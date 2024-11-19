如何在Etsy上成功进行多账户销售

你喜欢手工艺品制作，并考虑通过在Etsy上销售你的作品来实现货币化吗？你来对地方了！我将分享我的个人经验，并解释如何通过拥有多个账户来提升你的收入水平。是的，管理多个账户可能会很棘手，但当它能积极影响你的成功时，值得一试。

什么是Etsy？

对于那些不了解的人，Etsy是一个销售手工制品、复古商品和手工艺品的平台。这是一个为想要利用他们的技能赚钱的创意人士提供的市场。但有时，在该网站上只有一个商店账户可能不会带来您期望的成功。

我最初只有一家商店，销售我亲手制作的陶瓷产品。我制作了独一无二的手绘花瓶和杯子。一开始销售情况还不错，甚至还获得了一些忠实的客户。但随着平台上竞争的加剧，我的产品开始在无数其他商品的列表中失去了市场。

当销售开始下滑时，我意识到我必须做出一些改变。我尝试更新我的库存，改善照片，并优化描述，但结果并不明显。这时我考虑创立多个账户。通过在不同品牌和风格下设立额外的商店，我能够触及更广泛的受众群体，并展示我的产品在不同类别中。这极大地提高了我的商品的可见度，并重新激起了顾客的兴趣。

多账户：是什么以及为什么需要它？

一种多账户策略涉及使用不同账户作为同一所有者管理多个 Etsy 店铺。这听起来很复杂，从某种程度上来说确实如此，但我会分享我个人经验的技巧，让这变得更容易。

你可能会想: 如果可以在一个店铺里卖所有商品，为什么还要费心经营多个店铺呢？好了，让我们来分析一下为什么值得这样做。

为什么人们会创建多个账户？

不同的利基和产品

想象一下，你不仅制作纯素蜡烛，还手工制作羊毛制品。这些商品吸引了完全不同的观众。将它们在同一家店铺出售会使定位营销活动和吸引合适客户变得困难。拆分成两家店让你更精确地专注于每一个特定目标观众，从而提升成功的机会。

测试市场营销策略

营销不仅仅是列出商品并等待销售。它涉及试验，比如哪些照片效果最好，哪些描述能吸引更多注意，以及对不同受众产生最佳结果的广告活动。有了多个账户，你可以更高效地进行这些测试。比如，在一个店铺里，我专注于商品的特写照片，而在另一个店铺里，我采用了明亮的背景和不同的角度。

增加产品可见性

通过拥有多家商铺，在Etsy上可以捕捉更多的搜索查询。即使只有两家商铺，您的物品在搜索结果中出现的次数也将增加一倍。这在竞争激烈的市场中给您带来了真正的优势。我建立了一个以陶瓷制品为重点的商铺，优化了与餐具相关的关键词，而另一个商铺则会出现在与家居装饰相关的搜索中。这个技巧让我能够触达不同的客户群。

提升收入

更多的商店意味着更多赚钱的机会。如果一家商店暂时没有产生收入，另一家可能会弥补损失。如果你卖季节性商品，这一点尤为关键。例如，你可以有一家商店销售圣诞装饰品，另一家销售全年受欢迎的商品。

可能碰到的挑战和风险

肯定，我上面写的听起来很惊人，但多账户有其缺陷。是的，你可以显著增加收入，但也存在失去一切的风险。

违反Etsy规定

Etsy每人只允許擁有一個帳戶，違反此規則可能導致所有店鋪被暫停。Etsy使用追踪系統來檢測帳戶之間的連接：相同的IP地址、相符的擁有者信息，甚至相同的商品照片都可能引起警示。這就是為什麼我使用Undetectable反偵測瀏覽器，它能幫助使我的每個個人資料看起來像是不同真實用戶，具有獨特的設備和IP地址，從而更容易繞過平台的安全系統。

工作量增加

管理多家商店是一项艰巨的工作。 您需要跟踪订单，回复客户，并更新产品清单。 如果您独自一人工作没有任何帮助，这可能会成为一项巨大负担。

有过一次几乎错过重要订单的时刻，由于我两家店铺之间的混淆。 一位客户正在寻找陶瓷制品作为员工的礼物。 他们在我的其中一家店铺中找到了他们喜欢的陶瓷杯，并发送了100个定制件的请求。

