профиль переходит на указанные сайты в порядке списка.
  • Browse Pages Randomly. Каждый профиль переходит на сайты в рандомном порядке.
  • Group Pages by Profiles. Ссылки перемешиваются и распределяются между всеми активными профилями.

Выполнение скриптов можно поставить на паузу и возобновить при необходимости. С помощью опции "Timer" вы можете гибко настраивать время нахождения на сайте и интервалы между действиями. Или выбрать Random interval, для того чтобы бот в произвольном порядке находился на сайте в пределах времени от и до, заданным пользователем.

Импорт сайтов

Ссылки можно импортировать с помощью кнопки Import links. Для этого необходимо выбрать текстовый файл со списком ссылок, где каждая на новой строке и нажать кнопку импорта.

Генератор популярных сайтов

Мы добавили небольшой сервис по генерации популярных сайтов, где вы можете выбрать нужную страну и количество сайтов. За пару секунд у вас появится список из самых популярных сайтов, который можно скопировать в наш бот.

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