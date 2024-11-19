Как добиться успеха в мульти аккаунте на Etsy

Любишь мастерить что-то своими руками и тебе хотелось бы монетизировать свой талант продавая свои изделия на Etsy? Ты тут очень кстати! Я поделюсь своим личным опытом и расскажу, как при помощи мультиаккаунта вывести свой заработок на новый уровень. Да, мультиаккаунт, порой, бывает довольно непростым занятием, но когда он может положительно отразиться на твоем успехе, стоит попробовать.

Что такое Etsy

Для тех, кто не в курсе, Etsy — это платформа для продажи изделий ручной работы, винтажных предметов и материалов для творчества. Это платформа для креативных людей, которые хотят зарабатывать на своём мастерстве. Но иногда имея всего один аккаунт-магазин на сайте, ты можешь не добиться желаемого успеха.

Я сам начинал с одного магазина, где продавал свои керамические изделия собственного производства. Я создавал уникальные вазочки и чашки, расписанные вручную. Первое время продажи шли неплохо, и я даже обзавелся постоянными клиентами. Но со временем конкуренция на платформе усилилась, и мои изделия стали теряться среди множества других предложений.

Когда продажи начали падать, я понял, что нужно что-то менять. Я пробовал обновлять ассортимент, улучшать фотографии и описания, но это не давало ощутимых результатов. Как раз тогда я и задумался о создании нескольких аккаунтов. Создав дополнительные магазины под разными брендами, с разной стилизацией, я смог охватить более широкую аудиторию и представить свои изделия в разных категориях. Это очень помогло повысить видимость моих товаров и вернуть интерес покупателей.

Мультиаккаунт: Что Это и Зачем Он Нужен?

Мультиаккаунт - это управление несколькими магазинами на Etsy одним владельцем с разных аккаунтов. Звучит сложно, отчасти это может быть так, но я постараюсь дать советы, исходя их своего опыта, чтобы помочь облегчить тебе процесс работы.

Ты можешь задаться вопросом: зачем вообще иметь несколько магазинов, если можно продавать все в одном? Как бы не так, давай ниже разберем почему овчинка стоит выделки.

Почему стоит создавать несколько аккаунтов?

Разные ниши и товары

Давай представим, что ты занимаешься не только изготовлением веганских свечей, но и создаешь авторские украшения ручной работы из шерсти. Понятно, что эти товары имеют совершенно разную аудиторию. Если продавать их в одном магазине, будет сложно правильно настроить таргет и остальные маркетинговые процессы чтобы привлечь нужных клиентов. Разделение на два магазина дает возможность более детально сфокусироваться на обоих нишевых аудиториях и повысить шансы на успех.

Тестирование маркетинговых стратегий

Маркетинг - это не просто размещение товаров и ожидание продаж. Здесь важны эксперименты, скажем какие фотографии работают лучше, какие описания привлекают больше внимания, какие рекламные кампании дают наилучший результат для той или иной аудитории. С множеством аккаунтов можно проводить такие тесты более эффективно. Например, в одном магазине я пробовал делать акцент на фотографии моих изделий крупным планом, а в другом — использовал более яркий фон и другой ракурс.

Повышение видимости товаров

Имея несколько магазинов, ты охватываешь больше запросов в поиске на Etsy. Даже если у тебя есть всего два магазина на платформе, твои товары будут видны в два раза чаще. Это дает реальное преимущество в конкурентной среде. Я сделал так, что один мой магазин с керамикой участвует в поиске по ключевым словам, связанным с посудой, а другой - показывается людям, которые ищут украшения для дома. Такой трюк позволяет мне выходить на разные сегменты покупателей.

Увеличение прибыли

Больше магазинов - больше возможностей заработать. Если один магазин временно не приносит дохода, другой может компенсировать эти убытки. Это особенно важно, если у тебя сезонные товары. Например, в одном магазине ты можешь продавать рождественские украшения, а в другом вещи, которые популярны вне зависимости от сезона.

Возможные Сложности и Риски

Согласись, все, что я написал выше звучит очень красиво и круто. Но мультиаккаунтинг имеет свои подводные камни. Да, ты можешь заработать в разы больше, однако также есть риск все потерять.

Нарушение правил Etsy

Etsy разрешает иметь только один аккаунт на человека, и нарушение этого правила может привести к блокировке всех твоих магазинов. Etsy использует систему отслеживания, чтобы выявить связь между аккаунтами: это могут быть одинаковые IP-адреса, совпадающие данные владельца или даже одинаковые фотографии товаров. Именно поэтому я использую антидетект браузер Undetectable, который помогает моим профилям выглядеть, как несколько реальных пользователей с разными устройствами и IP, и помогает с легкостью обходить систему защиты платформы.

Увеличение нагрузки

Ведение нескольких магазинов - это большая нагрузка. Нужно следить за заказами, отвечать клиентам, обновлять карточки товаров. Если ты работаешь самостоятельно, без посторонней помощи, то это может стать огромной проблемой.

Был момент, когда я чуть не упустил крупный заказ из-за путаницы между магазинами. Один клиент искал керамику в подарок для своих сотрудников. В одном из моих магазинов он нашел керамические чашки, которые ему очень понравились. Он отправил запрос на изготовление 100 штук с персональными надписями.

