Как использовать Cookies Бот в Undetectable: настройка и функционал

Как использовать Cookies Бот в Undetectable
Запуск бота
Чтобы запустить бота, нажмите на одноименную кнопку слева рабочего поля.
Функционал бота
Функционал бота позволяет устанавливать автоматический просмотр сайтов в течение выбранного периода времени. Как настроить правильно?
- Профили - один или несколько профилей, с которыми будем работать.
- Pages is one moment - сколько страниц бот откроет одновременно
- Script.
На данный момент доступно три скрипта для работы бота:
- Browse Pages In Order. Каждый профиль переходит на указанные сайты в порядке списка.
- Browse Pages Randomly. Каждый профиль переходит на сайты в рандомном порядке.
- Group Pages by Profiles. Ссылки перемешиваются и распределяются между всеми активными профилями.
Выполнение скриптов можно поставить на паузу и возобновить при необходимости. С помощью опции "Timer" вы можете гибко настраивать время нахождения на сайте и интервалы между действиями. Или выбрать Random interval, для того чтобы бот в произвольном порядке находился на сайте в пределах времени от и до, заданным пользователем.
Импорт сайтов
Ссылки можно импортировать с помощью кнопки Import links. Для этого необходимо выбрать текстовый файл со списком ссылок, где каждая на новой строке и нажать кнопку импорта.
Генератор популярных сайтов
Мы добавили небольшой сервис по генерации популярных сайтов, где вы можете выбрать нужную страну и количество сайтов. За пару секунд у вас появится список из самых популярных сайтов, который можно скопировать в наш бот.