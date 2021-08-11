如何在 Undetectable 中设置代理解决方案

如何绕过被封锁的资源？如果有人决定封锁您的VKontakte或其他社交网络，该怎么办才能不失去它们？如果在某个特定国家无法访问Spotify等流行音乐资源网站，是否可以下载数百万首流行曲目？

当用户请求访问特定资源时，他们会发送大量关于自己的数据，包括位置信息。如果请求来自未列入允许列表的地区，则将拒绝访问和浏览页面。

要访问在特定地区被禁止的网站，您无需搬到其他地方居住，而是可以通过使用代理来绕过系统。

什么是代理服务器，以及它的作用是什么？

代理是一种特殊的中间服务器，您可以连接到该服务器，虚拟地更改自己的位置，并绕过对服务和网站的访问限制。访问者的真实数据，包括IP地址，仅对代理服务器可见。用户可以匿名使用网络。代理服务器的用途包括：

保护隐私，使网络资源无法识别具体使用者的身份；

自由访问仅在特定地理位置可用的内容；

提高安全级别：攻击将针对代理服务器而不是用户；

提高访问特定资源的速度；

自由访问被封锁的网站和即时通讯工具；

节省外部流量；

用于在线游戏；

用于数据收集服务和程序；

用于社交网络；

用于博彩公司、赌场和扑克。

代理服务器会缓存数据以加快处理重复请求。例如，当请求同一文档时，可以直接从代理获取，而无需连接到目标服务。这样做可以节省带宽和公司的资金。

Proxy-solutions.net - 与任何网站、程序和游戏的无间断工作

Proxy-solutions.net是一个提供代理服务的平台，可实现对被封锁资源的快速和无间断访问。代理服务是建立到网络中所需位置的替代路径的必备业务工具，无论您是在进行ORM（在线声誉管理）或SEO工作，访问在特定国家被禁止的网站，还是解析竞争对手的网络资源等等。

该公司提供批量、个人、PRIME和CITY代理服务，具有无限流量和高达100MB/s的通道速度。为什么客户选择与Proxy-solutions.net合作：

在个人账户中支付后自动分配地址；

全天候专业帮助；

合作伙伴计划，每次通过您的链接转介时提供20%的佣金；

购买不同时间段的无限数量的IP地址；

使用不同类型的连接，如HTTP/HTTPS或SOCKS5；

以最低的价格提供高质量的服务；

通过各种支付系统方便支付；

在不可检测浏览器中轻松设置代理。

Proxy-solutions.net确保在任何选择的位置（乌克兰、美国、俄罗斯、中国、欧洲国家和独联体国家）提供高度安全的代理连接。

Proxy-solutions.net提供的服务

通过向服务提供商付费，用户有权期望得到相应的对待、全天候帮助和退款保证，如果服务质量不符合要求。服务提供商则致力于提供性价比最高的服务。Proxy-solutions.net向客户提供以下服务：

个人IPv4代理适用于与任何网站、服务和程序的工作；

批量代理已按数量进行排序，价格稍低；

PRIME - 住宅IPv4代理；

CITY - 可选择国家和城市。

该服务无需注册，但访问者可以使用个人账户的广泛功能、服务工具和技术支持。

如何在不可检测浏览器中设置代理

开始使用不可检测浏览器无需安装其他程序，系统中已经具备所需功能。设置不可检测浏览器的代理方法如下：

在proxy-solutions.net上选择所需的服务包。 确认订单。 在已支付订单列表中复制IP地址。 在不可检测浏览器中点击程序左上角的“+”按钮。 输入配置文件名称。 配置标签。 选择所需的操作系统。 选择浏览器和配置。 选择首选语言。 在网络选项卡中选择代理类型 - HTTPS或Socks 5。 添加中间服务器的IP地址、端口、用户名和密码。 点击“检查/Check”选项卡，检查IP地址。 在屏幕底部点击“保存/Save”按钮。完成，可以开始工作了。

授权过程只需几分钟，您将不再担心封锁、限制和连接安全性的问题。

Proxy-solutions.net的IP地址始终有效，提供无可挑剔的服务、合理的价格和多种支付系统选择。