问题是我只在我的主商店检查消息，错过了他们的请求。直到几天后偶然发现了未读消息。意识到我可能会失去客户，我迅速联系并为延迟道歉，并提供了一小额折扣。

幸运的是，客户同意继续进行订单。我按时完成了它，他们感到满意。这次经历教会了我定期检查所有账户，以避免类似情况。

时间和财务成本

经营多家商铺比你想象的更需要时间和金钱。我花了很多时间编写描述、编辑照片和支持客户，直到我把一些任务分派给别人，这样会花费资金。还有广告费用也别忘了。例如，在一家商铺进行广告宣传可能会很昂贵。最终，所有这些开支加起来会形成一笔相当大的费用。

保持唯一性

为避免问题，每家商店必须是独一无二的。这意味着不仅要拥有原创产品，还要有不同的摄影风格、描述，甚至不同的品牌。否则，平台可能会怀疑某些问题并封锁您的商店。

物流挑战

拥有多家店铺会使物流变得复杂。产品可能存放在不同的地方，需要额外注意配送。我曾遇到过由于仓库混乱而向客户发送错误物品的情况，这对我和客户都很不愉快。

如何管理多个 Etsy 账户

现在让我们谈谈技术方面的事情。我相信我成功创建多家商店的想法，是因为在整个过程中帮助了我的高质量工具。

反检测浏览器 ：我使用! 556565!，它有助于创建看起来像真实用户拥有自己独特特征的配置文件，这对于 Etsy 多账户操作至关重要。

：我使用! 556565!，它有助于创建看起来像真实用户拥有自己独特特征的配置文件，这对于 Etsy 多账户操作至关重要。 代理 ：我为每个浏览器配置文件连接住宅代理。它们有助于更改 IP 地址和位置，使我的商店看起来毫无关联，并防止网站将它们屏蔽。

：我为每个浏览器配置文件连接住宅代理。它们有助于更改 IP 地址和位置，使我的商店看起来毫无关联，并防止网站将它们屏蔽。 订单管理服务 ：我使用像ZOHO这样的工具。这款软件帮助我跟踪订单，监控交付，管理库存，并避免错误。

：我使用像ZOHO这样的工具。这款软件帮助我跟踪订单，监控交付，管理库存，并避免错误。 自动化工具：为了提高效率，您可以使用各种社交媒体调度程序或电子邮件营销服务。它们不仅节省时间，还能保持观众的参与度。

在Etsy 上推广的提示

Tips for Promoting on Etsy

以下是一些提示，可以帮助您在平台上推广并扩展您的业务。

不断优化您的列表

确保您拥有高质量的照片、精心撰写的产品描述和准确的标签。我总是从多个角度添加图片，以便顾客能看到每一个细节。我还撰写详细的描述，以尽量减少关于产品的任何疑问。

定期更新

Etsy偏爱“活跃”的店铺。您更新列表的频率越高，出现在搜索结果中的几率就越高。但不要过度;最好不要经常更新，但质量更高，而不是频繁更新并破坏店铺的信誉。

社交媒体存在

不要忘记社交网络上的潜在客户。 您可以创建Pinterest或TikTok账户，或使用其他任何平台分享您的创作过程，鼓励人们购买并关注您的主页。 这是展示您是一个真实的个人，而不仅仅是一个卖家的好方法。

参与销售

销售是吸引新客户的好方法，特别是如果你销售季节性物品。折扣有助于吸引新买家，提高店铺的可见度，在平台上提升你的排名。

在社区中保持活跃

卖家论坛和群体是展示你的作品的绝佳地方。你也可以学到新的东西，并获得关于你的产品的反馈。而且，你可以找到志同道合的人并建立联系。

不断改进您的服务

快速回答问题、尊重沟通并收集积极评价将显着增加您成功的机会。每个人都喜欢觉得特别，即使只是进行简单的购买。

总结

创建多个Etsy帐户是扩展您的业务并测试不同营销策略的绝佳方式。这可以大幅提高产品的曝光度，从而增加利润。然而，多账户也存在一定的风险。请记住，违反Etsy关于多个账户的规定可能导致所有店铺被封禁，并考虑到管理多个销售渠道所需的额外时间和财务投资。

为了最大程度地减少这些风险，使用可靠工具非常重要，比如！556565！反侦测浏览器，它能帮助创建具有独特特征的配置文件，以及确保账户安全和匿名性的住宅代理。这些工具将帮助您避免封禁，确保您所有的网店顺利运行。