Проблема в том, что я проверял сообщения только в основном магазине и пропустил его запрос. Лишь спустя несколько дней я чисто случайно заметил непрочитанное сообщение. Понимая, что могу потерять клиента, сразу связался с ним, извинился за задержку и предложил небольшую скидку.

К счастью, клиент согласился оформить заказ. Я выполнил его в срок, и он остался доволен. Этот случай научил меня регулярно проверять все аккаунты, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Временные и финансовые затраты

На управление несколькими магазинами уходит больше времени и денег, чем ты думаешь. Я тратил часы на создание описаний, обработку фотографий, поддержку клиентов до тех пор, пока не делегировал эти процессы другим людям, а это деньги. А еще увеличатся расходы на рекламу. Например, рекламная кампания в одном магазине может выйти в копеечку. Как итог, все эти суммы складываются в серьезные расходы.

Поддержание Уникальности

Чтобы избежать проблем, нужно, чтобы каждый магазин был уникальным. Это означает не только оригинальный ассортимент, но и разные стили фотографий, описаний и даже брендинг. Иначе платформа может заподозрить неладное и заблокировать магазин.

Усложнение логистики

Когда у тебя несколько магазинов, организация доставки становится ещё сложнее. Товары могут храниться в разных местах, и приходится быть особенно внимательным к логистике. Я уже не раз сталкивался с ситуацией, когда клиенту приходил не тот товар из-за путаницы на складе, и это было неприятно как для меня так и для клиента.

Как Управлять Несколькими Аккаунтами на Etsy

Теперь давай поговорим о технической стороне вопроса. Я считаю, что у меня получилось успешно осуществить мои идеи в создании нескольких магазинов именно благодаря качественным инструментам, которые помогали мне во время всего процесса.

Антидетект браузер. Я пользуюсь Undetectable, так как он помогает создавать профили, которые выглядят, как настоящие пользователи со своим уникальным набором характеристик, которые критично важны при мультиаккаунтинге на Etsy.

Прокси. К каждому профилю в браузере я подключаю резидентские прокси. Они помогают подменить IP-адрес и геоположение, из-за этого мои магазины не выглядят связанными и сайт их не блокирует.

Сервисы для управления заказами. Например я использую ZOHO. Это программа помогает мне отслеживать все заказы, следить за доставкой, следить за количеством товара и не допускать ошибок.

Инструменты автоматизации. Для большей автоматизации своей работы, тебе могут помочь всевозможные планировщики постов в социальных сетях, сервисы для рассылки электронных сообщений, они не только помогают экономить время, но и поддерживать активность твоей аудитории.

Советы по Продвижению на Etsy

В это разделе я дам несколько советов, которые помогут раскрутить и продвинуть твой товар на платформе.

Постоянно оптимизируй карточки товаров

Убедись, что у тебя качественные фотографии, качественные описания товара и правильные теги. Я всегда стараюсь добавить фотографии с разных ракурсов, чтобы клиент мог увидеть товар со всех сторон. А так же написать подробное описание товара, чтобы у покупателя было как можно меньше вопросов касательно самого изделия.

Регулярные обновления

Etsy любит “активные” магазины. Чем чаще ты обновляешь ассортимент, тем выше вероятность попасть в поиск. Но не переусердствуй, помни, что лучше обновлять реже но качественно, чем наоборот, иначе ты можешь все испортить.

Социальные сети

Не забывай про потенциальных клиентов в социальных сетях. Ты можешь вести странички в Pinterest, TikTok или на любых других платформах, где можно делиться процессом создания своих творений, тем самым подталкивая человека к покупке и подписке на твою страницу. Это хороший способ показать, что ты настоящий человек, а не просто продавец.

Участвуй в распродажах

Распродажа - это шанс привлечь новых клиентов, особенно если у тебя сезонные товары. Скидки помогут привлечь новых покупателей и повысить видимость товара, это обязательно приведет к повышению рейтинга магазина.

Активничай в ссобществе

Форумы и группы для продавцов - это отличное место показать себя и то, что ты делаешь. Также, на таких форумах можно научиться чему-то новому и получить отзывы о своем продукте. Ну и конечно там можно найти единомышленников и друзей.

Постоянно повышай свой сервис

Быстрые ответы на вопросы, внимательное и уважительное отношение к каждому покупателю и сбор положительных отзывов помогут тебе в разы увеличить шансы на успех, ведь нам всем нравится чувствовать себя особенными, даже когда мы покупаем что-то.

Резюмируя

Создание нескольких аккаунтов на Etsy — это отличная возможность расширить свой бизнес и протестировать различные маркетинговые стратегии. Это может значительно повысить видимость товаров и, как следствие, увеличить прибыль. Однако мультиаккаунтинг сопряжен с определенными рисками. Не забывай, что нарушение правил Etsy, связанное с одновременным использованием нескольких аккаунтов, может привести к блокировке всех магазинов, а также помни о дополнительных временных и финансовых затратах, связанных с управлением несколькими точками продаж.

Чтобы минимизировать эти риски, важно использовать надежные инструменты, такие как антидетект браузер Undetectable, который помогает создавать профили с уникальными характеристиками, и резидентские прокси, обеспечивающие безопасность и анонимность ваших аккаунтов. Эти инструменты помогут тебе избежать блокировок и сохранить работоспособность всех магазинов.